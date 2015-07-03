Политика
Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа в посольстве ЭквадораРоссийская газета 06:27
"Эквадор решил отказать в дипломатическом убежище Джулиану Ассанжу из-за неоднократных нарушений международных конвенций и условий о пребывании в посольстве", - говорится в распространенном заявлении. Британская полиция, приглашенная дипломатами, задержала его прямо в диппредставительстве.
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Сегодня я объявляю, что неуважительное и агрессивное поведение Ассанжа, невежливые высказывания и угрозы в адрес Эквадора со стороны связанной с ним организации, и, прежде всего, нарушение международных соглашений привели к тому, что убежище Ассанжа стало неприемлемым и неосуществимым.
— Ленин Морено, эквадорский юристРИА Новости 11:19
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