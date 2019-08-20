Армия и оружие

Британские истребители перехватили российские Су-30 над БалтикойLenta.ru вчера в 18:12

Истребители сопроводили Су-30, когда они пролетали над Балтийским морем. 13 августа британские истребители перехватили и сопроводили два российских противолодочных самолета Ту-142. Они были замечены на радаре приближающимися к воздушному пространству Великобритании.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось
Британские ВВС в понедельник подняли истребители Eurofighter Typhoon с авиабазы "Эмари" под Таллином для сопровождения двух российских самолетов Су-30, говорится в сообщении Минобороны королевства в Twitter
.
РИА Новостивчера в 17:19

Подробнее о событии

Британские истребители сопроводили российские Су-30 над Балтикой

РИА Новости00:53

В Британии заявили о перехвате двух российских Су-30

Известиявчера в 17:14

Истребители ВВС Британии сопроводили российские самолеты над Балтикой

Газета.Ruвчера в 17:44

Истребители Британии сопроводили российские Су-30 над Балтийским морем

RT на русскомвчера в 17:26

ВВС Британии заявили о перехвате двух российских Су-30 над Балтикой

РБКвчера в 17:47

Британские истребители сопроводили два самолета ВКС России над Балтией

РЕН ТВвчера в 16:48

Британские истребители сопроводили два самолета ВКС РФ над Балтийским морем

ТАССвчера в 16:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 01:50, Ашберн
Политика

Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай

Обновлено вчера в 04:53
Политика

Макрон высказался о европейском будущем России после встречи с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон, подводя итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным, поделился мнением о европейском будущем России.
Обновлено вчера в 19:25
Фигурное катание

Тарасова: Столбова и Новоселов тренируются, стараются

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что Ксения Столбова и Андрей Новосёлов готовятся к новому сезону.
Обновлено вчера в 14:05
Армия и оружие

СМИ рассказали о создании транспортника для Минобороны вместо Ан-12

Обновлено вчера в 20:59
Общество

Подсчитаны траты на сборы российских школьников к учебному году

На третьем месте оказались родители из Казани: сборы школьника для них обошлись в 8,5 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 22:01
Армия и оружие

В РФ еще две станции мониторинга ядерных испытаний остановили работу

Обновлено вчера в 18:39
Футбол

Хердур Магнуссон: «Спасибо болельщикам, вы доказали: Москва — красно-синяя»

Обновлено вчера в 20:16
Игры

Геймеры смогут побывать в новосибирском метро благодаря Metro Exodus

Как отметили в компании 4A Games, игроки могут рассчитывать на классический для серии «Метро» сюжетно-ориентированный игровой процесс.
Обновлено вчера в 20:48
Общество

Минтруд исключил курение из причин штрафов на работе

Курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при назначении заработной платы, сообщили 19 августа в пресс-службе Минтруда.
Обновлено вчера в 14:11
Культура

Марка Захарова госпитализировали в реанимацию

Обновлено вчера в 20:35
Экономика

«Алроса» понизила прогноз по продажам на 2019 год

«Алроса» снизила прогноз по продажам алмазов на 2019 г. с 38 млн до 32–33 млн карат, следует из сообщения компании.
Обновлено вчера в 05:42
Происшествия

В Гонконге мужчина с ножом ранил троих человек

Три человека в Гонконге получили ранения в результате нападения мужчины с ножом, сообщает гонконгская телерадиокорпорация RTHK.
Обновлено в 01:27
Армия и оружие

Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском

Обновлено 18 августа в 23:16
Происшествия

Эпштейн подписал завещание за два дня до смерти

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн подписал завещание за два дня до самоубийства.
Обновлено вчера в 21:30
Общество

В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах

Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 02:07
Космос

Китай запустил в космос новый телекоммуникационный спутник ChinaSat-18

Китай в понедельник вывел на геостационарную переходную орбиту новый телекоммуникационный спутник ChinaSat-18 (ZX-18).
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия

Под Нижним Новгородом ищут пропавшую пятилетнюю девочку

Обновлено вчера в 08:52
Происшествия

Суд продлил арест бывшего президента Киргизии Атамбаева

Суд Первомайского района Бишкека оставил бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева под стражей до 26 октября, передает ТАСС.
Обновлено в 01:34
Наука

Утрата митохондрий не отразилась на сложности генома

Утрата столь консервативной органеллы поднимает вопрос о том, почему это произошло и как отразилось на жизни клетки.
Обновлено вчера в 11:34
Наука

Экстази признали самым эффективным средством от алкоголизма

По словам врача, психотерапия в сочетании с контролируемым приёмом экстази в период лечения позволяет снизить болезненность психологических травм из прошлого, которые в основном и являются причинами алкоголизма.
Обновлено вчера в 10:17
Наука

На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов

Ранее ученые Русского географического общества (РГО) нашли два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 21:33
Технологии

Гранулы для?почки

Сотрудники Донского государственного технического университета разработали необычный 3D-принтер.
Обновлено в 01:44
Транспорт

Авиакомпании сокращают количество рейсов в новый аэропорт Саратова

«Аэрофлот» и S7 Airlines прекратили продажу билетов на рейсы в Саратов с 27 октября, когда авиакомпании переходят на зимнее расписание, – билетов нет в системах бронирования.
Обновлено вчера в 16:07
Кино

«Тайна печати дракона» неудачно стартовала в Китае

Приключенческая картина Олега Степченко «Тайна печати дракона» стартовала в Китае с посредственным результатом.
Обновлено вчера в 11:10
Политика

Владимир Путин впервые прокомментировал протесты в Москве

Обновлено вчера в 13:00
Политика

Истребители Швейцарии сопроводили самолет делегации Путина

На борту судна находились российские журналисты, а также некоторые члены делегации, которые сопроводят президента России Владимира Путина во время его визита для переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
Обновлено вчера в 08:48
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Челябинске пострадали 13 человек

В Челябинске из-за столкновения КАМАЗа и микроавтобуса пострадали 13 человек. Об этом сообщают экстренные службы.
Обновлено в 00:02
Армия и оружие

Лже-десантников обяжут раздеться

Лже-ветеранов военных конфликтов, выжимающих слезу у прохожих, «десантников», что своим поведением порочат войска, и прочих ряженых, позорящих военную форму, в Минобороны решили лишить их мошеннического реквизита.
Обновлено вчера в 12:09
Общество

Украинцы высмеяли «мост Кличко» из-за мух

Обновлено в 01:24
Происшествия

Вспышка листериоза зафиксирована в Испании

Около восьмидесяти человек заразились листериозом на юге Испании в автономном сообществе Андалусия.
Обновлено вчера в 19:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Су-30
Истребитель-бомбардировщик
Советский/российский двухместный многоцелевой истребитель поколения 4+ завоевания господства в воздухе. Су-30 предназначен для уничтожения воздушных целей днём и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях, а также на фоне земли при применении активных и пассивных помех, контроля воздушного пространства, блокирования аэродромов противника на большой глубине и действий по наземным и морским объектам.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное