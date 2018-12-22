Политика
Британские СМИ испугались «разборок» с российским фрегатом в Азовском море
Британские СМИ испугались «разборок» с российским фрегатом в Азовском мореРИА Новости15:10
Британский таблоид Daily Express выпустил материал под заголовком "Третья мировая война: Россия направляет ракетный корабль в Азов в готовности к разборкам". В статье говорится, что российский фрегат движется в сторону Азова на фоне угрозы "третьей мировой войны между Москвой и Украиной".
РИА Новости15:10
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