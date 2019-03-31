Общество
Британские СМИ оценили флешмоб российских учителей в купальникахРИА Новости 06:15
Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволившуюся из школы из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову. Многих читателей восхитила красота российских педагогов. "Русские женщины прекрасны", - отметил Dr. Doofus.
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Происшествия
Истребитель МиГ-27 разбился в Индии
Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
Обновлено в 05:12
Кино
Серебренников стал лауреатом премии «Ника» как лучший режиссер
Кирилл Серебренников стал лучшим режиссером за фильм «Лето» по версии Национальной кинематографической премии «Ника».
Обновлено вчера в 15:59
Политика
На Украине начались президентские выборы
На Украине начались выборы президента, по всей стране открылись избирательные участки для голосования.
Обновлено в 01:43
Автоспорт
Квяту по ошибке поставили в квалификации старый комплект шин
Обновлено вчера в 12:00
Недвижимость
Россияне все чаще выбирают аренду жилья и не планируют его покупать
Эксперты заявляют, что россияне всё чаще отказываются от покупки жилья в пользу долгосрочной аренды.
Обновлено в 05:12
Политика
В МИД России ответили на угрозы США ввести санкции из-за Венесуэлы
В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали угрозы Вашингтона ввести против России новые санкции из-за ситуации в Венесуэле.
Обновлено вчера в 14:03
Футбол
Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Оренбургом»
Петербургский "Зенит" одержал победу над "Оренбургом" в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:00
Культура
NYT сообщила об исчезновении самой дорогой картины в мире
Обновлено в 07:33
Происшествия
При землетрясении в Турции никто не пострадал
Обновлено в 08:40
Политика
Крымчане игнорируют выборы на Украине
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что жители полуострова давно ассоциируют себя с Россией.
Обновлено в 05:59
Политика
Киевлянка родила во время голосования за президента Украины
Обновлено в 08:13
Армия и оружие
В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю
Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что конвенция Монтре, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, должна быть пересмотрена.
Обновлено вчера в 06:02
Происшествия
В Самаре иномарка упала с четвертого этажа торгового центра
В Самаре произошло нестандартное ДТП: иномарка вылетела с четвертого этажа торгового центра "Гудок".
Обновлено в 08:08
Гаджеты
Nintendo может выпустить игровой смартфон
Обновлено вчера в 04:11
Происшествия
В Лупполово задержали подозреваемого в «минировании» отдела полиции
В деревне Лупполово Всеволожского района задержан 31-летний мужчина, который подозревается в заведомо ложном сообщении о заминировании отдела полиции.
Обновлено в 07:50
Единоборства
Боец Настюхин нокаутировал экс-чемпиона UFC Альвареса
Российский боец смешанного стиля Тимофей Настюхин одержал победу над бывшим чемпионом UFC Эдди Альваресом в рамках 1/4 финала турнира One Championship: A New Era.
Обновлено в 07:08
Авто
Компания Zero Motorcycles представила новую модель мотоцикла
Американская компания Zero Motorcycles презентовала новую модель - мотоцикл SR/F, который стал самым мощным в своей линейке.
Обновлено в 07:42
Спорт
Миронова выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону
Обновлено в 05:11
Культура
Наташа Королева: В СБУ сочли песню «Маленькая страна» экстремистской
Известная певица Наталия Порывай, широко известная как Наташа Королёва рассказала о том, почему её не пускают на Украину, откуда артистка родом.
Обновлено в 06:16
Экономика
С 1 апреля повышаются социальные пенсии
Средние размеры пенсий инвалидов вследствие военной травмы после индексации вырастут до 31,3 тыс. рублей, пенсии участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, - до 37,4 тыс. рублей.
Обновлено 29 марта в 06:06
Общество
Мигранты активно скупают доли в квартирах Петербурга
Приезжие из ближнего зарубежья стали основными покупателями долей в квартирах Санкт-Петербурга, считают эксперты.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
В Киеве эвакуировали гостиницу «Украина»
Полиция Киева эвакуировала в воскресенье, 31 марта, около 150 человек из гостиницы «Украина» после сообщений об угрозе минирования.
Обновлено в 08:34
Единоборства
Укусившему соперника в живот боксеру грозит дисквалификация и штраф
Бой, который проходил 30 марта, завершился в пятом раунде, когда Али навалился на соперника и укусил его в живот.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Охранник сгорел заживо в будке в аэропорту Пулково
Обновлено в 03:58
Происшествия
В Перми рабочие, убиравшие снег на крыше, провалились прямо в квартиру
Происшествие случилось накануне в доме по ул. Юнг Прикамья, 29.
Обновлено в 06:16
Политика
Украина выбирает президента. Промежуточные итоги
Украина выбирает президента Выборы президента проходят на Украине в воскресенье, 31 марта.
Обновлено в 08:55