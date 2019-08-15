Политика
Британия запретила поставлять в Россию подводные аппаратыРосбалт вчера в 12:31
Великобритания наложила запрет на экспорт в Россию подводных погружаемых аппаратов. Об этом сообщается на сайте британского управления по контролю за экспортом. Ограничения распространяются на ввоз готовой продукции, программного обеспечения и технологий.
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с чего всё началось
С 14 августа Великобритания запретила поставлять в Россию подводные аппараты и соответствующее оборудование, программное обеспечение и другие технологии, говорится на сайте британского управления по контролю за экспортом.Новая газетавчера в 06:54
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