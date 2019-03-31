Общество
Британские читатели оценили флешмоб российских учителей в купальникахРИА Новости вчера в 23:26
Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволенную из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову из Барнаула. Публикации вызвали активный отклик читателей в комментариях.
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«Русская революция»: британцы отреагировали на флешмоб учителей России с раздеванием
Газета.Ruвчера в 23:59
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Певицу Maruv обокрали в аэропорту на Украине
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Месси повторил рекорд Касильяса в чемпионате Испании
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси повторил рекорд бывшего вратаря мадридского "Реала" Икера Касильяса по количеству побед в чемпионате Испании, сообщает "Советский спорт".
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С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
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Космос
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Перед запуском грузового космического корабля «Прогресс МС-11» к Международной космической станции потребуется дополнительный день для проверок ракеты-носителя «Союз-2.1а».
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Американский суд отменил указ Трампа о добыче нефти на шельфе Аляски
Федеральный окружной суд на Аляске признал незаконным указ американского президента Дональда Трампа о снятии запрета на добычу нефти на шельфовых месторождениях, пишет Bloomberg.
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СБУ сочла творчество Наташи Королевой экстремизмом
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Обновлено вчера в 15:26
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Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией
Эксперты американского издания Business Insider назвали якобы самое мощное вооружение стран НАТО, которое альянс может использовать против России в ходе гипотетического конфликта.
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