Политика
Британская The Guardian признала российский статус КрымаРоссийская газета 06:31
Британское издание The Guardian разместило на своем сайте подборку фотографий, в которую включила снимок фотографа ТАСС Сергея Мальгавко. На фотографии отображен один из дней молодежного фестиваля "Таврида-АРТ", проходившего в августе на полуострове.
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Политика
Трамп потребовал от американских компаний уйти из Китая
«Нашим великим американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю, в том числе начать переносить производство на родину и делать свою продукцию на территории США.», — написал он.
Обновлено в 13:11
Экономика
Федеральные власти помогут достроить проблемные дома в Краснодаре
В конце июня власти Краснодарского края заявили, что более 1,5 миллиарда рублей направлено на завершение строительства объектов высокой степени готовности, что поможет решению проблем обманутых дольщиков.
Обновлено в 07:42
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю
Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 12:41
Армия и оружие
Президент провел совещание с постоянными членами СБ
Обновлено в 06:13
Музыка
Фестиваль «Спасская башня» откроется в Москве в пятницу
Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» в 12-й раз начнется в Москве в пятницу, на нем выступят лучшие оркестры со всего мира, сообщается на официальном сайте фестиваля.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Главу окружной налоговой инспекции Москвы арестовали по делу о взятке
Пресненский суд Москвы арестовал главу налоговой инспекции по Южному административному округу Марию Андреянову, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 12:24
Хоккей
В НХЛ отреагировали на отстранение хоккеиста Кузнецова за кокаин
Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли высказался о дисквалификации нападающего сборной России и клуба «Вашингтон Кэпиталс» Евгения Кузнецова за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 12:38
Политика
Волкер заявил о готовности США присоединиться к «нормандскому формату»
Спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер заявил, что США готовы присоединиться к "нормандскому формату".
Обновлено в 11:25
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в изнасиловании полицейских
Обновлено вчера в 15:20
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы
Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 06:57
Гаджеты
Операционная система Android впервые за пять лет обновила логотип
Компания Google впервые с 2014 г. поменяла дизайн логотипа своей операционной системы Android.
Обновлено вчера в 23:26
Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Обновлено в 09:19
Политика
Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки
Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.
Обновлено в 10:13
Происшествия
В Ижевске 20 человек пострадали при ДТП с автобусом
Обновлено в 12:35
Политика
Кремль анонсировал переговоры Путина и Эрдогана 27 августа
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры 27 августа во время визита турецкого лидера в Москву.
Обновлено в 12:59
Экономика
В ВТБ попросили Путина помочь создать «Объединенный зерновой холдинг»
Письмо с просьбой о помощи в создании российского лидера зернового рынка, вертикально интегрированного оператора под названием «Объединенный зерновой холдинг», было направлено главой ВТБ Андреем Костиным в адрес президента России Владимира Путина, 23 августа сообщает Reuters.
Обновлено в 11:43
Общество
В американском приюте поселился огромный кот
В американском приюте для животных Моrrіs Апімаl Rеfиде в Филадельфии поселился огромный кот, происхождением которого заинтересовалась даже полиция.
Обновлено в 10:09
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
День народного единства в этом году выпадает на понедельник, поэтому сразу три дня подряд будут нерабочими, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Обновлено в 03:36
Политика
Борис Джонсон записал видео с бандеровским приветствием
Глава британского правительства Борис Джонсон вместе с сотрудниками украинского посольства в Соединенном Королевстве поздравил украинцев с Днем независимости бандеровским приветствием «Слава Украине!».
Обновлено в 11:53
Теннис
Организаторы US Open будут публиковать и объяснять нарушения правил. Это реакция на прошлогодний скандал с Сереной
Обновлено в 09:23
Экономика
ФСК увеличила чистую прибыль на 24,6% по МСФО
Чистая прибыль Федеральной сетевой компании (ФСК) в первом полугодии выросла до 50,7 млрд руб. по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 07:04
Политика
МИД заявил Чехии протест из-за осквернения памятника Коневу в Праге
Временного поверенного в делах Чехии вызвали в МИД России, где ему заявили протест в связи с осквернением памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Обновлено в 12:12
Кино
На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России
В Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление на 216,6 млн рублей в отношении китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера со стороны конкурсного управляющего "Русской фильм-группы" Кирилла Бодрова, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию документа.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено вчера в 14:08
Шоу-бизнес
«Вылитая Мила Йовович!» — Марина Александрова с новой прической стала копией голливудской актрисы
Обновлено в 13:00
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Обновлено вчера в 16:23
Политика
Госдеп подтвердил введение санкций по делу Скрипалей с 26 августа
В начале августа Госдеп объявил о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 09:48
Футбол
Фернандо Торрес провёл прощальный матч
Обновлено в 11:41
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП на Кубани
Две машины столкнулись на трассе "Кавказ" в районе Армавира, погибли четыре человека, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 12:34
Культура
Никита Михалков перенес сорокачасовую операцию
Обновлено в 10:17