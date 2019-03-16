Британская Thomas Cook готовится купить туроператора «Библио-глобус»Ведомости 05:04

с чего всё началось

Thomas Cook – британская туристическая компания. В России она владеет туроператором «Интурист», который полностью выкупила у АФК «Система» в 2018 г. «Библио-глобус», основанный в середине 90-х Александром Туголуковым, – один из крупнейших туроператоров России.

Шоу-бизнес Юлии Началовой сделали операцию Юлии Началовой сделана операция на ноге, сообщает издание Starhit.

Происшествия Свидетельницу по делу Берлускони отравили радиоактивными веществами По предварительным данным, смерть марокканской танцовщицы Иман Фадил, свидетельницы в деле против экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, наступила от отравления «смесью радиоактивных веществ».

Спорт Россиянки стали пятыми в эстафете на ЧМ по биатлону в Эстерсунде Женская сборная Норвегии завоевала золотые медали в эстафете 4 по 6 км на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде, команда России заняла пятое место.

Общество В Риге прошло шествие легионеров СС Каждый год 16 марта в латвийской столице проходит шествие участников латышского легиона Ваффен СС и их сторонников.

Интернет В Telegram произошел технический сбой В Telegram произошел сбой в работе, сообщается 16 марта на официальной странице мессенджера в Twitter.

Политика Затраты на автономный интернет предложили компенсировать из бюджета Затраты операторов связи на реализацию проекта суверенного интернета в России могут компенсировать за счет бюджета.

Происшествия Обнародован отчет о смерти Михаила Лесина Американские власти предоставили отчет о смерти российского медиаменеджера Михаила Лесина. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Кино Сиделка Михаила Кокшенова рассказала о его состоянии Кокшенов родился 16 сентября 1936 года в Москве. В 1963-м окончил Высшее театральное училище имени Щукина.

Политика В МИДе рассказали о планах России по размещению ракет в Европе «Если возобладают интересы обеспечения безопасности и европейцы действительно не хотят превращения континента в плацдарм для размещения американских сил и полного военно-политического и геополитического подчинения США, то они должны воспротивиться этим планам, если они реально появятся», — заявил замминистра, имея в виду размещение ракет США в Евросоюзе.

Политика Порошенко пообещал ежемесячное улучшение жизни на Украине Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что начиная с 2019 года каждый житель страны ежемесячно будет чувствовать улучшение жизни.

Спорт Определились соперники сборной России на Кубке мира по баскетболу Жеребьевка Кубка мира по баскетболу прошла в китайском Шэньчжэне, сообщает ТАСС.

Армия и оружие Ядерный бомбардировщик США подлетел к границе России Стратегический бомбардировщик ВВС США Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границе России в районе Калининградской области.

Политика Песков не исключил встречи Путина с Мариани Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил встречи российского лидера Владимира Путина с кандидатом на выборах в Европарламент Тьерри Мариани.

Футбол «Уотфорд» обыграл «Кристал Пэлас» и вышел в полуфинал Кубка Англии "Уотфорд" выиграл у "Кристал Пэлас" (2:1) в матче 1/4 финала Кубка Англии. В составе победителей отличились Этьенн Капуэ и Андрэ Грэй.

Кино В третьем сезоне нового «Простоквашино» появится няня Веры Павловны Мультфильм идет циклами по десять серий. И в третьей десятке появится няня, которая приедет смотреть за Верой Павловной.

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Интернет «Яндекс» запускает собственную социальную сеть «Аура» Российская интернет-компания «Яндекс» начала тестирование нового социального сервиса «Аура», который будет работать внутри мобильного приложения «Яндекс».

Политика Критиков Порошенко не пустили на его выступление Стражи порядка не пропустили активистов, которые критикуют политику действующего главы Украины Петра Порошенко, на его выступление в Закарпатской области.

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