Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа в посольстве ЭквадораРоссийская газета 06:27

Сегодня я объявляю, что неуважительное и агрессивное поведение Ассанжа, невежливые высказывания и угрозы в адрес Эквадора со стороны связанной с ним организации, и, прежде всего, нарушение международных соглашений привели к тому, что убежище Ассанжа стало неприемлемым и неосуществимым.

"Эквадор решил отказать в дипломатическом убежище Джулиану Ассанжу из-за неоднократных нарушений международных конвенций и условий о пребывании в посольстве", - говорится в распространенном заявлении. Британская полиция, приглашенная дипломатами, задержала его прямо в диппредставительстве.

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