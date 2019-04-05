Армия и оружие
Британия созывает экстренное заседание Совбеза ООН по ЛивииТК Звезда вчера в 19:11
Великобритания запросила срочную встречу СБ ООН из-за эскалации ситуации в Ливии. «Совет Безопасности ООН соберется за закрытыми дверями в пятницу, чтобы обсудить ситуацию в Ливии», - говорится в Twitter постпредства Британии.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Британия экстренно созывает заседание Совбеза ООН по ситуации в Ливии
Московский Комсомолецвчера в 17:02
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 06:12, Ашберн
Наука
Регулярная чашка кофе повышает риск развития рака легких
Обновлено 03 апреля в 15:12
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Общество
ТАСС: «Плеер.ру» закрыли на месяц из-за махинаций с чеками
Интернет-магазин электроники «Плеер.ру» закрыт на 30 дней из-за подозрений в махинациях и подделке чеков, утверждают источники ТАСС.
Обновлено в 05:09
Музыка
Мик Джаггер перенес операцию на сердце
Обновлено в 04:40
Экономика
ЦБ лишил лицензии банк «Иваново»
ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново», говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 02:56
Происшествия
В США мужчине мечом отрубили руку из-за кепки с лозунгом Трампа
3 апреля, вечером, в Сан-Франциско (США) мужчине мечом отрубили руку за сбитую с головы оппонента кепку с лозунгом президента Дональда Трампа, в котором предлагается вернуть Америке былое величие.
Обновлено в 00:38
Происшествия
Начальник ГИБДД Москвы подал в отставку
Начальник ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подал в отставку, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Обновлено в 05:08
Энергетика
Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара
Агентство называет не очень высокими шансы на то, что будет принят антикартельный закон, который позволит правительству США судиться со странами ОПЕК.
Обновлено в 05:07
Наука
Ученые пролили свет на тайну сохранения оружия Терракотовой армии
Исследование ученых из Великобритании показывает, что химический состав и характеристики окружающей почвы, а не хром, могут быть ответственны за знаменитую способность оружия к сохранению.
Обновлено вчера в 09:27
Гаджеты
В смартфонах Xiaomi найдена опасная уязвимость
Было установлено, что благодаря уязвимости можно установить на смартфон различные приложения для вымогательства и слежки.
Обновлено вчера в 12:46
Авто
Haval в марте увеличил продажи в России в 3,4 раза
Российские дилеры Haval в марте реализовали 558 автомобилей, что в 3,4 раза больше по сравнению с прошлым годом.
Обновлено вчера в 08:14
Происшествия
Двое детей и четверо взрослых погибли от отравления газом в Кузбассе
Обновлено вчера в 23:20
Общество
Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте
Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Общество
Экс-супруга основателя Amazon стала одной из самых богатых женщин мира
Обновлено вчера в 17:19
Общество
Девушка узнала о своей беременности за 45 минут до родов
Обновлено в 02:33
Происшествия
Актер Виктор Сухоруков получил травму во время спектакля
Актер Виктор Сухоруков травмировал руку во время спектакля в Театре имени Моссовета.
Обновлено вчера в 15:59
Общество
Крым отказался от введения курортного сбора
Справка "РГ" Эксперимент по введению курортного сбора в России начался 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, с июля - в восьми муниципалитетах Краснодарского края.
Обновлено в 05:38
Политика
Прилепин: Зеленский отпустит Донбасс
Обновлено вчера в 15:34
Общество
Минздрав призвал наказывать за призывы к отказу от прививок
Минздрав России готовит законодательные инициативы, предполагающие запрет на распространение призывов к отказу от вакцинации.
Обновлено в 02:04
Экономика
ФЦП развития Крыма захотели продлить до 2025 года
По предварительным расчетам ФЦП развития Крыма до 2025 года может быть увеличена на 130 миллиардов рублей, а Севастополя - на 70 миллиардов рублей.
Обновлено в 03:29
Политика
В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море
НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
Обновлено 03 апреля в 03:01
Футбол
В воронежском «Факеле» поменяли главного тренера
В пятницу, 5 апреля, на сайте «Факела» сообщили об уходе главного тренера команды Игоря Пывина.
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес
В Сети появилось видео со съемок последнего видеоклипа Юлии Началовой
Анна Исаева, пиар-директор скончавшейся 16 марта российской певицы и актрисы Юлии Началовой, опубликовала в своем Instagram видео с рабочими моментами съемок клипа "Я выбираю".
Обновлено в 05:59
Политика
Мэра Риги Ушакова отправили в отставку
Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия
Из-за жестокого обращения с псом Серегой возбудили уголовное дело
По факту жестокого обращения с псом Серегой, который едва не погиб под колесами электрички в Ленобласти, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 03:32
Энергетика
Минэнерго не исключило распространения НДД на всю нефтяную отрасль
Минэнерго РФ после мониторинга и анализа влияния пилотного проекта по внедрению налога на дополнительный доход (НДД) в нефтяной отрасли может предложить распространить действие такой налоговой системы на всю отрасль, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
Обновлено в 05:57