Британские Виргинские острова закрылись для фирм-однодневокГазета.Ru вчера в 15:39

С этого года еще одной налоговой гаванью для российского бизнеса стало меньше. Британские Виргинские острова (BVI), популярный офшор с нулевым налогообложением для юрлиц, с 1 января этого года ввели критерии экономического присутствия для иностранных компаний.

Единоборства Единоборства Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в бою за титул чемпиона мира

Общество Общество Умер глава московского департамента региональной безопасности «В.Черников, возглавлявший департамент с октября 2016 года, умер сегодня ночью»,— сказал собеседник агентства.

Общество Общество Глава подмосковного СПЧ пояснила свои слова о бюджете Председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич заявила, что ее слова о бюджете вырвали из контекста.

Происшествия Происшествия Украли граффити Бэнкси о жертвах теракта в Париже

Происшествия Происшествия По делу о взрыве газа задержали арендатора кафе в Саратовской области Арендатор кафе «Рандеву» в Саратовской области, где 26 января от взрыва газового котла пострадали 40 человек и один погиб, арестована, сообщил СКР.

Происшествия Происшествия На Магнитогорском металлургическом комбинате произошел пожар "В 09:00 (местного времени) поступило сообщение о пожаре на ленте углеподачи в башне на высоте 30 м Магнитогорского металлургического комбината", - сказал представитель МЧС.

Происшествия Происшествия В Сети появилось видео крушения бомбардировщика Ту-22М3

Происшествия Происшествия СМИ сообщили об экстренной посадке самолета во Внуково Лайнер авиакомпании "ЮТэйр", летевший из Москвы в Грозный, совершил экстренную посадку в аэропорту Внуково, сообщает "Пятый канал".

Происшествия Происшествия Число погибших при взрывах на Филиппинах возросло до 27 Число погибших в результате взрывов в католической церкви на Филиппинах возросло до 27.

Политика Политика Германия выделит €12 млн блокадникам Ленинграда Правительство ФРГ приняло решение выделить €12 млн для поддержки постарадавших от блокады Ленинграда. Об этом сообщает РИА "Новости".

Транспорт Транспорт Более 40 рейсов задержаны в московских аэропортах из-за снегопада Снегопад в Москве продолжается, в аэропортах задержаны более 40 рейсов, 11 рейсов отменены, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".

Армия и оружие Армия и оружие Самолеты США и Канады подняли для перехвата российских Ту-160 Пять самолетов ВВС США и Канады подняли по тревоге из-за двух российских бомбардировщиков Ту-160.

Политика Политика В Петербурге начался военный парад в годовщину снятия блокады На Дворцовой площади Санкт-Петербурга проходит военный парад в честь Дня Ленинградской Победы – 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в нем принимают участие более 2,5 тыс. военнослужащих и около 80 единиц техники.

Происшествия Происшествия Девять японских компаний получили конверты с ядом По данным телеканала NHK, в одном из писем содержалась угроза распространить продукты с цианистым калием, если не будут заплачены 35 млн вон или 31 тыс долларов в биткоинах.

Общество Общество Высота сугробов в Москве достигла 44 см В метеобюро напомнили, максимальная высота снежного покрова в столице нынешней зимой фиксировалась 4 января - 38 см. Ранее сообщалось, что снегопад 26 января в Москве стал самым мощным за последние 68 лет.

Происшествия Происшествия Сообщивший о бомбе мужчина задержан в аэропорту Пулково Полицейские задержали в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково пьяного мужчину, который в шутку сообщил о бомбе в своей сумке, передает ТАСС.

Происшествия Происшествия В Курганской области трое детей погибли при пожаре в частном доме Трое детей погибли при пожаре в Курганской области, их матери удалось спастись, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.

Происшествия Происшествия Опубликовано видео с места столкновения поездов в Самарской области В ночь на воскресенье, 27 января, на станции Безымянка в Самарской области произошло столкновение снегоуборочного и грузового поездов.

Общество Общество Эксперты сообщили об опасности публикации фото посадочных талонов Технические специалисты заявили об опасности публикации фотографий посадочных талонов в соцсетях, пишет Evening Standard.

Наука Наука Названа польза ежедневного употребления аспирина Ежедневное употребление аспирина может повысить выживаемость больных раком до 78 процентов, выяснили исследователи Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Гаджеты Гаджеты Выяснилось, как уберечь смартфон от поломки во время морозов Специалисты поделились с пользователями списком советов, которые смогут помочь защитить смартфон от некоторых повреждений во время морозов.

Кино Кино Названа дата выхода новых «Охотников за привидениями» Мировая премьера третьей части фильма "Охотники за привидениями" состоится 10 июля 2020 года, сообщает Deadline.

Общество Общество В Германии призвали отказаться от туалетной бумаги Пришла пора отказаться от бумаги и обратить внимание на альтернативные способы гигиены, пишет немецкая журналистка Лара Тиде в статье, опубликованной Süddeutsche Zeitung.

Авто Авто Простоявший сорок лет в гараже седан Maserati продают на eBay На онлайн-аукционе eBay выставили на продажу раритетный седан Maserati Quattroporte Tipo 107 образца 1967 года, который 40 лет простоял в гараже.

Транспорт Транспорт По Крымскому мосту пустят пригородные поезда После ввода в строй железнодорожной части Крымского моста между Краснодарским краем и Крымом начнут курсировать пригородные поезда.

Наука Наука Ученые создали подушку против храпа Подушку, способную заглушать звук храпа спящего, разработали ученые из Университета Северного Иллинойса в США.

Авто Авто Эксперты рассказали, как прогревать АКПП в тридцатиградусный мороз Специалисты рассказали, как прогревать АКПП в тридцатиградусный мороз для нормальной и долгой работы.

Наука Наука Китайские ученые воспроизвели вкус рыбы фугу Участникам предлагали пробовать сложные вкусы, исключая определенный компонент.