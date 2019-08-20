Армия и оружие

Британские истребители перехватили российские Су-30 над БалтикойLenta.ru 18:12

Истребители сопроводили Су-30, когда они пролетали над Балтийским морем. 13 августа британские истребители перехватили и сопроводили два российских противолодочных самолета Ту-142. Они были замечены на радаре приближающимися к воздушному пространству Великобритании.
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"Самолеты Typhoon, размещенные в Эстонии в рамках миссии НАТО по патрулированию балтийского воздушного пространства, сегодня сопроводили два российских истребителя Су-30 Flanker (по классификации НАТО), когда они пролетали над Балтийским морем", - говорится в сообщении министерства в Twitter
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