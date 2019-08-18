Политика
Британию ждет дефицит лекарств и продуктов из-за Brexit, выяснили СМИГазета.Ru 00:57
Великобритания может столкнуться с дефицитом лекарств в случае "жесткого" Brexit, передает The Sunday Times со ссылкой на правительственные документы.
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Транспорт
Новый аэропорт Саратова принял первый рейс
Обновлено в 05:10
Экономика
Как ельцинский дефолт похоронил «святые 1990-е» в России
Двадцать один год назад в России произошел технический дефолт.
Обновлено вчера в 02:00
Политика
Шойгу рассказал о средствах США на нарушающие ДРСМД ракеты
Министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил: Россия по-прежнему открыта для диалога с США по ракетам средней и меньшей дальности и не будет размещать такие вооружения в других регионах мира, пока Соединенные Штаты не развернут аналогичный арсенал в Европе и Азии.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Автобус с туристами врезался в столб в Москве
На востоке Москвы попал в аварию туристический автобус, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Обновлено в 03:33
Общество
В Биробиджане ввели режим ЧС из-за паводка
Власти Еврейской автономной области ввели режим ЧС в Биробиджане из-за осложненной паводковой обстановки после выпавших накануне осадков, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в правительстве региона.
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес
Бузова закрыла Instagram-аккаунт после шутки про «блокадницу»
Накануне общественный деятель Виталий Бородин написал обращение к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой заблокировать Instagram-аккаунта Ольги Бузовой силами Роскомнадзора.
Обновлено вчера в 03:08
Финансы
Много нас, а он — один. На что чиновники хотят потратить деньги ФНБ
Члены правительства, депутаты Госдумы и аналитики Банка России в ближайшие месяцы обсудят, на что потратить ликвидную часть Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Обновлено в 01:00
Общество
Последствия сильного ливня в Сочи попали на видео
Утром 17 августа в Сочи прошёл залповый ливень, подтопленными оказались несколько десятков улиц.
Обновлено вчера в 09:37
Политика
Завершились пятые Армейские международные игры
Пятые Армейские международные игры закрываются в субботу.
Обновлено вчера в 03:40
Экономика
В России могут компенсировать затраты иностранцев за съемки кино
В России могут ввести программу возмещения части затрат (рибейта — Ред.) иностранным компаниям, снимающим кино в России.
Обновлено в 05:21
Политика
Бурджанадзе назвала ошибкой уход Грузии из СНГ
Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что выход страны из Содружества независимых государств (СНГ) был ошибкой.
Обновлено в 05:07
Футбол
Гвардиола: «VAR стоит доработать»
В прошлом сезоне был офсайд, в этом игра рукой. Я ничего не имею против VAR, но эту систему стоит доработать.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия
Мужчина чудом выжил после удара молнии
Житель штата Южная Каролина чудом выжил после близкого удара молнии, сообщает телеканал WSOC.
Обновлено в 04:22
Происшествия
В Кишиневе покончил с собой соратник бежавшего олигарха Плахотнюка
Молдавский бизнесмен Юрий Лункашу, который был одним из ближайших соратников бежавшего в июне за границу олигарха, экс-лидера бывшей правящей Демократической партии Владимира Плахотнюка, найден мертвым на окраине Кишинева.
Обновлено в 04:56
Музыка
Менеджер Шатунова прокомментировал скандал из-за песен «Ласкового мая»
Певец Юрий Шатунов не отказывался от исполнения хитов группы «Ласковый май». Об этом сообщил представитель артиста Аркадий Кудряшов.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Виктория Тарасова сравнила женскую дружбу с атомной войной
Отечественная актриса Виктория Тарасова считает, что женская зависть страшнее атомной войны.
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес
Королева Великобритании запретила Меган Маркл носить джинсы
Королева Великобритании Елизавета запретила жене своего внука принца Гарри Меган Маркл носить джинсы и рваную, потертую одежду, так как считает джинсы одеждой для работяг, никак не подходящей герцогине, коей является Маркл.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60
Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.
Обновлено в 01:24
Происшествия
Один человек погиб при наводнении в Стамбуле
Мощные ливни стали причиной наводнения в турецком Стамбуле. Жертвой стихийного бедствия стал по меньшей мере один человек.
Обновлено вчера в 13:30
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
Политика
В Госдуме прокомментировали слова Порошенко о единстве Украины
Единство Украины заключается в борьбе политических группировок, сторонники которых ради "хлебных" должностей и выгодных финансовых махинаций готовы "друг друга придушить", а интеграция страны с Европой стоит на месте, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя слова экс-президента Петра Порошенко о страхе РФ перед единством Украины.
Обновлено в 04:35
Гаджеты
Проект модульных смарт-часов Blocks закрыт
Участники проекта Blocks по созданию «умных» наручных часов с модульной конструкцией объявили о его сворачивании.
Обновлено в 05:09
Наука
Новый портативный костюм-экзоскелет облегчит и бег, и ходьбу
Обновлено вчера в 00:06
Единоборства
Миочич победил Кормье нокаутом в поединке за титул чемпиона UFC
Стипе Миочич отправил в нокаут Даниэля Кормье в поединке за звание чемпиона UFC в тяжёлом весе.
Обновлено в 02:15
Армия и оружие
Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети
Обновлено вчера в 22:11
Политика
Экс-глава МИД Франции: Запад злится на русских за то, что они остались русскими
Экс-глава французского МИД призвал вернуться к реализму в политике, сохранив уважение избирательных и демократических норм.
Обновлено в 01:21
Футбол
Валуев: очень разочаровал уровень судейства в матче «Зенит» — «Ахмат»
Очень разочаровал уровень судейства.
Обновлено в 05:03
Теннис
Новак Джокович заявил, что Медведев играл в невероятный теннис
Обновлено в 02:01
Футбол
Андре Шюррле: «Мы обязаны сделать все, чтобы не подвести фанатов в матче с ЦСКА»
Форвард московского «Спартака» Андре Шюррле поделился ожиданиями от предстоящего дерби с ЦСКА в рамках 6-го тура РПЛ.
Обновлено в 05:23
Происшествия
На шахте в Кузбассе произошел пожар. Горняков эвакуируют
На шахте "Грамотеинская" в Кемеровской области вечером в субботу, 17 августа, возник пожар.
Обновлено вчера в 14:39