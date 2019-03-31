Общество

Британские СМИ оценили флешмоб российских учителей в купальникахРИА Новости 06:15

Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволившуюся из школы из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову. Многих читателей восхитила красота российских педагогов. "Русские женщины прекрасны", - отметил Dr. Doofus.
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Британские СМИ написали о флешмобе российских учителей в купальниках

RT на русском02:14

Британцы оценили флешмоб российских учителей в купальниках

Газета.Ru06:52

Британские СМИ оценили флешмоб российских учителей в купальниках

РИА Новости06:15

«Хочу быть российским школьником». Британские СМИ рассказали о флешмобе учителей в купальниках

BFM.ru08:49

Британцы восхитились флешмобом российских учителей в купальниках

Известия01:56

Флешмоб российских учителей в купальниках возбудил Британию

News.ru00:28

Татьяна Кувшинникова попала на страницы британских СМИ

Московский Комсомолецвчера в 22:43
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 09:09, Ашберн
Политика

Стало известно о первых нарушениях на выборах президента Украины

Обновлено в 03:37
Армия и оружие

Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией

Обновлено в 01:10
Происшествия

Истребитель МиГ-27 разбился в Индии

Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
Обновлено в 05:12
Кино

Серебренников стал лауреатом премии «Ника» как лучший режиссер

Кирилл Серебренников стал лучшим режиссером за фильм «Лето» по версии Национальной кинематографической премии «Ника».
Обновлено вчера в 15:59
Политика

На Украине начались президентские выборы

На Украине начались выборы президента, по всей стране открылись избирательные участки для голосования.
Обновлено в 01:43
Автоспорт

Квяту по ошибке поставили в квалификации старый комплект шин

Обновлено вчера в 12:00
Недвижимость

Россияне все чаще выбирают аренду жилья и не планируют его покупать

Эксперты заявляют, что россияне всё чаще отказываются от покупки жилья в пользу долгосрочной аренды.
Обновлено в 05:12
Политика

В МИД России ответили на угрозы США ввести санкции из-за Венесуэлы

В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали угрозы Вашингтона ввести против России новые санкции из-за ситуации в Венесуэле.
Обновлено вчера в 14:03
Футбол

Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Оренбургом»

Петербургский "Зенит" одержал победу над "Оренбургом" в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:00
Культура

NYT сообщила об исчезновении самой дорогой картины в мире

Обновлено в 07:33
Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Новой Москве

Обновлено в 05:44
Происшествия

При землетрясении в Турции никто не пострадал

Обновлено в 08:40
Политика

Крымчане игнорируют выборы на Украине

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что жители полуострова давно ассоциируют себя с Россией.
Обновлено в 05:59
Политика

Киевлянка родила во время голосования за президента Украины

Обновлено в 08:13
Армия и оружие

В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю

Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что конвенция Монтре, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, должна быть пересмотрена.
Обновлено вчера в 06:02
Происшествия

В Донецкой области на участке избили члена украинского избиркома

Обновлено в 05:36
Происшествия

В Самаре иномарка упала с четвертого этажа торгового центра

В Самаре произошло нестандартное ДТП: иномарка вылетела с четвертого этажа торгового центра "Гудок".
Обновлено в 08:08
Гаджеты

Nintendo может выпустить игровой смартфон

Обновлено вчера в 04:11
Происшествия

В Лупполово задержали подозреваемого в «минировании» отдела полиции

В деревне Лупполово Всеволожского района задержан 31-летний мужчина, который подозревается в заведомо ложном сообщении о заминировании отдела полиции.
Обновлено в 07:50
Единоборства

Боец Настюхин нокаутировал экс-чемпиона UFC Альвареса

Российский боец смешанного стиля Тимофей Настюхин одержал победу над бывшим чемпионом UFC Эдди Альваресом в рамках 1/4 финала турнира One Championship: A New Era.
Обновлено в 07:08
Авто

Компания Zero Motorcycles представила новую модель мотоцикла

Американская компания Zero Motorcycles презентовала новую модель - мотоцикл SR/F, который стал самым мощным в своей линейке.
Обновлено в 07:42
Спорт

Миронова выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону

Обновлено в 05:11
Культура

Наташа Королева: В СБУ сочли песню «Маленькая страна» экстремистской

Известная певица Наталия Порывай, широко известная как Наташа Королёва рассказала о том, почему её не пускают на Украину, откуда артистка родом.
Обновлено в 06:16
Экономика

С 1 апреля повышаются социальные пенсии

Средние размеры пенсий инвалидов вследствие военной травмы после индексации вырастут до 31,3 тыс. рублей, пенсии участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, - до 37,4 тыс. рублей.
Обновлено 29 марта в 06:06
Общество

Мигранты активно скупают доли в квартирах Петербурга

Приезжие из ближнего зарубежья стали основными покупателями долей в квартирах Санкт-Петербурга, считают эксперты.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

В Киеве эвакуировали гостиницу «Украина»

Полиция Киева эвакуировала в воскресенье, 31 марта, около 150 человек из гостиницы «Украина» после сообщений об угрозе минирования.
Обновлено в 08:34
Единоборства

Укусившему соперника в живот боксеру грозит дисквалификация и штраф

Бой, который проходил 30 марта, завершился в пятом раунде, когда Али навалился на соперника и укусил его в живот.
Обновлено в 08:01
Происшествия

Охранник сгорел заживо в будке в аэропорту Пулково

Обновлено в 03:58
Происшествия

В Перми рабочие, убиравшие снег на крыше, провалились прямо в квартиру

Происшествие случилось накануне в доме по ул. Юнг Прикамья, 29.
Обновлено в 06:16
Политика

Украина выбирает президента. Промежуточные итоги

Украина выбирает президента Выборы президента проходят на Украине в воскресенье, 31 марта.
Обновлено в 08:55
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