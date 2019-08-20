Армия и оружие
Британские истребители перехватили российские Су-30 над БалтикойLenta.ru вчера в 18:12
Истребители сопроводили Су-30, когда они пролетали над Балтийским морем. 13 августа британские истребители перехватили и сопроводили два российских противолодочных самолета Ту-142. Они были замечены на радаре приближающимися к воздушному пространству Великобритании.
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с чего всё началось
Британские ВВС в понедельник подняли истребители Eurofighter Typhoon с авиабазы Эмари под Таллином для сопровождения двух российских самолетов Су-30, говорится в сообщении Минобороны королевства в твиттере.РИА Новостивчера в 17:19
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