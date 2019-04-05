Армия и оружие

Британия созывает экстренное заседание Совбеза ООН по ЛивииФАН вчера в 19:30

Совет безопасности ООН созовет экстренное заседание по ситуации в Ливии 5 апреля, в пятницу, сообщает постпредство Британии. На заседании выступит глава миссии ООН в Ливии Гассан Саламе. Он доложит о текущей ситуации в стране.
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СБ ООН проведет заседание по ситуации в Ливии

Коммерсантъ00:22

Экстренное заседание Совбеза ООН по Ливии пройдет в пятницу

ТАССвчера в 20:10

Британия экстренно созывает заседание Совбеза ООН по ситуации в Ливии

Московский Комсомолецвчера в 17:02

Британия потребовала экстренного заседания Совбеза из-за ситуации в Ливии

РБКвчера в 18:11

Лондон запросил экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Ливии

Известиявчера в 17:42

Великобритания запросила срочную встречу СБ ООН по Ливии

RT на русскомвчера в 17:42

Британия созвала экстренное заседание Совбеза ООН по Ливии

РИА Новостивчера в 18:40
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 07:47, Ашберн
Политика

Анализ крови на наркотики у Зеленского взял актер из «Сватов»

Обновлено в 06:26
Политика

Украина проиграла «ключевой торговый спор» с Россией в ВТО

Всемирная торговая организация (ВТО) поддержала позицию российских властей в транзитном споре "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам", пишет "Украинская правда".
Обновлено в 04:59
Хоккей

Букмекеры определили фаворита пятого матча между СКА и ЦСКА

В Москве состоится хоккейный матч между ЦСКА и петербургским СКА.
Обновлено в 04:52
Общество

Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте

Служба сослалась на решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску ВТБ о защите деловой репутации, вынесенное в ноябре 2018 г. Это решение касалось публикаций, в большинстве из которых были упомянуты ВТБ, президент банка Андрей Костин и Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Экономика

«Магнит» подтвердил свой интерес к «Ленте»

Представитель сети «Магнит» сообщил РБК, что ретейлер действительно заинтересован в покупке 100% акций «Ленты».
Обновлено в 06:02
Происшествия

В Дагестане мальчик умер после укола в больнице

Семилетний мальчик умер после укола в одной из больниц Махачкалы, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Дагестану.
Обновлено в 06:26
Общество

Русское географическое общество открыло фотовыставку в Бухаресте

В Национальном музее естественной истории имени Григоре Антипы в Бухаресте открылась фотовыставка «Самая красивая страна», организованная Русским географическим обществом (РГО) и бухарестским Российским центром науки и культуры (РЦНК).
Обновлено в 06:12
Политика

Мантуров назвал срок для решения судьбы заводов Ford в России

Судьба заводов Ford в России решится в течении месяца-двух, среди интересантов корейская Hyundai, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Обновлено в 06:07
Общество

В Ленобласти создадут центр по трудоустройству уволенных рабочих Ford

Единый центр координации трудоустройства уволенных рабочих Ford будет создан после ухода компании с площадки во Всеволожске Ленинградской области, сообщил председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алексей Брицун на встрече с рабочими завода во Всеволожске.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

Обновлено вчера в 13:33
Политика

Песков не считает высоким процент россиян, желающих эмигрировать

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал свою оценку исследованию, согласно которому «каждый пятый россиянин хочет эмигрировать».
Обновлено в 05:27
Политика

Конституционный суд отказался проверять повышение пенсионного возраста

В определении говорится, что поскольку установление планки возраста выхода на пенсию является прерогативой законодателя, изменение пенсионного возраста не является нарушением основного закона государства — Конституция не исключает возможности таких изменений.
Обновлено 03 апреля в 18:52
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
Авто

Китайский бренд GAC выходит на российский рынок с тремя новинками

Стоит отметить, что стенд GAC Motor на питерском моторшоу стал самым крупным, обогнав по площади даже лидера российского рынка — компанию АВТОВАЗ.
Обновлено вчера в 10:52
Хоккей

Лучший бомбардир «Авангарда» больше не сыграет с «Салаватом Юлаевым»

Нападающий «Авангарда» Тэйлор Бек пропустит как минимум остаток серии с «Салаватом Юлаевым» в финале Восточной конференции, утверждает «Спорт-экспресс».
Обновлено в 02:26
Происшествия

Из ангара на востоке Петербурга украли пушку 1940 года выпуска

Неизвестный похитил артиллерийское орудие 1940 года выпуска из ангара в Невском районе Петербурга.
Обновлено в 06:47
Недвижимость

Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьям с детьми начнут предоставлять льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита.
Обновлено в 02:37
Политика

Порошенко счел приглашение Тимошенко на дебаты с Зеленским неуважением

Президент Украины Петр Порошенко счел предложение его соперника по второму туру выборов Владимира Зеленского сделать модератором дебатов лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко неуважением к ней.
Обновлено в 03:25
Авто

Госдума отменила транспортный налог на некоторые машины

В третьем, окончательном чтении Госдумой приняты поправки в Налоговый кодекс (НК), позволяющие владельцам угнанных машин не платить транспортный налог.
Обновлено вчера в 08:35
Армия и оружие

В бундестаге предложили распустить НАТО

НАТО представляет значительную угрозу мировой безопасности, используя свои силы для защиты «имперских интересов», поэтому альянс следует распустить.
Обновлено в 04:27
Общество

Интернет-магазин «Плеер.ру» закрыли на месяц за нарушения

Суд приостановил работу интернет-магазина "Плеер.ру" на 30 суток за продажу товаров без кассовых чеков, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в Савеловском суде Москвы.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Польский генерал Вальдемар Скшипчак считает, что Запад готов применить ядерное оружие против России в том случае, если с ее стороны начнется "агрессия".
Обновлено вчера в 07:07
Происшествия

Убившим инвалида подросткам грозит 10 лет тюрьмы

Ранее сообщалось, что организовавшая убийство матери, сестры и двух братьев девушка получила 16 лет тюрьмы в Москве.
Обновлено в 03:37
Театры

Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации

В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Энергетика

Белоруссия намерена повысить тариф на прокачку нефти из России на 23%

Белоруссия уведомила "Транснефть" о намерении повысить тариф на прокачку российской нефти по своей территории на 23%, сообщил журналистам глава компании Николай Токарев.
Обновлено в 07:10
Футбол

«Ахмат» убрал флаг Косова со стадиона в Грозном

Обновлено в 06:11
Гаджеты

Microsoft анонсировала Windows 10 May 2019 Update

Компания Microsoft анонсировала обновление Windows 10 May 2019 Update.
Обновлено в 04:34
Происшествия

В Татарстане три человека пили «незамерзайку» и погибли

По версии следствия, потерпевшие употребляли спиртосодержащую жидкость, которую родственница одного из погибших приобрела накануне.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес

Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок

Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Общество

ГИБДД планирует изменить правила сдачи на водительское удостоверение

По данным издания, на разработку новых правил по приему теоретических экзаменов может уйти два года.
Обновлено в 03:56
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Ливийский военный деятель
Ливийский военный деятель, фельдмаршал, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Ливии с 3 марта 2015 года.
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