с чего всё началось

Согласно сообщению, Лондон обеспокоен тем, что Россия может представлять угрозу для национальной безопасности Британии, а введенные ограничения должны минимизировать риски. Великобритания ввела запрет на поставки в Россию подводных погружаемых аппаратов и сопутствующего оборудования.

Британия ввела запрет на поставку подводных погружаемых аппаратов в РФ

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