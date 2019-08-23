Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The GuardianRT на русском 15:58
The Guardian поместила снимок с мероприятия в топ-20 кадров дня, назвав полуостров российским. Однако позднее издание убрало со своего сайта указание Крыма как территории России.
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Экономика
«Роснано» отчиталось о 14 млрд рублей полугодового убытка
В I полугодии 2019 года АО "Роснано" получило чистый убыток по МСФО в 13,9 млрд рублей против 2,2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, следует из отчета компании.
Обновлено в 14:44
Кино
Анонсирована экранизация «Метро 2033»
Компании «ТВ-3», «ТНТ Premier» и Central Partnership анонсировали экранизацию по «Метро 2033».
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы
У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.
Обновлено в 10:50
Игры
Ритуалы по инструкции: Exorcise the Demons выйдет в сентябре
Все прочие снабжены книгой ритуалов и должны выдавать ему инструкции.
Обновлено в 15:35
Политика
Кандидат на пост президента в Тунисе задержан по обвинению в коррупции
Зарегистрированный кандидат на пост президента в Тунисе Набиль Карави был задержан по подозрению в коррупции.
Обновлено в 16:14
Здоровье
Переносчики тропических болезней распространились на юге России
В тексте сказано, что комары – переносчики опасных заболеваний распространились у Черноморского побережья.
Обновлено вчера в 23:02
Космос
В России испугались удара американских «Жезлов от Бога»
США прорабатывают несколько масштабных проектов, предполагающих создание орбитальных ударных комплексов, в частности Rods from God («Жезлов от Бога»).
Обновлено в 06:54
Армия и оружие
Ракетоносец Ту-160 продемонстрировали в действии на видео
Ту160 «Белый Лебедь» является самым большим и тяжелым серийным стратегическим ракетоносцем в мире вошедшим в серию.
Обновлено в 05:49
Происшествия
В Сочи аварийно сел самолет «Уральских авиалиний»
Обновлено в 08:58
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено в 14:47
Армия и оружие
Стало известно о приобретении США танка Т-90
Отмечается, что источник своими глазами видел этот танк и подтвердил, что это Т-90 со сварной башней.
Обновлено вчера в 16:19
Хоккей
Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин
1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Двое взрослых и ребенок погибли из-за камнепада в Дагестане
Трое человек погибли в результате камнепада в Дагестане, один находится в коме. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД республики.
Обновлено в 13:21
Происшествия
Российские врачи сбежали из операционной после смерти роженицы
Как отмечает Telegram-канал Mash, медики просто сбежали из операционной после смерти роженицы.
Обновлено в 13:46
Политика
Ученые потребовали прекратить преследование участников акций в Москве
Обновлено вчера в 07:16
Авто
Началось производство LADA Granta Drive Active
«АвтоВАЗ» начал серийное производство новой LADA Granta Drive Active.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира
Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено в 19:10
Авто
Новое поколение Chevrolet Trailblazer появится на рынке в сентябре
Продажи Chevrolet Trailblazer нового поколения стартуют 5 сентября этого года сразу же после дебюта на мотор-шоу в китайском Чэнду.
Обновлено в 07:07
Кино
На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России
В Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление на 216,6 млн рублей в отношении китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера со стороны конкурсного управляющего "Русской фильм-группы" Кирилла Бодрова, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию документа.
Обновлено в 07:45
Авто
Следующий Mercedes-Benz C-класса радикально поменяет салон
Крупный центральный экран, установленный отдельно от приборки и наклонённый под большим углом, — такова новая архитектура салона в следующем (седьмом) поколении седана Mercedes-Benz S-класса, интерьер которого мы с интересом разглядывали в феврале.
Обновлено в 08:26
Армия и оружие
Китайские Су-35 российского производства навели ужас на США
США признали российские Су-35С на службе ВВС Китая одной из главных проблем Пентагона в Азиатско-Тихоокеанском регионе и вообще.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Жителя Нью-Йорка насмерть раздавило лифтом
Обновлено в 11:58
Финансы
Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой
Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.
Обновлено в 16:20
Авто
В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat
В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».
Обновлено в 07:22
Финансы
«Дыра» в балансе банка «Прайм-Финанс» составила 211 млн рублей
Временная администрация от Центробанка обнаружила «дыру» в балансе банка «Прайм-Финанс» в размере 211 млн рублей.
Обновлено в 11:02
Происшествия
На внешней стороне КАД Петербурга слетевший кунг смял BMW
На внешней стороне кольцевой автодороги в Северной столице случилось серьезное ДТП. Все произошло сегодня, 23 августа, около 8 часов вечера.
Обновлено в 14:07
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске выросло до 20
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске увеличилось до 20 человек - ранее говорилось о 15 пассажирах.
Обновлено в 13:02
Политика
Госдепартамент США сообщил о планах открыть консульство в Гренландии
Американское генконсульство впервые было открыто в Гренландии в 1940 году в период нацистской оккупации Дании.
Обновлено в 19:10