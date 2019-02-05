Политика

Делегация из Великобритании впервые с 2014 года посетит КрымREGNUM вчера в 23:25

Британскую делегацию из политиков, экспертов и бизнесменов ждут в апреле в Крыму. Подобный визит состоится впервые с 2014 года, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов в интервью «Известиям», опубликованном 5 февраля.
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Сергей Аксенов
Мы ожидаем прибытия около 15 британских политиков, экспертов и бизнесменов. Делегация из этой страны посетит полуостров впервые с 2014 года. Ранее в Крым уже приезжали британцы, но по отдельности, не в составе делегации.
— Сергей Аксенов, российский политикРИА Новости вчера в 18:10
с чего всё началось

Крым среди ясного неба: британская делегация впервые посетит полуостров

Представительная делегация из Великобритании в апреле 2019 года посетит Республику Крым. Об этом «Известиям» заявил глава полуострова Сергей Аксенов. Он отметил, что в состав группы войдет около 15 политиков, предпринимателей и экспертов.
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