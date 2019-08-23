Британское издание The Guardian разместило на своем сайте подборку фотографий, в которую включила снимок фотографа ТАСС Сергея Мальгавко. На фотографии отображен один из дней молодежного фестиваля "Таврида-АРТ", проходившего в августе на полуострове.

Общество Роструд напомнил о следующих длинных выходных В Роструде напомнили, что 4 ноября в России отмечается День народного единства, поэтому россияне смогут отдыхать три выходных подряд.

Политика Росгвардия может получить право забирать здания для боевых задач Росгвардия хочет получить право требовать от региональных и муниципальных властей землю и помещения на время выполнения своих служебно-боевых задач.

Политика Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.

Футбол Тренер «Арсенала» посоветовал Мустафи и Эльнени покинуть клуб Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери посоветовал немецкому защитнику Шкодрану Мустафи и египетскому полузащитнику Мохамеду Эльнени найти себе новые футбольные клубы.

Политика Аваков предложил продавать наркотики в Россию Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в шутку предложил главе Минфина страны Оксане Маркаровой продавать изъятые полицией наркотики в Россию.

Армия и оружие Путин поручил подготовить симметричный ответ на ракетные испытания США Президент России Владимир Путин поручил подготовить симметричный ответ на испытания ракеты, которые Пентагон провел 19 августа и которые не соответствуют положениям договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Здоровье Медпрофсоюз: нижнетагильских хирургов заменят медики из Екатеринбурга Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Тагиле шесть специалистов двух хирургических отделений Центральной городской больницы № 1 города Нижнего Тагила написали заявления на увольнение по собственному желанию.

Кино Скончался заслуженный артист России Виктор Власов Ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов.

Общество Исследователи засняли повреждения «Титаника» В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.

Хоккей Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.

Происшествия Пожар на свечном складе в Петербурге потушили за 18 часов Сегодня, 23 августа, в 8.13 петербургским пожарным удалось ликвидировать открытое горение на пожаре, который начался вчера в 14 часов 10 минут на складе свечей, расположенном в Невском районе Санкт-Петербурга, недалеко от Ладожского вокзала.

Экономика ФСК увеличила чистую прибыль на 24,6% по МСФО Чистая прибыль Федеральной сетевой компании (ФСК) в первом полугодии выросла до 50,7 млрд руб. по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Общество В Росстате определили регионы с самыми богатыми чиновниками Федеральная служба государственной статистики назвала регионы с самыми богатыми чиновниками. Данные Росстата проанализировал РБК.

Политика В Кремле прокомментировали «отказ» мексиканской Interjet от SSJ-100 Возможный отказ мексиканской авиакомпании Interjet от Sukhoi Superjet 100 не ударит по имиджу авиастроения в России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Гаджеты Google изменила дизайн логотипа в новой ОС Android Вместе с изменением системы названий ОС был представлен и новый логотип Android, в котором изменили шрифт и зеленый цвет заменили на черный цвет.

Политика Зеленский назвал сроки обмена заключенными с Россией Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что лично работал над обменом заключенными с Россией в течение последних двух месяцев.

Космос ALMA подтвердила теорию формирования струй на Юпитере Благодаря большей длине волны, ALMA удалось изучить движения вещества под облаками и подтвердить теорию формирования подобных процессов, пишут авторы в препринте на arXiv.org.

Спорт Логинов объяснил свой отказ подписывать контракт с СБР Российский биатлонист Александр Логинов объяснил ситуацию с контрактом с Союзом биатлонистов России (СБР), передает РИА "Новости".

Общество В Чечне открыли крупнейшую в Европе мечеть Крупнейшую в Европе мечеть открыли в чеченском городе Шали. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает «РИА Новости».

Общество В России установлен рекорд по числу долгожителей Число россиян в возрасте от ста лет и старше на 1 января 2019 года составило порядка 20,6 тысячи человек, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

Здоровье Врач опроверг информацию о влиянии семечек на развитие аппендицита Семечки и аппендицит никакого отношения друг к другу не имеют, — пояснил агентству специалист.

Политика Киев сомневается в сохранении санкций против России Ранее ГЛАС сообщал о том, что дипломатическое ведомство Кубы выразило благодарность Российской Федерации за поддержку острова в борьбе против санкций США.