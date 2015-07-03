Политика
Британская полиция арестовала основателя WikiLeaks АссанжаДни.ру 05:49
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был арестован полицией Великобритании в посольстве Эквадора в Лондоне. Страна отказала ему в предоставлении убежища, передает телеканал "360". Напомним, что в США активисту грозит до 35 лет тюрьмы или смертная казнь за разглашение секретных данных.
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В соответствии с международным правом я просил Великобританию гарантировать, что господин Ассанж не будет экстрадирован в страну, где ему могут угрожать пытки или смертная казнь. Британское правительство подтвердило это в письменном виде.
— Ленин Морено, эквадорский юристПервый канал 14:07
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