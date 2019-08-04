Армия и оружие
Британские СМИ испугались «сверхтихих» российских подлодокИзвестия 11:31
Британские военные опасаются, что новые «сверхтихие» российские подводные лодки смогут проникнуть в территориальные воды Соединенного Королевства, оставаясь при этом невидимыми для военно-морских сил страны. Речь идет о подлодках проекта 636 «Варшавянка», пишет 3 августа газета The Telegraph.
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