Британские читатели оценили флешмоб российских учителей в купальникахРИА Новости вчера в 23:26

с чего всё началось

Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволенную из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову из Барнаула. Публикации вызвали активный отклик читателей в комментариях.

Политика На Украине стартуют выборы президента МИД России не видит кандидата, который вернется к двусторонним отношениям между нашими странами, - говорила в эфире «Эха» официальный представитель ведомства Мария Захарова Захарова сообщила также, что МИД не планирует зеркальных мер в отношении Украины из-за недопуска российских наблюдателей на выборы.

Происшествия СК проверит обстоятельства страшной гибели российского автогонщика Российский автогонщик погиб во время прохождения трассы на чемпионате страны по трофи-рейдам. В аварии также пострадал второй член экипажа.

Политика На замену «Морскому бою» придумают новую настольную игру в России Новую настольную игру, которая могла бы стать такой же популярной, как «Морской бой», приняли решение разработать участники прошедшего в Москве круглого стола, посвященного 20-летию Морской всероссийской конференции.

Шоу-бизнес Вера Брежнева преподнесла дочери на 18-летие неожиданный подарок 30 марта старшая дочь Веры Брежневой Соня празднует совершеннолетие. Певица сделала наследнице, пожалуй, самый лучший подарок.

Политика В МИД России ответили на угрозы Вашингтона новыми санкциями «Попытки пугать российскую сторону санкциями за легитимное сотрудничество с Венесуэлой выглядят нелепо», — говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Шоу-бизнес Певица Анастасия вышла замуж в восьмой раз «Только что: певица Анастасия вышла замуж в восьмой раз за певца Юлиана», – сообщил Малахов в Twitter.

Происшествия В Приморье призывник покончил с собой Призывник свел счеты с жизнью в одной из воинских частей, дислоцированных в Уссурийске, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа в воскресенье, 31 марта.

Политика Рогозин по-украински ответил на критику дизайна нового Ту-204 Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ответил на украинском языке пользователю соцсети, который раскритиковал дизайн нового самолета Ту-204–300 для космонавтов.

Политика Внезапно умер глава украинской общины Венгрии Глава украинской общины Венгрии Юрий Кравченко внезапно ушел из жизни, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Футбол «Милан» проиграл «Сампдории», пропустив на первой минуте В матче 29-го тура команда Дженнаро Гаттузо не смогла отыграться, пропустив уже на первой минуте матча с "Сампдорией" (0:1). Быстрый гол Грегоре Дефреля был единственным и победным.

Политика В Крыму усилили охрану границы с Украиной Участок российско-украинской государственной границы в Крыму переведен на усиленный режим работы из-за выборов на Украине, передает РИА "Новости".

Общество В Минтруде назвали самые стабильные сферы для работы в России В число стабильных сфер труда в России входят промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит.

Футбол Агуэро сравнялся с Дефо по числу голов в АПЛ Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро отличился забитым мячом в игре с "Фулхэмом" в рамках 32-го тура АПЛ (2:0). Этого гол стал для аргентинца 162-м в чемпионате, что позволил ему сравняться с Джермейном Дефо, разделив с англичанином седьмое место.

Здоровье В КБР в Доме ребенка у двух пони родились жеребята Накануне в Республиканском специализированном Доме ребёнка у двух пони - Макадами и Екатерины - родились жеребята, две дочки.

Политика Порошенко запустил «поезд для орков» перед выборами Кроме того, в день тишины перед выборами Порошенко устроил публичный молебен.

Происшествия Семь человек погибли на востоке Китая из-за взрыва на заводе Как минимум семь человек погибли, пять получили ранения в воскресенье в результате пожара на одном из заводов в городском уезде Куньшань провинции Цзянсу на востоке Китая.

Экономика Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".

Здоровье Походы в туалет по ночам могут указывать на проблемы со здоровьем Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет.

Политика Глава финкомитета Госдумы обсудит с ВБ и МВФ новый пакет санкций США В ходе визита в Вашингтон глава комитета по финансовому рынку Государственной думы Анатолий Аксаков намерен обсудить с представителями Всемирного банка и Международным валютным фондом (МВФ) новые антироссийские санкции США Поездка депутата состоится с 5 по 10 апреля.