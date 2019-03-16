Британская Thomas Cook готовится купить туроператора «Библио-глобус»Ведомости 05:04

с чего всё началось

Thomas Cook – британская туристическая компания. В России она владеет туроператором «Интурист», который полностью выкупила у АФК «Система» в 2018 г. «Библио-глобус», основанный в середине 90-х Александром Туголуковым, – один из крупнейших туроператоров России.

Происшествия Свидетельницу по делу Берлускони отравили радиоактивными веществами По предварительным данным, смерть марокканской танцовщицы Иман Фадил, свидетельницы в деле против экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, наступила от отравления «смесью радиоактивных веществ».

Футбол Дубль Еременко принес «Ростову» победу в матче с «Рубином» Лишь в концовке игры форвард гостей Роман Еременко дважды пробил Егора Бабурина, принеся своей команде победу со счетом 2:0. Мячи были забиты на 83-й и 89-й минутах встречи.

Происшествия В Москве человек забрался на арку Крымского моста В Москве человек забрался на арку Крымского моста на высоту примерно пятиэтажного жилого дома.

Происшествия Обнародован отчет о смерти Михаила Лесина Американские власти предоставили отчет о смерти российского медиаменеджера Михаила Лесина. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Происшествия Протестующих в Париже разгоняют водометами В столице во время столкновений противников внутренней политики президента Макрона и полиции был применен водомет.

Общество Работа столичных радиостанций была нарушена из-за обрыва кабеля В субботу из-за повреждения кабеля проблемы с вещанием в FM-диапазоне испытали радиостанции «Говорит Москва» и «Эхо Москвы».

Политика Сторонники «новой церкви» заблокировали верующих в храме УПЦ «Новую церковь» на Украине не признали многие канонические православные церкви по всему миру.

Шоу-бизнес Собчак рассказала о причинах развода с Виторганом Телеведущая Ксения Собчак рассказала в программе «Секрет на миллион», вышедшей на телеканале НТВ 16 марта, что причиной ее развода с актером Максимом Виторганом стали недомолвки и взаимные претензии друг к другу.

Шоу-бизнес Юлии Началовой сделали операцию Юлии Началовой сделана операция на ноге, сообщает издание Starhit.

Происшествия В московской квартире, где нашли брошенную девочку, были вода и свет Квартира на Ленинградском проспекте в Москве, в которой на прошлой неделе нашли брошенную 5-летнюю девочку, не была отключена от коммуникаций, хотя долг по оплате услуг ЖКХ превышал 600 тысяч рублей.

Общество В Риге прошло шествие легионеров СС Каждый год 16 марта в латвийской столице проходит шествие участников латышского легиона Ваффен СС и их сторонников.

Политика Третий опытный самолет МС-21-300 поднялся в воздух Третий опытный самолет МС-21−300 впервые поднялся в воздух и совершил свой первый полет.

Политика В СФ оценили идею взимать с России ренту за «земли Юрия Долгорукого» 16 марта сообщалось, что экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун предложил взыскать с России ренту за использование земель Киевской Руси за 300-летний период в ответ на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина об убытках от пребывания Крыма в составе Украины.

Спорт Клебо победил в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне Норвежский лыжник Йоханнес Клебо победил в спринте на 1,4 километра свободным стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

Политика В МИДе рассказали о планах России по размещению ракет в Европе «Если возобладают интересы обеспечения безопасности и европейцы действительно не хотят превращения континента в плацдарм для размещения американских сил и полного военно-политического и геополитического подчинения США, то они должны воспротивиться этим планам, если они реально появятся», — заявил замминистра, имея в виду размещение ракет США в Евросоюзе.

Политика Песков не исключил встречи Путина с Мариани Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил встречи российского лидера Владимира Путина с кандидатом на выборах в Европарламент Тьерри Мариани.

Происшествия Школьник приютил более двухсот найденных на помойке летучих мышей Одиннадцатиклассник Константин Козюбра из города Волжский Волгоградской области приютил 203-х летучих мышей, которых кто-то выбросил на мусорку в Волгограде.

Происшествия В питерском доме нашли три мины времен войны В одном из жилых домов на юге Санкт-Петербурга обнаружили три 50-миллиметровые минометные мины времен Великой Отечественной войны.

Наука New York Times заявила об опасности употребления яичницы в пищу Американская газета New York Times опубликовала статью, в которой приводятся результаты исследования влияния яичницы на человеческий организм.

Политика Порошенко после коррупционного скандала начал реформу гособоронзаказа Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины «О реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышения уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа».

Происшествия В сети найдено видео с пролетающим метеоритом над Красноярском В сети появилось видео, на котором видно, как в небе в Красноярском краем пролетает светящийся шар.

Происшествия Австралийский подросток бросил яйцо в сенатора из-за слов о мигрантах Подросток разбил яйцо об голову австралийского сенатора Фрейзера Эннинга, видео инцидента опубликовал журналист Брайан Тайлер Коэн 16 марта в Twitter.

Происшествия Стрелок из Новой Зеландии перед атакой отправил «манифест» властям Канцелярия премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн подтвердила, что получила копию "манифеста" Брентона Тарранта, обвиняемого в убийстве в связи со стрельбой в Крайстчерче, жертвами которой стали почти 50 человек, сообщает газета New Zealand Herald.