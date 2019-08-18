с чего всё началось

Великобритания может столкнуться с нехваткой лекарств, топлива, продовольствия и критической ситуацией в портах в случае «жесткого» Brexit — выхода из ЕС без соглашения. Об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на правительственные документы.

В Британии готовятся к дефициту продуктов и лекарств из-за Brexit

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