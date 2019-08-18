Политика

Британию ждет дефицит лекарств и продуктов из-за Brexit, выяснили СМИГазета.Ru 00:57

Великобритания может столкнуться с дефицитом лекарств в случае "жесткого" Brexit, передает The Sunday Times со ссылкой на правительственные документы.
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с чего всё началось
Великобритания может столкнуться с дефицитом лекарств в случае "жесткого" Brexit, передает The Sunday Times
 со ссылкой на правительственные документы.
Газета.Ru00:57

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