Британию призвали объяснить переориентирование спецназа на РоссиюRT на русском 13:27

с чего всё началось

Посольство России в Великобритании призвало британские МИД и Минобороны публично разъяснить публикации СМИ о переориентировании спецназа на Россию. Об этом заявил пресс-секретарь посольства.

Гаджеты Sony объявила российские цены на флагман Sony Xperia 1 Сегодня были объявлены цены на флагманский смартфон Sony Xperia 1 для рынка России.

Общество СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».

Происшествия Приговор Кокорина и Мамаева отменен Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.

Здоровье Как защититься от тополиного пуха: 10 основных правил Сезон тополиного пуха в Челябинской области начинается, как правило, в конце мая — начале июня.

Политика Новое правительство Молдавии ушло в отставку «ДПМ решила уйти из власти через отставку правительства», — заявил заместитель председателя ДПМ Владимир Чеботарь.

Футбол Опубликован состав сборной Боливии на стартовый матч Кубка Америки Стал известен состав сборной Боливии на стартовый матч Кубка Америки-2019 против Бразилии, сообщает Twitter Football Casa.

Авто Создан автомобиль, которым надо управлять из гамака Голландец Мастер Мило (Master Milo), создающие различные необычные транспортные средства для своего YouTube-канала, построил очередной странный автомобиль.

Энергетика В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.

Общество Гиблое место: почему рестораторы постоянно сбегают с одних и тех же точек Екатеринбурга В Екатеринбурге есть несколько мест, где постоянно открываются новые заведения, но спустя какое-то время на двери появляются надпись «Закрыто» и растяжка «Сдаётся в аренду».

Футбол Кержаков посетовал на необходимость футболистам сдавать ЕГЭ Бывший нападающий сборной России и тренер юношеской национальной команды по футболу Александр Кержаков рассказал о влиянии ЕГЭ на его футболистов.

Происшествия Российского сноубордиста застрелили в США В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.

Экономика Кудрин назвал справедливый размер пенсий для россиян Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал справедливый размер пенсий, который бы приблизил выплаты жителей страны к европейским.

Происшествия В центре Москвы автомобиль упал в реку В Москве напротив стадиона "Лужники" автомобиль упал в реку, сообщил телеканал РЕН ТВ. Инцидент произошел на Новодевичьей набережной.

Религия Троицкая родительская суббота: как ее правильно провести? Среди этих суббот есть такие, когда во время богослужения мы особенным образом поминаем наших усопших близких - эти дни и называются "родительские".

Происшествия В Воронеже загорелся полигон с боеприпасами Под Воронежем на полигоне по утилизации боеприпасов произошел пожар.

Экономика Церемония открытия VI Российско-китайского ЭКСПО состоялась в Харбине Торжественная церемония, посвященная открытию деловой программы VI Российско-китайского ЭКСПО, состоялась в пятницу в Международном выставочном центре в Харбине (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай), передает корреспондент ТАСС с места событий.

Шоу-бизнес Каменских показала постельное фото после свадьбы с Потапом Певица Настя Каменских поделилась в инстаграме откровенным снимком. На фото артистка снята со спины.

Гаджеты Huawei отложила релиз складного смартфона Mate X Китайская компания Huawei решила повременить с запуском складного смартфона Mate X. Производитель перенёс релиз устройства с июня на сентябрь.

Транспорт Водителям разрешат разгоняться на дорогах до 130 км в час Скоростной лимит на дорогах хотят повысить до 130 километров в час.

Экономика Минэкономики предложило оказывать меры господдержки самозанятым Минэкономики РФ предлагает распространить отдельные меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на физических лиц, попадающих в категорию самозанятых.

Общество Умерла самая старая британка, выпивавшая виски каждый день Самая старая жительница Великобритании Грейс Джонс умерла в возрасте 112 лет, сообщает "Би-би-си".

Происшествия В Севастополе суд освободил капитана украинского судна «ЯМК-0041» В Севастополе вынесли приговор капитану украинского рыболовецкого судна Виктору Новицкому, задержанному за незаконный промысел у побережья Крыма.