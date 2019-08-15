Политика

Британия ввела запрет на поставку подводных погружаемых аппаратов в РФГазета.Ru 13:05

Согласно сообщению, Лондон обеспокоен тем, что Россия может представлять угрозу для национальной безопасности Британии, а введенные ограничения должны минимизировать риски. Великобритания ввела запрет на поставки в Россию подводных погружаемых аппаратов и сопутствующего оборудования.
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с чего всё началось
С 14 августа Великобритания запретила поставлять в Россию подводные аппараты и соответствующее оборудование, программное обеспечение и другие технологии, говорится
 на сайте британского управления по контролю за экспортом.
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