Футбол
Британская пресса узнала об 11 положительных допинг-пробах в АПЛРИА Новости вчера в 18:58
Одиннадцать игроков английской футбольной премьер-лиги получили разрешение выступать, несмотря на положительные допинг-тесты, сообщает Mirror. Как отмечает издание, по итогам 16 тестов выяснилось, что футболисты принимали амфетамин, морфин, риталин или триамцинолон.
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Допинг-скандал в британском футболе. Пробы 11 звезд АПЛ дали положительный результат
Sport24.ruвчера в 17:23
Источник: 11 игроков английской премьер-лиги сдали положительный тест на допинг
Спорт-Экспрессвчера в 18:34
11 топ-игроков английского чемпионата попались на допинге. Их не накажут
Советский спортвчера в 18:26
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено вчера в 23:55, Вашингтон
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На акции протеста у мэрии Москвы распылили газ
На несанкционированной акции протеста у здания мэрии Москвы распылили газ, сотрудники полиции разыскивают тех, кто это сделал.
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В США мужчина по имени Джозеф Оберхансли зарезал свою подругу и съел ее мозг, а также часть сердца и легкого.
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Самолеты США вторглись в воздушное пространство Венесуэлы
Самолеты-разведчики из США вторглись в воздушное пространство Венесуэлы. Об этом вооруженные силы республики сообщили в твиттере.
Обновлено вчера в 22:29
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Лесной пожар в Хорватии приблизился к курортному городу
Сильный пожар вспыхнул недалеко от хорватского прибрежного города Шибеник.
Обновлено вчера в 18:19
Происшествия
Власти КНДР отпустили задержанное российское судно
Северокорейские власти отпустили российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое было задержано в середине июля, сообщило в своем Twitter российское посольство в Пхеньяне.
Обновлено вчера в 21:33
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Соседей принца Гарри и Меган Маркл ограничили от общения с семьей
Обновлено вчера в 18:43
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В Минздраве назвали самые опасные инфекционные болезни в России
Главный специалист Министерства здравоохранения по инфекционным болезням Елена Малинникова представила список инфекционных заболеваний, которые являются наиболее опасными для взрослого населения Российской Федерации.
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Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже
Ранее сообщалось о том, что Зеленский опубликовал фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.
Обновлено вчера в 15:18
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Мужчина рассказал, что свадебное путешествие они провели на Аляске, где посетили автобус, в котором жил прототип главного героя американского фильма "В диких условиях" Кристофер Маккэндлесс.
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Huawei выпустит два флагманских процессора, в том числе и с 5G
По новым данным, в 2019 году будут представлены две новые однокристальные платформы, причем одна из них уже получит встроенный 5G-модем.
Обновлено вчера в 13:47
Авто
В продаже появился полноприводный автодом на базе Toyota Town Ace
На одном из западных порталов выставили на продажу необычный автофургон на основе модели Toyota Town Ace, который в 2017 году был перевезен в США из Японии.
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Фанаты «Спартака» провели акцию на матче с «Тамбовом»
Фанаты московского "Спартака" провели акцию на матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Тамбовом", сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 10:35
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Лас-Вегас оккупировали кузнечики
В США по городу Лас-Вегас массово распространились кузнечики. Об этом сообщает телеканал NBC.
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Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила в беседе с "КП", почему в Европе установилась рекордная жара, а в России наступает резкое похолодание.
Обновлено вчера в 19:25
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Экс-главу правительства Астраханской области арестовали
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал бывшего руководителя правительства Астраханской области Расула Султанова, передает ТАСС.
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Видео погружения Путина к месту гибели подлодки появилось в Сети
В Сети появилось видео погружения российского лидера Владимира Путина в батискафе к обломкам подлодки в Финском заливе.
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Первая серийная SSC Tuatara будет представлена в августе
В августе 2019 года на автомобильной неделе в Монтерее ключи от первого серийного автомобиля SSC Tuatara будут переданы счастливому владельцу.
Обновлено вчера в 15:24
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В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
Петиция с просьбой вернуть поезда в Крым появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского.
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Скрученный графен превратили в аномальный магнит
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Катастрофа планетарного масштаба: в Greenpeace оценили последствия пожаров в Сибири
Обновлено 26 июля в 20:22