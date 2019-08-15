Политика

Британия запретила поставлять в Россию подводные аппаратыРосбалт вчера в 12:31

Великобритания наложила запрет на экспорт в Россию подводных погружаемых аппаратов. Об этом сообщается на сайте британского управления по контролю за экспортом. Ограничения распространяются на ввоз готовой продукции, программного обеспечения и технологий.
Читать в источнике
Комментировать38
с чего всё началось
С 14 августа Великобритания запретила поставлять в Россию подводные аппараты и соответствующее оборудование, программное обеспечение и другие технологии, говорится
 на сайте британского управления по контролю за экспортом.
Новая газетавчера в 06:54

Подробнее о событии

Британия ввела ограничения на экспорт подводных аппаратов в Россию

RT на русскомвчера в 10:40

Британия запретила поставлять подводные погружаемые аппараты в Россию

РИА Новостивчера в 08:35

Великобритания запретила поставлять России подводные погружаемые аппараты

РБКвчера в 06:13

Британия решила помешать России лишить весь мир интернета

Lenta.ruвчера в 07:13

Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в Россию

Новая газетавчера в 07:13

Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в Россию

ТАССвчера в 06:58

Лондон запретил поставку в Россию подводных аппаратов

Московский Комсомолецвчера в 08:02
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 00:02, Ашберн
Политика

Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курилах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировала слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о Курильских островах.
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия

Власти Подмосковья признали наличие двух свалок вблизи Жуковского

Обновлено вчера в 15:04
Музыка

Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»

Юрий Шатунов решил больше не исполнять песни из репертуара «Ласкового мая». Об этом сообщил руководитель группы Андрей Разин.
Обновлено вчера в 07:13
Политика

Совет Госдумы обсудит фейковые новости в «Яндексе» 19 августа

Совет Госдумы на внеочередном заседании 19 августа рассмотрит вопрос о продвижении новостным агрегатором «Яндекса» фейковых новостей.
Обновлено вчера в 10:40
Технологии

Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, на них впервые в России опробуют дистанционное электронное голосование.
Обновлено вчера в 15:44
Политика

Израиль отказал во въезде двум членам конгресса США

Израильские власти отказали во въезде двум членам конгресса США, известным своими пропалестинскими взглядами и критикой израильской оккупации, сообщила радиостанция "Кан" со ссылкой на замглавы МИД страны Ципи Хотовели.
Обновлено вчера в 11:23
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия

Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено вчера в 01:38
Общество

Реки Приморского края начали выходить из берегов после ночных ливней

Обновлено вчера в 19:17
Гаджеты

Дело фокуса: камера слежения становится модным аксессуаром

Обновлено вчера в 17:02
Общество

Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения

Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено вчера в 18:00
Интернет

В «Антивирусе Касперского» была обнаружена уязвимость

Уязвимость обнаружил редактор немецкого компьютерного журнала c’t Рональд Айкенберг.
Обновлено вчера в 16:19
Теннис

Рублев переиграл Федерера в Цинциннати

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

Треть пассажиров аварийно севшего самолета прибыли в Симферополь

Лайнер рейса U6-9105 авиакомпании "Уральские авиалинии", на борту которого было 65 пассажиров совершившего аварийную посадку самолета A321, прилетел в аэропорт Симферополя.
Обновлено вчера в 21:20
Политика

Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами

Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами Министерство науки и высшего образования РФ издало приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями.
Обновлено 14 августа в 16:40
Общество

Назван размер справедливой зарплаты в России

«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено вчера в 04:05
Политика

Дональд Трамп подумывает приобрести Гренландию

По данным издания, Трамп неоднократно интересовался у своих советников возможностью приобрести остров, а также ресурсами Гренландии.
Обновлено вчера в 20:01
Финансы

Россия сократила вложения в американские госбумаги почти до $10 млрд

Россия четвертый месяц подряд сокращает вложения в госбумаги США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Минфина Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия

Кремль отметил героизм посадивших самолет в поле пилотов

Обновлено вчера в 07:46
Политика

Турецкие отели не собираются отказываться от системы «все включено»

Обновлено вчера в 20:08
Политика

Глава Барнаула Дугин ушел в отставку по собственному желанию

Глава Барнаула Сергей Дугин написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.
Обновлено вчера в 00:38
Политика

Госдеп пригрозил последствиями экипажу иранского танкера Grace 1

Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что экипаж иранского танкера Grace 1 ждут последствия.
Обновлено вчера в 23:21
Общество

Мэрия Москвы не санкционировала все акции протеста 24 августа

Обновлено вчера в 11:43
Авто

В России могут ужесточить правила техосмотра

Требование об обязательном оснащении пассажирских и грузовых автомобилей системами ЭРА-ГЛОНАСС ввели в 2017 году.
Обновлено вчера в 03:16
Общество

Июль 2019 года стал самым жарким месяцем в истории метеонаблюдений

Средняя температура в июле этого года в мире составила 16,7°C, это самый высокий показатель за всю историю метеонаблюдений, пишет The New York Times со ссылкой на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия

Москвичку задержали за покупку лекарства для больного ребенка

В Москве таможенники задержали на почте женщину, заказавшую лекарство для ребенка, возбуждено уголовное дело.
Обновлено вчера в 22:11
Футбол

Кононов: в первые минуты «Спартак» не ожидал такого настроя соперника

В первые минуты наши игроки не ожидали такого настроя соперника.
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия

Посадивший А321 в поле Юсупов стал командиром экипажа всего год назад

Командир воздушного судна Дамир Юсупов с отключенными двигателями, полными баками горючего и убранными шасси на ручном управлении посадил самолет в кукурузном поле.
Обновлено вчера в 09:55
Общество

В России в 2018 году пять 17-летних матерей родили по пятому ребёнку

Обновлено вчера в 00:20
Происшествия

Пропавшего в лесу в Омской области трехлетнего мальчика нашли живым

Спасатели нашли живым трехлетнего мальчика, который во вторник пропал в лесу в Большереченском районе Омской области.
Обновлено вчера в 04:59
Политика

Аксенов назвал истинных инициаторов водной блокады Крыма

Водная блокада Крыма – часть антироссийской стратегии Запада, а ключевые решения принимаются новыми украинскими властями, полностью зависящими от позиции западных стран, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Обновлено 14 августа в 06:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное