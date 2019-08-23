Политика
Британская The Guardian признала российский статус КрымаРоссийская газета 06:31
Британское издание The Guardian разместило на своем сайте подборку фотографий, в которую включила снимок фотографа ТАСС Сергея Мальгавко. На фотографии отображен один из дней молодежного фестиваля "Таврида-АРТ", проходившего в августе на полуострове.
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Экономика
Китай объявил о введении новых пошлин на товары из США на $75 млрд
Китай принял решение ввести дополнительные пошлины в размере 10% и 5% на импорт американских товаров на сумму $75 млрд в год, сообщил комитет по тарифам и сборам при Госсовете КНР.
Обновлено в 08:48
Хоккей
Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин
Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.
Обновлено в 09:50
Политика
Под Калугой ФСБ задержала спонсоров террористов «ИГ»
Обновлено в 08:35
Футбол
«Бавария» согласовала трансфер хавбека «Эспаньола» за € 40 млн
По данным источника, немецкий клуб клуб согласовал трансфер хавбека за € 40 млн. Испанец подпишет с «Баварией» пятилетний контракт.
Обновлено в 09:29
Политика
В Кремле анонсировали важное заявление Путина после совещания по ДРСМД
Владимир Путин сделал важное заявление на совещании с членами Совета безопасности России, где обсуждался Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и недавние испытания США.
Обновлено в 05:36
Экономика
Минтруд увеличил прожиточный минимум на второй квартал
Минтруд повысил величину прожиточного минимума за второй квартал. В целом по России он составляет 11 тысяч 185 рублей.
Обновлено в 09:28
Политика
Кравчук назвал «симптомы» завершения войны в Донбассе
Конфликт в Донбассе скоро завершится, об этом говорят определенные сигналы.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Спешащую на похороны женщину не хотели пускать на самолет до Чебоксар
По сети распространилось видео, на котором женщина, находясь в аэропорту Внуково, просит пустить ее на самолет.
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Медведев оценил возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю
Переход на четырехдневную рабочую неделю должен сопровождаться как ростом производительности труда, как и увеличением зарплат, заявил глава правительства Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:08
Финансы
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 21 копейку
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 20,69 копейки - до 72,6243 рубля, курс доллара уменьшился на 1,5 копейки - до 65,6046 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 05:57
Происшествия
В Москве мужчина ударил женщину ножом в шею
Мужчина в ходе конфликта ударил женщину ножом в шею на севере Москвы, пострадавшая госпитализирована, подозреваемый задержан.
Обновлено в 07:51
Авто
У LADA Granta будет версия Drive Active
Цена новой модели пока не названа АвтоВАЗ объявил о производстве LADA Granta в версии Drive Active.
Обновлено в 08:45
Общество
Росстат оценил возможности многодетных семей России
Свободно покупают еду, но сталкиваются при этом с финансовыми сложностями в приобретении одежды и оплаты ЖКХ примерно треть российских многодетных семей.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк ответил на слухи о раке
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов в беседе с "Рен ТВ" прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 07:31
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено 21 августа в 10:12
Происшествия
Сестра одного из трех уральских полицейских, обвиняемых в изнасиловании, не верит в вину своего брата
Сестра Вячеслава Тропина Екатерина рассказала, что ее брат работает в полиции около четырех лет, он учится в юридическом университете на заочном и параллельно работает, у него есть девушка, которой он хранит верность, пишет портал Е1.
Обновлено в 06:04
Политика
Госдеп подтвердил введение санкций по делу Скрипалей с 26 августа
Второй пакет антироссийских санкций, подготовленный США в связи с делом Скрипалей, вступит в силу 26 августа, следует из уведомления Госдепартамента.
Обновлено в 09:48
Политика
Борис Джонсон во время встречи с Макроном положил ногу на стол
В адрес Бориса Джонсона, занимающего пост премьера Великобритании, высказаны обвинения в действиях, которые можно расценивать как неуважение к Эммануэлю Макрону - президенту Франции.
Обновлено в 00:16
Происшествия
Аварийно севший A321 начали разрезать на части
Специалисты начали разрезать на части самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который совершил аварийную посадку в Московской области, сообщает телеканал Москва 24.
Обновлено в 06:02
Культура
Евгений Киселев ушел с украинского телеканала «Прямой»
Телеведущий Евгений Киселев ушел с телеканала «Прямой». В эфире канала он вел передачу «Итоги».
Обновлено в 04:37
Экономика
Костин просит Путина помочь создать лидера зернового рынка
Президент банка ВТБ Андрей Костин обратился к президенту России Владимиру Путину с письмом, в котором попросил помочь ВТБ создать нового российского зернового лидера, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие
Сирийская армия заявила об освобождении Хан-Шейхуна
Обновлено в 10:02
Авто
Сотни неисправных Mercedes застряли на аэродроме в Германии
Взлётно-посадочная полоса старого аэродрома в немецком городе Бремен превратилась в парковку для сотен неисправных автомобилей Mercedes-Benz, сообщает издание «Wroom» со ссылкой на Radio Bremen.
Обновлено в 07:29
Технологии
Первый в мире плавучий атомный энергоблок отправился на Чукотку
В Мурманске состоялась торжественная церемония отправки первого в мире промышленного плавучего атомного энергоблока (ПЭБ) "Академик Ломоносов" на место эксплуатации на Чукотку, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:44
Здоровье
Роспотребнадзор опроверг сообщения об опасных комарах на юге России
Комары в Сочи не могут заразить человека опасными видами лихорадки, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Роспотребнадзора Краснодарского края Ирина Воронкова.
Обновлено в 05:02
Политика
Мария Захарова станцевала лезгинку
Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».
Обновлено вчера в 12:15
Политика
Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8
Выступая против возвращения России к участию в формате G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну, написала глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в Twitter.
Обновлено вчера в 22:40
Футбол
Прогноз и ставка на матч «Альбасете» - «Жирона», второй тур Сегунды
Дебют соперников нельзя назвать удачным, но «Жирона» сумела добыть ничью в первом туре, а «Альбасете» с треском проиграл.
Обновлено вчера в 13:44