Общество
Британские читатели оценили флешмоб российских учителей в купальникахРИА Новости вчера в 23:26
Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволенную из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову из Барнаула. Публикации вызвали активный отклик читателей в комментариях.
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с чего всё началось
Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволенную из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову из Барнаула.РИА Новостивчера в 23:26
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«Русская революция»: британцы отреагировали на флешмоб учителей России с раздеванием
Газета.Ruвчера в 23:59
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Малкин надеется встретиться в финале Кубка Стэнли с игроком, который нанес ему травму
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