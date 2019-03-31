Общество

Британские СМИ оценили флешмоб российских учителей в купальникахРИА Новости 06:15

Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволившуюся из школы из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову. Многих читателей восхитила красота российских педагогов. "Русские женщины прекрасны", - отметил Dr. Doofus.
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Британские СМИ оценили флешмоб российских учителей в купальниках

РИА Новости06:15

Британцы оценили флешмоб российских учителей в купальниках

Газета.Ru06:52

Британские СМИ написали о российских учителях, которые разделись в поддержку уволенной коллеги

URA.Ruвчера в 21:55

Британские СМИ написали о флешмобе российских учителей в купальниках

РБК01:47

Татьяна Кувшинникова попала на страницы британских СМИ

Московский Комсомолецвчера в 22:43

Британские СМИ написали о флешмобе российских учителей в купальниках

RT на русском02:14

Российские учителя в купальниках обратили на себя внимание всего мира

РЕН ТВвчера в 19:37
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 07:40, Ашберн
Технологии

Facebook ужесточил правила трансляций после новозеландских терактов

Как заявила Сэндберг, после террористической атаки были ужесточены правила ведения прямых трансляций в Facebook.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия

В центре Москвы водитель сбил оформлявшего ДТП сотрудника ГИБДД

"Около 03:05 мск на улице Тестовской водитель совершил наезд на сотрудника ГИБДД, оформлявшего мелкое ДТП", - сказали в ведомстве, добавив, что водитель задержан.
Обновлено в 04:48
Политика

Первые нарушения на выборах зафиксированы на Украине

Обновлено в 03:00
Происшествия

Названа причина пожара в столичном СК «Олимпийский»

Задымление в спортивном комплексе «Олимпийский» в Москве 30 марта произошло из-за попадания искры на обшивку воздухоотвода.
Обновлено вчера в 19:51
Шоу-бизнес

Наташа Королева боится, что сын пойдет по стопам отца-стриптизера

Оказалось, певице не нравится желание сына пойти по стопам отца и стать стриптизером.
Обновлено в 00:09
Политика

ЦИК Украины огласил первые данные по явке на президентских выборах

Обновлено в 04:44
Политика

Посол Великобритании публично нарушила украинский закон

Согласно статье 71 украинского закона о выборах, бюллетень является документом строгой отчетности, и его нельзя передавать посторонним.
Обновлено в 06:59
Происшествия

Истребитель МиГ-27 разбился в Индии

Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
Обновлено в 05:12
Общество

Александр Друзь ушёл на пенсию

Александр Друзь во время визита в Екатеринбург рассказал, что отправился на пенсию.
Обновлено вчера в 19:20
Экономика

Пенсии и ОСАГО: какие законы вступают в силу в апреле

2 апреля вступает в силу еще одно пенсионное новшество — заявление о добровольной уплате взноса в пенсионный фонд станет можно подавать онлайн — через «Личный кабинет застрахованного лица» на сайте ПФР.
Обновлено в 06:28
Технологии

Mozilla представила возможность использования WebAssembly вне браузера

Специалисты из Mozilla представили проект WASI (WebAssembly System Interface), который подразумевает разработку API для создания обычных приложений, выполняемых вне браузера.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие

ВСУ атаковали Горловку через 20 минут после начала выборов на Украине

Обновлено в 05:38
Общество

В МЧС предупредили москвичей о сильном ветре

Московские спасатели предупредили, что в городе ожидается сильный ветер, местами порывами до 17 м/с, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на столичный главк МЧС.
Обновлено в 07:03
Единоборства

Макгрегор назвал Нурмагомедова крысой

«У тебя забрали деньги, а братьям поцарапали глаза, когда ты дрался со мной, маленькая крыса», — написал Макгрегор в своём Twitter.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Новой Москве

Обновлено в 05:44
Культура

NYT узнала о пропаже «Спасителя мира» да Винчи из филиала Лувра в ОАЭ

В художественном музее Лувр Абу-Даби (филиал парижского Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов) пропала картина «Спаситель мира» (Salvator Mundi) авторства Леонардо да Винчи.
Обновлено в 06:58
Политика

Бюллетень Порошенко затоптал его внук

Обновлено в 06:27
Политика

Трамп сократил помощь странам Центральной Америки из-за мигрантов

США и мигранты В ноябре 2018 года на территории Мексики сформировался «караван мигрантов» из нескольких тысяч жителей стран Центральной Америки.
Обновлено в 02:49
Происшествия

В Донецкой области на участке избили члена украинского избиркома

Обновлено в 05:36
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний гигантского рельсотрона в Турции

Насколько успешным было первое испытание, пока неизвестно. В Сети опубликовано видео испытаний.
Обновлено в 05:13
Политика

«Открытая Россия» решила самоликвидироваться

В 2017 году в России была признана нежелательной работа трех НКО, связанных с "Открытой Россией".
Обновлено в 07:00
Происшествия

Кража кабеля спецсвязи у Кремля: возбуждено дело

Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ ("Кража"), обвиняемым в краже кабеля спецсвязи у Кремля грозит до пяти лет лишения свободы.
Обновлено в 07:13
Происшествия

«Победа» закрыла международные рейсы из Петербурга

Лоукостер "Победа" прекратила выполнять международные рейсы из аэропорта Пулково (Санкт-Петербург).
Обновлено в 07:12
Политика

Зеленский рассказал о пользе Саакашвили

Обновлено в 06:37
Интернет

Цукерберг предложил усилить правовое регулирование интернета

Глава Facebook Марк Цукерберг обратился к правительствам стран и регулирующим органам с призывом установить единые глобальные правила по регулированию интернета.
Обновлено в 02:25
Экономика

В России могут изменить правила зачисления зарплат

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект об изменении правил зачислении заработных плат россиянам.
Обновлено 29 марта в 22:57
Футбол

Французский футбол сравнили с российским и признали слабым

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус заявил, что французская Лига 1 является слабой.
Обновлено в 07:06
Политика

Глава Тувы рассказал о шикарном шашлыке Путина

Обновлено в 06:03
Общество

Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию

Герцогиня Сассекская Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию, пишет The Sun.
Обновлено вчера в 23:36
Общество

В Екатеринбурге уточнили сроки восстановления Краснознамённой группы

Напомним, 18 марта 2019 года главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков назвал возвращение Краснознамённой группы с Орденом Ленина «первой ласточкой» в восстановлении советского наследия Екатеринбурга — Свердловска.
Обновлено в 06:38
Как работают Яндекс.Новости?
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