Политика

Британию призвали объяснить переориентирование спецназа на РоссиюRT на русском 13:27

Посольство России в Великобритании призвало британские МИД и Минобороны публично разъяснить публикации СМИ о переориентировании спецназа на Россию. Об этом заявил пресс-секретарь посольства.
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с чего всё началось
Британские СМИ заявили
, что спецподразделения британской армии могут реструктуризировать, чтобы они вместо борьбы с терроризмом переориентировались на противодействие «опасному международному поведению» других стран, «в частности России».
RT на русском13:27

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Посольство РФ просит Лондон разъяснить сообщения о планах использовать спецназ против России

Коммерсантъ17:27

Британию призвали объяснить переориентирование спецназа на Россию

RT на русском13:27

Посольство ответило на «переориентирование» британского спецназа на Россию

РИА Новости16:10

Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа

РБК14:49

Посольство РФ: планы Лондона по изменению сфер деятельности британского спецназа тревожат

ТАСС14:11

Москва призвала Лондон объяснить переориентирование спецназа на борьбу с РФ

ФАН13:48

Посольство отреагировало на «переориентирование» британского спецназа на РФ

Газета.Ru16:42
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 22:02, Вашингтон
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Sony объявила российские цены на флагман Sony Xperia 1

Сегодня были объявлены цены на флагманский смартфон Sony Xperia 1 для рынка России.
Обновлено в 11:15
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Здоровье

Как защититься от тополиного пуха: 10 основных правил

Сезон тополиного пуха в Челябинской области начинается, как правило, в конце мая — начале июня.
Обновлено 12 июня в 20:00
Политика

Новое правительство Молдавии ушло в отставку

«ДПМ решила уйти из власти через отставку правительства», — заявил заместитель председателя ДПМ Владимир Чеботарь.
Обновлено в 12:47
Футбол

Опубликован состав сборной Боливии на стартовый матч Кубка Америки

Стал известен состав сборной Боливии на стартовый матч Кубка Америки-2019 против Бразилии, сообщает Twitter Football Casa.
Обновлено в 20:21
Шоу-бизнес

Водянова назвала слова Малышевой о детях этически недопустимыми

Обновлено в 09:29
Авто

Haval объявила спецпредложение на покупку нового Haval F7

Обновлено в 01:35
Авто

Создан автомобиль, которым надо управлять из гамака

Голландец Мастер Мило (Master Milo), создающие различные необычные транспортные средства для своего YouTube-канала, построил очередной странный автомобиль.
Обновлено в 04:54
Энергетика

В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено в 14:00
Общество

Гиблое место: почему рестораторы постоянно сбегают с одних и тех же точек Екатеринбурга

В Екатеринбурге есть несколько мест, где постоянно открываются новые заведения, но спустя какое-то время на двери появляются надпись «Закрыто» и растяжка «Сдаётся в аренду».
Обновлено в 09:32
Общество

Сын Алибасова захотел вывезти отца из России

Обновлено вчера в 22:36
Футбол

Кержаков посетовал на необходимость футболистам сдавать ЕГЭ

Бывший нападающий сборной России и тренер юношеской национальной команды по футболу Александр Кержаков рассказал о влиянии ЕГЭ на его футболистов.
Обновлено в 21:40
Политика

Размещенное в день рождения фото Трампа в твиттере высмеяли в Сети

Обновлено в 14:51
Происшествия

Губернатор выступил на народном сходе по теме конфликта с цыганами

Обновлено в 12:50
Происшествия

Российского сноубордиста застрелили в США

В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено в 12:09
Экономика

Кудрин назвал справедливый размер пенсий для россиян

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал справедливый размер пенсий, который бы приблизил выплаты жителей страны к европейским.
Обновлено в 04:44
Происшествия

В центре Москвы автомобиль упал в реку

В Москве напротив стадиона "Лужники" автомобиль упал в реку, сообщил телеканал РЕН ТВ. Инцидент произошел на Новодевичьей набережной.
Обновлено в 21:10
Религия

Троицкая родительская суббота: как ее правильно провести?

Среди этих суббот есть такие, когда во время богослужения мы особенным образом поминаем наших усопших близких - эти дни и называются "родительские".
Обновлено в 17:28
Происшествия

В Воронеже загорелся полигон с боеприпасами

Под Воронежем на полигоне по утилизации боеприпасов произошел пожар.
Обновлено в 10:20
Экономика

Церемония открытия VI Российско-китайского ЭКСПО состоялась в Харбине

Торжественная церемония, посвященная открытию деловой программы VI Российско-китайского ЭКСПО, состоялась в пятницу в Международном выставочном центре в Харбине (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай), передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 13:53
Шоу-бизнес

Каменских показала постельное фото после свадьбы с Потапом

Певица Настя Каменских поделилась в инстаграме откровенным снимком. На фото артистка снята со спины.
Обновлено в 04:28
Гаджеты

Huawei отложила релиз складного смартфона Mate X

Китайская компания Huawei решила повременить с запуском складного смартфона Mate X. Производитель перенёс релиз устройства с июня на сентябрь.
Обновлено в 05:58
Транспорт

Водителям разрешат разгоняться на дорогах до 130 км в час

Скоростной лимит на дорогах хотят повысить до 130 километров в час.
Обновлено в 05:29
Экономика

Минэкономики предложило оказывать меры господдержки самозанятым

Минэкономики РФ предлагает распространить отдельные меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на физических лиц, попадающих в категорию самозанятых.
Обновлено в 19:25
Происшествия

Агапитова рассказала о разврате в детском лагере под Выборгом

Обновлено в 07:55
Общество

Умерла самая старая британка, выпивавшая виски каждый день

Самая старая жительница Великобритании Грейс Джонс умерла в возрасте 112 лет, сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 06:45
Происшествия

В Севастополе суд освободил капитана украинского судна «ЯМК-0041»

В Севастополе вынесли приговор капитану украинского рыболовецкого судна Виктору Новицкому, задержанному за незаконный промысел у побережья Крыма.
Обновлено в 10:46
Шоу-бизнес

Оксана Лаврентьева обращалась к психологу из-за затяжной депрессии

Лаврентьева была не в силах справиться с апатией самостоятельно, поэтому обратилась за помощью к психологам.
Обновлено в 21:00
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