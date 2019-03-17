Экономика

Британские эксперты обнаружили в США «голландскую болезнь»РИА Новости вчера в 01:00

Журналисты респектабельного финансового издания Financial Times провели интересный эксперимент и обнаружили в США болезнь, вспышки которой обычно происходят в странах третьего мира, особенно в Африке и Южной Америке.
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Financial Times обнаружила «голландскую болезнь» в США

Экономика сегодня05:04

Британские исследователи назвали экспорт долларов опасной болезнью для США

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Financial Times: экономика США подхватила «голландскую болезнь»

Красная веснавчера в 04:42

Британские эксперты обнаружили в США «голландскую болезнь»

РИА Новостивчера в 01:00
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Шоу-бизнес

Отец Началовой назвал причину смерти певицы

Обновлено вчера в 14:05
Происшествия

Родственники погибших в авиакатастрофе россиян прилетели в Эфиопию

Пятеро родственников россиян, погибших в авиакатастрофе в Эфиопии, прилетели в Аддис-Абебу и уже сдали анализ ДНК, запланирован их вылет на место ЧП, сообщили РИА Новости в консульском отделе посольства.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Макрон обвинил протестующих французов в попытке уничтожить республику

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты «желтых жилетов», назвав их участников людьми, которые хотят уничтожить республику.
Обновлено в 00:08
Футбол

Футболист «Урала» Погребняк попал в расистский скандал

Слова игрока "Урала" заинтересовали заместителя офицера РФС по борьбе с дискриминацией Александра Баранова.
Обновлено в 04:58
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл Гран-при Австралии

Финский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Валттери Боттас стал победителем первого этапа сезона - Гран-при Австралии.
Обновлено в 02:43
Происшествия

Премьер Новой Зеландии получила манифест за пару минут до терактов

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн получила манифест от преступников за несколько минут до терактов в мечетях Крайстчерча.
Обновлено в 05:14
Политика

Десятки демонстрантов захватили здание гостелевидения в Сербии

Несколько десятков протестующих ворвались в здание сербского телевидения РТС в субботу в ходе массовой антиправительственной акции.
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия

В Магадане стая бродячих собак напала на ребёнка

Стая бродячих собак набросилась на пятилетнего ребёнка в парке Магадана и покусала его, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Обновлено в 02:28
Политика

Украинская журналистка не обнаружила в Крыму ностальгии по Украине

Автор блога на украинском интернет-портале "Страна.ua" Олеся Медведева по итогам своей поездки в Крым констатировала, что жители полуострова не хотят возвращаться в состав Украины.
Обновлено вчера в 15:06
Политика

Климкин не считает массовый отъезд украинцев за рубеж катастрофой

Массовый отъезд украинцев в другие страны в поисках работы не является катастрофой.
Обновлено в 02:15
Происшествия

При стрельбе на Западном берегу Иордана пострадали трое израильтян

В результате стрельбы, произошедшей в районе населённого пункта Ариэль на Западном берегу реки Иордан, пострадали три израильтянина.
Обновлено в 04:59
Политика

Американское СМИ предрекло США банкротство из-за военных расходов

Автор издания заявляет, что постоянно растущие расходы на армию превращают США в банкрота, а правительство и чиновники постоянно обманывают население, требуя все больше финансирования на военные нужды.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия

Саперы обезвредили снаряд времен ВОВ в Калининграде

Обновлено в 04:46
Политика

Трамп обвинил Google в помощи армии Китая

Корпорация Google «помогает Китаю и их военным, но не США». Об этом в своем Twitter написал американский лидер Дональд Трамп.
Обновлено в 00:27
Происшествия

Дочь Майкла Джексона пыталась покончить с собой

Американская актриса и дочь поп-певца Майкла Джексона Пэрис выписана из клиники Лос-Анджелеса после попытки суицида.
Обновлено в 02:15
Происшествия

Пилот разбившегося в Эфиопии Boeing сообщил о проблемах после взлета

Обновлено в 02:02
Армия и оружие

В России появятся фрегаты с полусотней ракет «Калибр» на борту

Россия ведет разработку модернизированных фрегатов проекта 22350М, каждый из которых способен стать носителем для 48 крылатых ракет "Калибр".
Обновлено в 04:00
Хоккей

Две шайбы Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в НХЛ с «Тампой»

В составе гостей дубль оформил Александр Овечкин (28, 53), который был признан третьей звездой матча, еще один гол забил Джон Карлсон (13).
Обновлено в 01:09
Футбол

«Спартак» показал форму на матч с «Зенитом»

Обновлено в 03:50
Единоборства

Нурмагомедов ответил на вызов Фергюсона

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов ответил на вызов американца Тони Фергюсона.
Обновлено в 03:12
Экономика

УВЗ решил поставлять бульдозеры и железнодорожные составы в Сирию

Уралвагонзавод начал продвижение своей дорожно-строительной техники и подвижных железнодорожных составов в Сирию.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Под Петербургом двое мужчин и девочка провалились под лед

Обновлено в 04:51
Происшествия

В Индонезии из-за наводнений погибли более 40 человек

Наводнения в индонезийской провинции Папуа стали причиной гибели как минимум 42 человек.
Обновлено вчера в 22:26
Хоккей

Макгрегор помог «Бостону» одолеть «Коламбус» в матче НХЛ

Обновлено в 04:26
Происшествия

Советника красноярского губернатора отправили под домашний арест

Суд Железнодорожного района Красноярска отправил под домашний арест советника губернатора региона Антона Натарова, задержанного 15 марта по делу о мошенничестве.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие

В Японии создадут ракету с дальностью действия 400 км

Минобороны Японии планирует разработать крылатую ракету с дальностью действия 400 км, чтобы истребители ВВС страны получили возможность атаковать противника вне пределов досягаемости его ПВО.
Обновлено в 02:34
Культура

Дата и место похорон Началовой пока не определены

Обновлено в 05:02
Политика

Медведев поддержал проект соглашения о партнерстве с ВПП ООН

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поддержал проект соглашения о партнерстве между кабмином и Всемирной продовольственной программой ООН 2019-2022 годов.
Обновлено в 05:08
Политика

Отставки Мадуро хотят 90% венесуэльцев

Участие в опросе приняли 1,1 тыс. человек, 88,9% которых проголосовали за скорейшую отставку Николаса Мадура с поста президента страны.
Обновлено в 00:57
Энергетика

Саудовский министр энергетики оптимистично настроен по влиянию сделки ОПЕК+ на рынок

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что оптимистично настроен по поводу влияния сделки ОПЕК+ на рынок нефти.
Обновлено в 04:19
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