Британская сеть Next уйдет из РоссииВедомости 03:56

Оператор британских сетей Next и Next kids в России планирует закрыть магазины, сообщили РБК два источника на рынке коммерческой недвижимости. По информации одного из собеседников РБК, это может произойти к июлю текущего года.

с чего всё началось

Оператор британских сетей Next и Next kids в России планирует закрыть магазины. Об этом сообщили РБК два источника на рынке коммерческой недвижимости. По словам одного из них, это может произойти к июлю 2019 г.

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