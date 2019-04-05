Армия и оружие
Британия созывает экстренное заседание Совбеза ООН по ЛивииФАН вчера в 19:30
Совет безопасности ООН созовет экстренное заседание по ситуации в Ливии 5 апреля, в пятницу, сообщает постпредство Британии. На заседании выступит глава миссии ООН в Ливии Гассан Саламе. Он доложит о текущей ситуации в стране.
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Британия экстренно созывает заседание Совбеза ООН по ситуации в Ливии
Московский Комсомолецвчера в 17:02
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 07:47, Ашберн
Политика
Украина проиграла «ключевой торговый спор» с Россией в ВТО
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Букмекеры определили фаворита пятого матча между СКА и ЦСКА
В Москве состоится хоккейный матч между ЦСКА и петербургским СКА.
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Экономика
«Магнит» подтвердил свой интерес к «Ленте»
Представитель сети «Магнит» сообщил РБК, что ретейлер действительно заинтересован в покупке 100% акций «Ленты».
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Происшествия
В Дагестане мальчик умер после укола в больнице
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Общество
В Ленобласти создадут центр по трудоустройству уволенных рабочих Ford
Единый центр координации трудоустройства уволенных рабочих Ford будет создан после ухода компании с площадки во Всеволожске Ленинградской области, сообщил председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алексей Брицун на встрече с рабочими завода во Всеволожске.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие
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Обновлено вчера в 13:33
Политика
Песков не считает высоким процент россиян, желающих эмигрировать
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал свою оценку исследованию, согласно которому «каждый пятый россиянин хочет эмигрировать».
Обновлено в 05:27
Политика
Конституционный суд отказался проверять повышение пенсионного возраста
В определении говорится, что поскольку установление планки возраста выхода на пенсию является прерогативой законодателя, изменение пенсионного возраста не является нарушением основного закона государства — Конституция не исключает возможности таких изменений.
Обновлено 03 апреля в 18:52
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Авто
Китайский бренд GAC выходит на российский рынок с тремя новинками
Стоит отметить, что стенд GAC Motor на питерском моторшоу стал самым крупным, обогнав по площади даже лидера российского рынка — компанию АВТОВАЗ.
Обновлено вчера в 10:52
Хоккей
Лучший бомбардир «Авангарда» больше не сыграет с «Салаватом Юлаевым»
Нападающий «Авангарда» Тэйлор Бек пропустит как минимум остаток серии с «Салаватом Юлаевым» в финале Восточной конференции, утверждает «Спорт-экспресс».
Обновлено в 02:26
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Из ангара на востоке Петербурга украли пушку 1940 года выпуска
Неизвестный похитил артиллерийское орудие 1940 года выпуска из ангара в Невском районе Петербурга.
Обновлено в 06:47
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Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьям с детьми начнут предоставлять льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита.
Обновлено в 02:37
Политика
Порошенко счел приглашение Тимошенко на дебаты с Зеленским неуважением
Президент Украины Петр Порошенко счел предложение его соперника по второму туру выборов Владимира Зеленского сделать модератором дебатов лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко неуважением к ней.
Обновлено в 03:25
Авто
Госдума отменила транспортный налог на некоторые машины
В третьем, окончательном чтении Госдумой приняты поправки в Налоговый кодекс (НК), позволяющие владельцам угнанных машин не платить транспортный налог.
Обновлено вчера в 08:35
Армия и оружие
В бундестаге предложили распустить НАТО
НАТО представляет значительную угрозу мировой безопасности, используя свои силы для защиты «имперских интересов», поэтому альянс следует распустить.
Обновлено в 04:27
Общество
Интернет-магазин «Плеер.ру» закрыли на месяц за нарушения
Суд приостановил работу интернет-магазина "Плеер.ру" на 30 суток за продажу товаров без кассовых чеков, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в Савеловском суде Москвы.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Польский генерал Вальдемар Скшипчак считает, что Запад готов применить ядерное оружие против России в том случае, если с ее стороны начнется "агрессия".
Обновлено вчера в 07:07
Происшествия
Убившим инвалида подросткам грозит 10 лет тюрьмы
Ранее сообщалось, что организовавшая убийство матери, сестры и двух братьев девушка получила 16 лет тюрьмы в Москве.
Обновлено в 03:37
Театры
Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации
В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Энергетика
Белоруссия намерена повысить тариф на прокачку нефти из России на 23%
Белоруссия уведомила "Транснефть" о намерении повысить тариф на прокачку российской нефти по своей территории на 23%, сообщил журналистам глава компании Николай Токарев.
Обновлено в 07:10
Футбол
«Ахмат» убрал флаг Косова со стадиона в Грозном
Обновлено в 06:11
Гаджеты
Microsoft анонсировала Windows 10 May 2019 Update
Компания Microsoft анонсировала обновление Windows 10 May 2019 Update.
Обновлено в 04:34
Происшествия
В Татарстане три человека пили «незамерзайку» и погибли
По версии следствия, потерпевшие употребляли спиртосодержащую жидкость, которую родственница одного из погибших приобрела накануне.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок
Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Общество
ГИБДД планирует изменить правила сдачи на водительское удостоверение
По данным издания, на разработку новых правил по приему теоретических экзаменов может уйти два года.
Обновлено в 03:56