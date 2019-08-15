с чего всё началось

Согласно сообщению, Лондон обеспокоен тем, что Россия может представлять угрозу для национальной безопасности Британии, а введенные ограничения должны минимизировать риски. Великобритания ввела запрет на поставки в Россию подводных погружаемых аппаратов и сопутствующего оборудования.

Британия ввела запрет на поставку подводных погружаемых аппаратов в РФ

Экономика Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени.

Происшествия Посольство России оценило информацию о новом пострадавшем в Солсбери Информация Скотленд-Ярда о новом пострадавшем в результате инцидента в Солсбери в 2018 году не вызывает доверия из-за её несоответствия предыдущим заявлениям британских властей, заявили в посольстве России в Лондоне.

Происшествия Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери 16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».

Футбол «Спартак» победил «Тун» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы Московский "Спартак" обыграл швейцарский "Тун" в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и вышел в раунд плей-офф, победитель которого сыграет на групповом этапе турнира.

Технологии Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования Ранее РБК писали, что эксперт-криптограф из Франции обнаружил уязвимости в системе электронного голосования.

Политика Путин перенес саммиты ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург Президент Владимир Путин подписал указ о переносе запланированных на 2020 год саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург.

Происшествия Первые пассажиры аварийно севшего А321 прибыли в Крым Пассажиры, находившиеся на борту самолета «Уральских авиалиний», который аварийно сел в Подмосковье, начали прибывать в Крым.

Общество ВШЭ: 13% россиян могут быть изолированы от «большого» общества Высшая школа экономики просчитала, что 13,1% жителей России, а также 19,8% домохозяйств могут быть изолированы от "большого" общества из-за бедности.

Хоккей Хоккеисты ЦСКА победили «Лозанну» в товарищеском матче Действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА в товарищеском матче одержал победу над швейцарской «Лозанной».

Общество Минтруд утвердил список запрещенных профессий для женщин Предыдущий список, утвержденный в 2000 году, включает в себя 456 специальностей, запрещенных для женщин.

Общество Непал ужесточит правила для покорителей Эвереста Ужесточить требования к желающим подняться на Эверест решила спецкомиссия, сформированная правительством Непала после неудачного альпинистского сезона.

Политика Трамп обвинил СМИ в попытке подорвать экономику США Президент США Дональд Трамп обвинил СМИ в попытке подорвать экономику Соединенных Штатов. Об этом он написал в своем твиттере.

Происшествия Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцем Мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является иностранцем.

Шоу-бизнес Рианна познакомила маму с бойфрендом-миллиардером, пишут СМИ Певица и актриса Рианна познакомила маму с бойфрендом Хассаном Джамилем - миллиардером из Саудовской Аравии, сообщает People.

Путешествия Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено» Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Происшествия Стюардесса разозлилась на босого ребенка и захотела наказать его родителей Стюардесса авиакомпании easyJet пригрозила оштрафовать семью на 100 фунтов стерлингов за то, что они не могут контролировать своего ребенка.

Происшествия Мосгорсуд оставил основателя Baring Vostok Калви под домашним арестом До оглашения решения по Калви Мосгорсуд изменил меру пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест еще одному фигуранту дела — Филиппу Дельпалю.

Политика МВД: около 3 млн украинцев могут упрощенно получить гражданство России В МВД России сообщили, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощенными процедурами получения российского гражданства, а жители ДНР и ЛНР подали уже более 60 тыс. заявок.

Общество Соболь объявила о прекращении голодовки Как отмечается, голодовку она объявила после того, как ей отказали в регистрации - 13 июля.