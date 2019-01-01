Британский таблоид Daily Star выпустил материал под заголовком "Путин отвергает Запад в дерзком новогоднем обращении к миллионам россиян". Глава государства в своем поздравлении говорил о том, как важна духовная щедрость, милосердие и помощь близким.

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