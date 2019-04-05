Армия и оружие
Британия созвала экстренное заседание Совбеза ООН по ЛивииРИА Новости 18:40
Экстренное закрытое заседание Совета безопасности ООН по Ливии созвано на 15.00 (22.00 мск) в пятницу, глава миссии миссии ООН в Ливии (UNSMIL) Гассан Саламе доложит о ситуации, сообщает постпредство Британии.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 21:09, Ашберн
Авто
Российский авторынок в марте вернулся к росту
Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.
Обновлено в 06:27
Политика
Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения
В руководстве страны пришли, мне кажется, к пониманию того, что попытки целенаправленно воздействовать на украинское массовое сознание дают прямо противоположный результат.
Обновлено в 06:57
Театры
Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля
После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
Кино
Скончался маэстро Георгий Данелия
«4 апреля на 89-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, режиссёра игрового кино Георгия Николаевича Данелии», — говорится в сообщении на сайте союза.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Следствие просит продлить арест Мамаева и Кокорина на полгода
Что касается защиты, то она потребовала отпустить Мамаева с Кокориным из СИЗО под домашний арест иди подписку о невыезде.
Обновлено вчера в 12:06
Энергетика
Ключевые активы New Stream может получить азербайджанская SOCAR
Азербайджанская SOCAR стала основным претендентом на покупку крупнейшего актива группы New Stream Дмитрия Мазурова — Антипинского НПЗ, рассказали источники "Ъ".
Обновлено в 18:40
Финансы
ЦБ зафиксировал рекордное с июня снижение доходности вкладов
Средняя максимальная ставка по вкладам десятки крупнейших банков России в конце марта снизилась до 7,53% годовых с рекордных за два года 7,72%, следует из статистики Банка России.
Обновлено в 08:11
Авто
В России установлен рекорд продаж автомобилей Lada Vesta
Обновлено в 10:27
Общество
Санаторий «Серегово» заказал разработку планов по добыче минеральной воды и лечебной грязи
Санаторий «Серегово» ищет подрядчика, который сможет составить план по добыче подземной минеральной воды и сапропелевых грязей из озера Чернамское.
Обновлено в 10:30
Общество
Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей
Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено вчера в 03:48
Общество
Новый мэр Владивостока Олег Гуменюк вступил в должность
"Вступая в должность главы города, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, руководствуясь действующим законодательством, честно и добросовестно исполнять обязанности, прилагая все свои силы и способности на благо жителей города", - сказал новый мэр.
Обновлено в 20:33
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Здоровье
Названы самые полезные и самые вредные российские супы
Международный день супа отмечается ежегодно 5 апреля.
Обновлено в 20:53
Происшествия
Мэра Евпатории Андрея Филонова арестовали на два месяца
Обновлено в 13:30
Политика
Мэра Риги Ушакова отправили в отставку
Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 17:47
Происшествия
В Амурской области задержан руководитель регионального Росреестра
В Амурской области по подозрению в получении взятки задержан руководитель регионального управления Росреестра.
Обновлено в 19:58
Политика
Олег Говорун уходит из администрации президента
Олег Говорун до осени 2011 года возглавлял управление президента по внутренней политике, затем работал полпредом президента по ЦФО, министром регионального развития.
Обновлено в 10:23
Политика
Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком» и прийти на дебаты
Ранее Зеленский предложил лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко стать арбитром во время его дебатов с Порошенко.
Обновлено в 19:29
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Интернет
Яндекс запустил сервис для бизнес-аналитики
Яндекс запустил сервис для бизнес-аналитики Yandex DataLens, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 06:26
Кино
Состоялась премьера последнего сезона «Игры престолов»
В Нью-Йорке состоялась премьера первой серии последнего сезона «Игры престолов».
Обновлено в 18:02
Космос
Рогозин рассказал об увольнении разработчиков корабля «Федерация»
Сотрудников корпорации «Энергия», отвечавших за работу над пилотируемым космическим кораблем «Федерация», пришлось уволить из-за их «нерадивости».
Обновлено 02 апреля в 19:52
Политика
Опубликовано фото с места гибели «Ведьмы»
Обновлено вчера в 13:14
Общество
Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова
Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
Обновлено в 09:02
Происшествия
У Абызова в «Лефортово» появился любимый повар, сообщили в ОНК
Экс-министру открытого правительства России Михаилу Абызову нравится питание в следственном изоляторе "Лефортово", но работу определенного повара он выделяет особенно, сообщил РИА Новости ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 20:09
Политика
Конгресс США отказал Саудовской Аравии в поддержке
«Если бы вы действительно волновались о жизнях йеменцев, то поддержали бы усилия Саудовской Аравии, препятствующие превращению Йемена в марионетку коррумпированной, жестокой Исламской Республики Иран»,— заявил госсекретарь США Майк Помпео после принятия резолюции Сенатом.
Обновлено в 14:07
Экономика
Крупнейшие страховщики ОСАГО поменяли тарифы
Крупнейшие страховщики ОСАГО по объемам сборов изменили тарифы, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 12:14