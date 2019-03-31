Общество

Британские читатели оценили флешмоб российских учителей в купальникахРИА Новости вчера в 23:26

Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволенную из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову из Барнаула. Публикации вызвали активный отклик читателей в комментариях.
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Британцы восхитились акцией учителей в купальниках: «Русская революция»

Life.ru00:53

«Русская революция»: британцы отреагировали на флешмоб учителей России с раздеванием

Газета.Ruвчера в 23:59

Флешмоб российских учителей в купальниках возбудил Британию

News.ru00:28

Татьяна Кувшинникова попала на страницы британских СМИ

Московский Комсомолецвчера в 22:43

Британские СМИ написали о российских учителях, которые разделись в поддержку уволенной коллеги

URA.Ruвчера в 21:55

Британские читатели оценили флешмоб российских учителей в купальниках

РИА Новостивчера в 23:26

Российские учителя в купальниках обратили на себя внимание всего мира

РЕН ТВвчера в 19:37
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:34, Ашберн
Политика

На Украине началось голосование на выборах президента страны

Около 30 тыс. избирательных участков в 08:00 открылись на Украине для голосования на выборах президента страны.
Обновлено в 01:03
Общество

Филиал Лувра в ОАЭ не знает о местонахождении картины да Винчи

Работники художественного музея в ОАЭ, где должны были выставить картину Леонардо да Винчи «Спаситель мира», не знают о местонахождении полотна.
Обновлено в 01:08
Автоспорт

Квяту по ошибке поставили в квалификации старый комплект шин

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят лишился шанса побороться за попадание в третий сегмент квалификации Гран-при Бахрейна из-за ошибки, допущенной механиками.
Обновлено вчера в 12:00
Здоровье

В Самарской области изменили зоны обслуживания медиков скорой помощи

Самарская областная станция скорой медицинской помощи будет помогать пациентам, живущим в Новокуйбышевске, Чапаевске, Безенчукском и Красноармейском районах (за исключением села Любимовка), а также в нескольких селах в Пестравском районе: Марьевка, Красная Поляна, Падовка, Малоархангельское, Тростянь и Черненькое.
Обновлено вчера в 09:01
Единоборства

Гвоздик победил Дуду Нгумбу и защитил титул чемпиона мира WBC

Обновлено в 01:10
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено 29 марта в 16:17
Общество

Сегодня истекает срок подачи деклараций о доходах для чиновников и парламентариев

Сведения из деклараций о доходах госчиновников будут опубликованы уже после их проверки, примерно через две недели после истечения срока подачи деклараций.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

Один человек погиб при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы

Обновлено вчера в 13:07
Хоккей

Овечкин восьмой раз в карьере забил 50 шайб за сезон

Оформив дубль в матче с «Тампой», Александр Овечкин восьмой раз за свою карьеру забил 50 и более шайб за сезон.
Обновлено в 00:13
Армия и оружие

Израильские танки обстреляли посты ХАМАС в секторе Газа

Обновлено в 00:36
Шоу-бизнес

Алла Пугачева поздравила внучку Клавдию Земцову с днем рождения

Алла Пугачева на своей странице в Instagram трогательно поздравила внучку Клавдию Земцову с днем рождения.
Обновлено вчера в 05:58
Политика

Квачков назвал Чубайса частью «мировой закулисы»

Экс-полковник Владимир Квачков, служивший в военной разведке России, отметил, что считает председателя правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолия Чубайса частью тайной закулисы, правящей миром.
Обновлено вчера в 13:44
Музыка

Певицу Maruv обокрали в аэропорту на Украине

Обновлено вчера в 22:30
Футбол

Месси повторил рекорд Касильяса в чемпионате Испании

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси повторил рекорд бывшего вратаря мадридского "Реала" Икера Касильяса по количеству побед в чемпионате Испании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:50
Экономика

С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО

С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено 29 марта в 00:39
Армия и оружие

Ил-112В успешно совершил первый полет

Новый военно-транспортный самолет Ил-112В, построенный в рамках контракта с Минобороны России, завершил свой первый полет.
Обновлено вчера в 06:35
Космос

На «Байконуре» проведут новые проверки «Союза» перед стартом к МКС

Перед запуском грузового космического корабля «Прогресс МС-11» к Международной космической станции потребуется дополнительный день для проверок ракеты-носителя «Союз-2.1а».
Обновлено вчера в 22:49
Космос

НАСА испытало первый марсианский вертолет

Представители Лаборатории реактивного движения НАСА провели первые испытания марсианского дрона-вертолета Mars Helicopter.
Обновлено 29 марта в 13:14
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская пожаловалась на хозяина своей съёмной квартиры

Настасья Самбурская пожаловалась на хозяина съёмной квартиры, с которой съехала на днях.
Обновлено вчера в 09:20
Политика

МИД КНДР назвал нападение на посольство страны в Мадриде терактом

Северокорейский МИД распространил заявление, в котором сообщил, что считает нападение на посольство КНДР в Мадриде терактом.
Обновлено в 00:23
Политика

Американский суд отменил указ Трампа о добыче нефти на шельфе Аляски

Федеральный окружной суд на Аляске признал незаконным указ американского президента Дональда Трампа о снятии запрета на добычу нефти на шельфовых месторождениях, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 16:25
Культура

СБУ сочла творчество Наташи Королевой экстремизмом

Обновлено вчера в 19:56
Политика

Женщина впервые победила на выборах президента Словакии

Обновлено вчера в 19:43
Политика

Первый тур выборов президента пройдет на Украине

Первый тур выборов президента Украины пройдет 31 марта. За пост главы государства будут бороться 39 кандидатов.
Обновлено вчера в 18:02
Здоровье

Архангелогородцы недовольны состоянием детской поликлиники

Жители Архангельска обратили внимание на ужасное состояние детской поликлиники на Троицком проспекте, 49.
Обновлено вчера в 09:10
Происшествия

Голый мужчина прыгал на машине ДПС в Новокузнецке

Обновлено вчера в 21:17
Футбол

ФК «Ростов» одержал победу над «Уралом»

Футбольный клуб «Ростов» одержал победу над «Уралом». Команды встретились в донской столице 30 марта.
Обновлено вчера в 15:26
Общество

В Челябинской области ожидается усиление ветра

Синоптики прогнозируют усиление ветра до 20 м/с в отдельных районах Челябинской области 31 марта.
Обновлено вчера в 07:58
Армия и оружие

Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией

Эксперты американского издания Business Insider назвали якобы самое мощное вооружение стран НАТО, которое альянс может использовать против России в ходе гипотетического конфликта.
Обновлено в 01:10
Авто

Внедорожник Chevrolet Niva получил новую мультимедийную систему

На совместном предприятии «GM-АвтоВАЗ» началось производство внедорожника Chevrolet Niva в комплектациях GLC Multimedia и LEM, которые оснащены новой информационно-развлекательной системой.
Обновлено 29 марта в 07:02
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