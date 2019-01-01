Политика
Британский таблоид Daily Star выпустил материал под заголовком "Путин отвергает Запад в дерзком новогоднем обращении к миллионам россиян". Глава государства в своем поздравлении говорил о том, как важна духовная щедрость, милосердие и помощь близким.
РИА Новости13:17
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 18:52, Ашберн
Политика
Болсонару вступил в должность президента Бразилии
Жаир Болсонару, победивший на выборах президента Бразилии в октябре ушедшего года, во вторник официально вступил в должность главы государства.
Обновлено в 12:18
Политика
Япония не будет переселять россиян при передаче Курил
При передаче части Курильских островов Японии местные жители не будут обязаны переселяться, а смогут остаться на своей территории, рассказал японский премьер-министр Синдзо Абэ в интервью телеканалу Asahi.
Обновлено в 07:46
Политика
Задержанный в Москве за шпионаж американец приехал на свадьбу
Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России при проведении шпионской акции, приехал в Москву на свадьбу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его брата-близнеца Дэвида Уилана.
Обновлено в 10:22
Политика
Факельный марш в честь дня рождения Бандеры завершился в Киеве
Факельное шествие в честь 110-го дня рождения главаря ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры завершилось на Майдане Независимости в столице Украины.
Обновлено в 15:11
Политика
В гостях у Болсонару: Помпео встретился с Нетаньяху
Решение Вашингтона о выводе войск из Сирии не отразится на сотрудничестве с Тель-Авивом, заявил американский госсекретарь Майк Помпео израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху на встрече в Бразилии.
Обновлено в 17:42
Политика
Зеленский выступил со вторым за сутки обращением к украинцам
Ранее стало известно, что украинский актер и шоумен Владимир Зеленский официально объявил о своем намерении избираться в президенты Украины.
Обновлено в 12:49
Армия и оружие
ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании
Судно под флагом Танзании, на борту которого может находится незаконный груз, задержали в украинских водах Черного моря 31 декабря 2018 г. Об этом сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил (ВМС) вооруженных сил (ВС) Украины на странице в соцсети Facebook.
Обновлено в 13:53
Армия и оружие
ВСУ не обстреливали Донбасс в новогоднюю ночь
Обновлено в 18:41
Политика
Трамп заявил, что ждет новой встречи с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что с нетерпением ждет встречи с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном.
Обновлено в 18:32
Политика
Трамп поздравил своих ненавистников и фейковые СМИ с Новым годом
Президент США Дональд Трамп поздравил всех людей, включая своих ненавистников и работников фейковых СМИ, с Новым годом.
Обновлено в 08:47
Армия и оружие
Стратегическое командование США извинилось за шутку о бомбардировке
Стратегическое командование США, которое курирует ядерный арсенал страны, извинилось за сообщение в Twitter о том, что оно готово при необходимости сбросить что-то «гораздо-гораздо большее», чем Новогодний шар в Нью-Йорке на Таймс-сквер, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Трамп: «Демократов не волнуют открытые границы США»
«Открытые границы» США не волнуют представителей Демократической партии.
Обновлено в 12:42
Политика
В Египте могут принять закон по сдерживанию рождаемости
Египетские депутаты рассмотрят в 2019 году закон, направленный на снижение темпов прироста населения, заявил глава комитета обороны и национальной безопасности страны Камаль Амер.
Обновлено в 15:27
Армия и оружие
Сухопутные войска полностью перевооружатся на «Искандер-М» в 2019 году
В 2019 году завершится перевооружение ракетных соединений Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации на оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М".
Обновлено в 07:31
Политика
На Украине объяснили перенос обращения Порошенко
Генеральный директор украинского телеканала "1+1" Александр Ткаченко на своей странице в Фейсбук заявил, что перенос новогоднего обращения президента Петра Порошенко ради предвыборного заявления Владимира Зеленского продиктован новыми веяниями.
Обновлено в 18:38