Британское издание The Guardian разместило на своем сайте подборку фотографий, в которую включила снимок фотографа ТАСС Сергея Мальгавко. На фотографии отображен один из дней молодежного фестиваля "Таврида-АРТ", проходившего в августе на полуострове.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.

Общество Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.

Политика Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.

Экономика Китай ударил по США ответными пошлинами Пекин анонсировал введение дополнительных ответных пошлин в размере 5 и 10 процентов на американский импорт в объеме 75 миллиардов долларов.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл избегают принца Уильяма и Кейт Миддлтон В четверг, 22 августа в шотландский замок Балморал Елизаветы II приехал ее внук принц Уильям в сопровождении супруги Кейт Миддлтон и детей.

Политика Путин и Эрдоган обсудили сирийский вопрос ИА «Ореанда-Новости» Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган пообщались по телефону.

Хоккей Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.

Экономика Акции «Мечела» подскочили почти на 10% На "Московской бирже" акции "Мечела" к 16:01 подскочили до 63,75 рубля (+9,6%) - уровня почти двухнедельной давности, объем торгов превысил 107,6 млн рублей.

Транспорт Авиакомпании предупредили Акимова о росте затрат и простое самолетов Как рассказал РБК представитель Nordwind Александр Сухоруков, нововведения могут приводить к простою судов: временно прекращали полеты уже три самолета этой авиакомпании — Аіrвиs A330 и А321, а также Boeing 777.

Экономика Минтруд увеличил прожиточный минимум на второй квартал Минтруд повысил величину прожиточного минимума за второй квартал. В целом по России он составляет 11 тысяч 185 рублей.

Транспорт Поезда по Крымскому мосту пустят до конца года Как и планировалось ранее, движение пассажирских поездов по Крымскому мосту запустят до конца текущего года, передает ТАСС.

Политика МИД Украины признал бесполезность санкций против России Санкции Киева против России не принесли того результата, которого от них ожидали.

Экономика Фонд по завершению долгостроев будет создан на Кубани к октябрю Региональный фонд, за счёт средств которого будут завершаться проблемные объекты долевого строительства на Кубани, создадут к октябрю, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Происшествия Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.

Происшествия У пожаловавшейся на боли москвички обнаружили 25-килограммовую опухоль Медики удалили у 59-летней женщины рекордно огромную опухоль яичника, сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.

Политика Россия выразила протест Чехии из-за осквернения памятника МИД России вызвал временного поверенного в делах Чехии и заявил ему протест из-за осквернения памятника маршалу Ивану Коневу в Праге, передает РИА "Новости".

Происшествия На тушение пожара в Питере ушло больше суток В Петербурге полностью ликвидирован пожар в промышленном здании на Складской улице.

Политика Госдеп подтвердил введение санкций по делу Скрипалей с 26 августа Второй пакет антироссийских санкций, подготовленный США в связи с делом Скрипалей, вступит в силу 26 августа, следует из уведомления Госдепартамента.

Политика Мария Захарова станцевала лезгинку Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».

Происшествия Человек-Дерево дал подписку о невыезде архангельским следователям Как сообщили ИА REGNUM в правоохранительных органах, Древарх отпущен под подписку о невыезде.