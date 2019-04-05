Армия и оружие

Британия запросила экстренное заседание СБ ООН по ситуации в ЛивииRuNews24.ru вчера в 18:59

Предполагается, что Совет Безопасности международной организации проведет экстренное закрытое заседание по ситуации в Ливии в пятницу, 5 апреля. С 2011 года в Ливии регулярно происходят вооруженные конфликты между различными группировками, в стране практически установилось двоевластие.
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СБ ООН проведет заседание по ситуации в Ливии

Коммерсантъ00:22

Экстренное заседание Совбеза ООН по Ливии пройдет в пятницу

ТАССвчера в 20:10

Великобритания запросила срочную встречу СБ ООН по Ливии

RT на русскомвчера в 17:42

Британия потребовала экстренного заседания Совбеза из-за ситуации в Ливии

РБКвчера в 18:11

Лондон запросил экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Ливии

Известиявчера в 17:42

Британия созвала экстренное заседание Совбеза ООН по Ливии

РИА Новостивчера в 18:40

Британия экстренно созывает заседание Совбеза ООН по ситуации в Ливии

Московский Комсомолецвчера в 17:02
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 04:42, Ашберн
Энергетика

«Ъ»: SOCAR может купить ключевые активы у New Stream Group

Азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR стала основным претендентом на покупку Антипинского НПЗ и нефтяных месторождений у New Stream Group Дениса Мазурова.
Обновлено в 01:25
Общество

Названо место похорон Георгия Данелии

Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.
Обновлено вчера в 08:59
Армия и оружие

Депутат бундестага призвал распустить НАТО

НАТО представляет собой угрозу для мировой безопасности, в этой связи альянс следует распустить.
Обновлено в 02:37
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
Политика

В Госдуму внесли законопроект о съёмке на избирательных участках

На рассмотрение Государственной Думы был внесён законопроект, ограничивающий возможность проведения фото- и видеосъёмки на избирательных участках.
Обновлено вчера в 11:13
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Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Политика

Тереза Мэй вновь попросила ЕС о продлении сроков Brexit до 30 июня

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС о переносе сроков Brexit на 30 июня 2019 года, сообщает в пятницу агентство Bloomberg.
Обновлено в 04:09
Происшествия

В Кузбассе шесть человек погибли от отравления угарным газом

Обновлено в 00:39
Политика

Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики перед дебатами

Кандидаты в президенты Украины — актер Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко — сдали анализы на предмет употребления алкоголя и наркотиков.
Обновлено в 02:44
Происшествия

В Екатеринбурге женщина подбросила младенца в поликлинику

Молодая женщина в Екатеринбурге подбросила в поликлинику младенца, завернутого в плед, с запиской, сообщает в пятницу УМВД по городу.
Обновлено в 03:44
Единоборства

Стал известен следующий соперник Петра Яна в UFC

Российский боец легчайшего дивизиона UFC Петр Ян встретится с Джимми Риверой.
Обновлено в 01:36
Экономика

«Магнит» предложил за «Ленту» почти $1,8 млрд

Как рассказали в компании, 1 апреля «Магнит», незадолго до того как было объявлено о приобретении «Севергрупп» 41,9% «Ленты», сделал необязательное предложение о покупке 100% ритейлера за $1,78 млрд.
Обновлено в 04:15
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Космос

Учёные обнаружили литий в примитивной звезде Млечного Пути

Учёные Кембриджского университета смогли обнаружить в примитивной звезде, имеющейся в галактике «Млечный Путь», литий.
Обновлено вчера в 04:22
Экономика

Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты

Глава компании SpaceX Илон Маск потерял $1,1 млрд «за первые две минуты нью-йоркских торгов, так как акции Tesla Inc. упали на 11%».
Обновлено в 00:10
Происшествия

В Южной Корее объявлено чрезвычайное положение из-за лесных пожаров

Правительство Южной Кореи объявило чрезвычайное положение в связи с пожарами в провинции Канвондо.
Обновлено в 01:56
Футбол

Адвокат прокомментировала фото «потолстевшего» в СИЗО Кокорина

Адвокат Татьяна Стукалова прокомментировала фото форварда "Зенита" Александра Кокорина из СИЗО, после которого его заподозрили в наборе веса.
Обновлено вчера в 11:57
Экономика

Госдума приняла в первом чтении законопроект о крабовых аукционах

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении инвестиционных квот на добычу крабов, которые будут распределяться на аукционах, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 06:58
Общество

В ПФР назвали сроки перевода бумажных СНИЛС в электронный формат

Перевод номеров свидетельств обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) в электронный формат займёт около трёх месяцев.
Обновлено вчера в 11:25
Хоккей

Кучеров установил рекорд НХЛ по очкам в XXI веке

Обновлено в 03:32
Армия и оружие

Секретную российскую военную базу выдавали за пионерлагерь

По данным агентства, речь идет о трех казармах, расположенных на территории базы российской военной разведки, где, по словам очевидцев, готовят военных перед отправкой в Сирию.
Обновлено вчера в 13:55
Политика

В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН

Устав ООН гласит, что исключить страну из организации может только Генассамблея по рекомендации СБ ООН - за систематическое нарушение принципов устава.
Обновлено вчера в 20:05
Театры

Актер Виктор Сухоруков получил травму во время спектакля

Актер Виктор Сухоруков травмировал руку во время спектакля в Театре имени Моссовета.
Обновлено вчера в 15:59
Экономика

Прибыль «Обуви России» в 2018 году увеличилась на 1,7%

Рентабельность по EBITDA снизилась на 0,6 процентных пунктов и составила 24,7%. Показатель чистый долг/EBITDA увеличился до 2,9, по сравнению с 1,7 в 2017 году.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

Обновлено вчера в 13:33
Общество

Названы самые популярные в России имена для новорожденных

Обновлено в 01:15
Экономика

Сбербанк и МКБ ограничили прием пятитысячных купюр в банкоматах

Сбербанк России и Московский кредитный банк (МКБ) ограничили прием купюр номиналом 5 тысяч рублей в некоторых банкоматах, сообщила в пятницу газета "Ведомости".
Обновлено в 01:23
Политика

В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море

НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
Обновлено 03 апреля в 03:01
Футбол

«ПСЖ» хочет переманить де Хеа у «Манчестер Юнайтед»

Французский "ПСЖ" согласен удовлетворить финансовые потребности голкипера английского "Манчестер Юнайтед" Давида де Хеа, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:11
Экономика

Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России

Всемирный банк понизил прогноз по росту ВВП России в 2019 году с 1,5% до 1,4%. Об этом сообщается в отчете организации.
Обновлено в 03:29
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