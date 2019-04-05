Армия и оружие
Британия запросила экстренное заседание СБ ООН по ситуации в ЛивииRuNews24.ru вчера в 18:59
Предполагается, что Совет Безопасности международной организации проведет экстренное закрытое заседание по ситуации в Ливии в пятницу, 5 апреля. С 2011 года в Ливии регулярно происходят вооруженные конфликты между различными группировками, в стране практически установилось двоевластие.
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Британия экстренно созывает заседание Совбеза ООН по ситуации в Ливии
Московский Комсомолецвчера в 17:02
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 04:42, Ашберн
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