Политика
Британия ввела запрет на поставку подводных погружаемых аппаратов в РФГазета.Ru 13:05
Согласно сообщению, Лондон обеспокоен тем, что Россия может представлять угрозу для национальной безопасности Британии, а введенные ограничения должны минимизировать риски. Великобритания ввела запрет на поставки в Россию подводных погружаемых аппаратов и сопутствующего оборудования.
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с чего всё началось
С 14 августа Великобритания запретила поставлять в Россию подводные аппараты и соответствующее оборудование, программное обеспечение и другие технологии, говорится на сайте британского управления по контролю за экспортом.Новая газета06:54
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