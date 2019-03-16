Экономика

Британская Thomas Cook готовится купить туроператора «Библио-глобус»Ведомости 05:04

Thomas Cook – британская туристическая компания. В России она владеет туроператором «Интурист», который полностью выкупила у АФК «Система» в 2018 г. «Библио-глобус», основанный в середине 90-х Александром Туголуковым, – один из крупнейших туроператоров России.
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с чего всё началось
Британская туристическая компания Thomas Cook ведет переговоры о покупке российского туроператора «Библио-Глобус», сообщает
 турецкое издание Turizm Guncel со ссылкой на неназванные источники.
РБК00:45

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Британская Thomas Cook готовится купить туроператора «Библио-глобус»

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Интерфаксвчера в 14:40

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Travel Russian Newsвчера в 13:42

Турецкие СМИ: Thomas Cook покупает «Библио-Глобус»

ТурДомвчера в 11:01
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