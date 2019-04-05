Армия и оружие

Британия созывает экстренное заседание Совбеза ООН по ЛивииТК Звезда вчера в 19:11

Великобритания запросила срочную встречу СБ ООН из-за эскалации ситуации в Ливии. «Совет Безопасности ООН соберется за закрытыми дверями в пятницу, чтобы обсудить ситуацию в Ливии», - говорится в Twitter постпредства Британии.
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СБ ООН проведет заседание по ситуации в Ливии

Коммерсантъ00:22

Экстренное заседание Совбеза ООН по Ливии пройдет в пятницу

ТАССвчера в 20:10

Британия созвала экстренное заседание Совбеза ООН по Ливии

РИА Новостивчера в 18:40

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Лондон запросил экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Ливии

Известиявчера в 17:42

Великобритания запросила срочную встречу СБ ООН по Ливии

RT на русскомвчера в 17:42

Британия экстренно созывает заседание Совбеза ООН по ситуации в Ливии

Московский Комсомолецвчера в 17:02
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 06:12, Ашберн
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