Политика

Британские СМИ испугались «разборок» с российским фрегатом в Азовском море
РИА Новости
15:10

Британский таблоид Daily Express выпустил материал под заголовком "Третья мировая война: Россия направляет ракетный корабль в Азов в готовности к разборкам". В статье говорится, что российский фрегат движется в сторону Азова на фоне угрозы "третьей мировой войны между Москвой и Украиной".
РИА Новости15:10

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СМИ Британии пророчат начало Третьей мировой из-за Азова

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СМИ Великобритании испугались «разборок» с российским флотом в Азовском море

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Британские СМИ испугались «разборок» с Россией в Азовском море

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Британские СМИ испугались «разборок» с российским кораблем в Азовском море

РЕН ТВ15:30

Британские СМИ испугались «разборок» с российским фрегатом в Азовском море

РИА Новости15:10
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Армия и оружие

AP сообщило о пуске ракет ВМС Ирана вблизи авианосца США

Обновлено в 15:32
Политика

Генассамблея ООН отклонила резолюцию по Договору о РСМД

Генассамблея ООН не приняла резолюцию в поддержку Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), внесенную Россией.
Обновлено в 12:18
Политика

Порошенко назвал символичным продление санкций ЕС против России

«Символично, что накануне Рождества и Нового года Совет ЕС принял решение о продлении экономических и секторальных санкций против России за агрессию в Донбассе», — написал он в Facebook.
Обновлено в 13:46
Политика

Разведка США обвинила Россию во вмешательстве в выборы 2018 года

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Обновлено в 18:25
Армия и оружие

Эрдоган решил отложить начало военной операции в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 14 декабря.
Обновлено в 08:16
Политика

Экс-президента Приднестровья приговорили к 16 годам строгого режима

Суд приговорил экс-президента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Евгения Шевчука к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 600 млн приднестровских рублей (около 2,5 млрд российских рублей - ИФ), передает в пятницу телеканал "Первый Приднестровский".
Обновлено в 14:53
Политика

Рада просит Порошенко объявить войну России

В Верховную раду внесен проект обращения к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой объявить войну с Россией.
Обновлено в 10:25
Политика

В США гражданина Китая задержали за промышленный шпионаж

Задержание китайского гражданина произошло на фоне усиления борьбы США с промышленным шпионажем и кражей интеллектуальной собственности, а также с хакерскими атаками, в которых в США обвиняют китайские власти.
Обновлено в 17:25
Политика

Россия ответила на ультиматум США

«С нашей стороны визовые сборы были дифференцированными, начинаясь с 90 долларов за однократную визу, тогда как консульские учреждения США в России в любом случае взимали 160 долларов, вне зависимости от кратности выдаваемого разрешения на въезд», – отметила Захарова.
Обновлено в 16:55
Политика

Роскомнадзор начал проверку BBC

Роскомнадзор запускает контрольные мероприятия в отношении канала BBC World News, распространяемого в России, и ресурсов BBC в интернете.
Обновлено в 02:28
Политика

Врио главы Петербурга поручил решить проблему дольщиков за два года

Обновлено в 11:49
Политика

Эр-Рияд считает своей заслугой принятую СБ ООН резолюцию по Йемену

Совет безопасности ООН единогласно одобрил после консультаций в пятницу резолюцию по Йемену, поддерживающую прекращение огня в крупном городе Ходейда.
Обновлено в 18:22
Политика

Трамп допустил возможность приостановки работы правительства США

Американский лидер Дональд Трамп допустил возможность долгосрочной частичной приостановки работы правительства США.
Обновлено в 16:02
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Французов услышали: Сенат одобрил новые меры по поддержке населения

Во Франции сенаторы одобрили законопроект о мерах поддержки населения, которые были разработаны на основе требований протестующих "желтых жилетов".
Обновлено в 15:00
Политика

МИД РФ назвал убийством гибель россиянина в украинской тюрьме

Россиянин Валерий Иванов, служивший добровольцем на стороне самопровозглашенной ЛНР и погибший в колонии во Львовской области, мог быть убит.
Обновлено в 11:42
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Керченский пролив
Пролив
Пролив, принадлежащий акватории Азовского моря и соединяющий его с Чёрным морем. Западным берегом пролива является Керченский полуостров Крыма, восточным - Таманский полуостров. Ширина пролива - от 4,5 до 15 км. Наибольшая глубина - 18 метров. Важнейший порт - город Керчь.
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Азовское море
Море в России
Полузамкнутое море Атлантического океана на востоке Европы, омывающее побережье Украины и России. Самое мелкое море в мире: глубина не превышает 13,5 метров, средняя глубина около 7,4 м. Соединяется с Атлантическим океаном длинной цепочкой проливов и морей: Керченский пролив - Чёрное море - пролив Босфор - Мраморное море - пролив Дарданеллы - Эгейское море - Средиземное море - Гибралтарский пролив. По отдалённости от океана Азовское море является самым континентальным морем планеты.
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