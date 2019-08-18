с чего всё началось

Великобритания может столкнуться с дефицитом лекарств в случае "жесткого" Brexit, передает The Sunday Times со ссылкой на правительственные документы.

Происшествия В Татарстане четыре ребенка отравились в детском лагере Четверо детей, отдыхавшие в летнем лагере в Татарстане, попали в больницу с отравлением.

Происшествия СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.

Происшествия Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника Муниципального депутата Красносельского округа Москвы и незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника.

Общество Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.

Политика В Британии призвали помешать России влиять на страны Африки Глава Генштаба ВС Великобритании Ник Картер призвал усиливать британское влияние на страны Африки для активного противостояния России на этом континенте.

Политика Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии Американский лидер Дональд Трамп хочет купить Гренландию, которая входит в состав Королевства Дания и имеет права широкой автономии, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

Политика Команда Зеленского признала невозможность быстро закончить войну в Донбассе Быстро завершить конфликт в Донбассе не удастся, заявил в интервью газете «НВ» лидер украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Недвижимость В РФ зафиксировали рекордный спрос на аренду однокомнатных квартир За последние пять лет спрос россиян на аренду однокомнатных квартир установился на рекордной отметке, пишет «Коммерсантъ».

Политика Дипломат признал потерю Украиной главных признаков государства По мнению политика, на Украине не произошло экономического чуда, бюрократический аппарат разваливается, а сама страна теряет главные признаки любого государства — территории и население.

Общество Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).

Происшествия Появилось видео с места жесткой посадки самолета под Самарой Следственный комитет опубликовал в WhatsApp видео с места жесткой посадки самолета в Самарской области.

Политика Шойгу рассказал о планах США на нарушающие ДРСМД ракеты США заложили в бюджет средства на разработку вооружения, запрещенного Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, почти за год до того, как официально вышли из этого российского-американского соглашения, рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Политика Брижит Макрон получила травму во время катания на лодке По данным французских СМИ, первая леди страны поскользнулась на лодке и вывихнула плечо.

Происшествия Аварийно севший A321 эвакуируют с места ЧП Стартовала подготовка к эвакуации самолета компании "Уральские авиалинии" А321, который совершил аварийную посадку пассажирского самолета А321 в кукурузном поле в Подмосковье.

Происшествия В Нижегородской области умер посетитель фестиваля Alfa Future People В Нижегородской области умер мужчина, посетивший музыкальный фестиваль Alfa Future People.

Футбол Орещук опроверг информацию о переговорах Рибери с «Динамо» Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал слухи об интересе клуба к бывшему полузащитнику «Баварии» Франку Рибери.

Происшествия Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.

Политика Разин попросил Зеленского пустить его на Украину Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.

Политика Кадыров рассказал о своем главном страхе Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о своем единственном страхе. Об этом он сообщил в интервью на YouTube-канале On TV.

Политика Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию США Власти Гибралтара официально заявили, что не выполнят требования США об аресте иранского танкера Grace 1. Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщает портал Newsru.co.il.

Футбол «Фейеноорд» сыграл вничью с «Утрехтом» «Фейеноорд» сыграл вничью с «Утрехтом» (1:1) в матче 3-го тура чемпионата Голландии.