Армия и оружие

Британия созвала экстренное заседание Совбеза ООН по ЛивииРИА Новости 18:40

Экстренное закрытое заседание Совета безопасности ООН по Ливии созвано на 15.00 (22.00 мск) в пятницу, глава миссии миссии ООН в Ливии (UNSMIL) Гассан Саламе доложит о ситуации, сообщает постпредство Британии.
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Экстренное заседание Совбеза ООН по Ливии пройдет в пятницу

ТАСС20:10

Великобритания запросила срочную встречу СБ ООН по Ливии

RT на русском17:42

Британия потребовала экстренного заседания Совбеза из-за ситуации в Ливии

РБК18:11

Лондон запросил экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Ливии

Известия17:42

Британия созвала экстренное заседание Совбеза ООН по Ливии

РИА Новости18:40

Великобритания просит провести заседание СБ ООН по ситуации в Ливии

Коммерсантъ17:15

Британия экстренно созывает заседание Совбеза ООН по ситуации в Ливии

Московский Комсомолец17:02
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 21:09, Ашберн
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Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения

В руководстве страны пришли, мне кажется, к пониманию того, что попытки целенаправленно воздействовать на украинское массовое сознание дают прямо противоположный результат.
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Следствие просит продлить арест Мамаева и Кокорина на полгода

Что касается защиты, то она потребовала отпустить Мамаева с Кокориным из СИЗО под домашний арест иди подписку о невыезде.
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Обновлено в 18:40
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ЦБ зафиксировал рекордное с июня снижение доходности вкладов

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Обновлено в 10:27
Общество

Санаторий «Серегово» заказал разработку планов по добыче минеральной воды и лечебной грязи

Санаторий «Серегово» ищет подрядчика, который сможет составить план по добыче подземной минеральной воды и сапропелевых грязей из озера Чернамское.
Обновлено в 10:30
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Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей

Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено вчера в 03:48
Общество

Новый мэр Владивостока Олег Гуменюк вступил в должность

"Вступая в должность главы города, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, руководствуясь действующим законодательством, честно и добросовестно исполнять обязанности, прилагая все свои силы и способности на благо жителей города", - сказал новый мэр.
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Хоккеисты «Салавата Юлаева» и «Авангарда» устроили массовую драку

Обновлено в 13:45
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Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ

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Обновлено вчера в 16:25
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Названы самые полезные и самые вредные российские супы

Международный день супа отмечается ежегодно 5 апреля.
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Мэра Евпатории Андрея Филонова арестовали на два месяца

Обновлено в 13:30
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Мэра Риги Ушакова отправили в отставку

Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 17:47
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В Амурской области задержан руководитель регионального Росреестра

В Амурской области по подозрению в получении взятки задержан руководитель регионального управления Росреестра.
Обновлено в 19:58
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Олег Говорун уходит из администрации президента

Олег Говорун до осени 2011 года возглавлял управление президента по внутренней политике, затем работал полпредом президента по ЦФО, министром регионального развития.
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Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком» и прийти на дебаты

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Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
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Яндекс запустил сервис для бизнес-аналитики

Яндекс запустил сервис для бизнес-аналитики Yandex DataLens, сообщила пресс-служба компании.
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Состоялась премьера последнего сезона «Игры престолов»

В Нью-Йорке состоялась премьера первой серии последнего сезона «Игры престолов».
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Рогозин рассказал об увольнении разработчиков корабля «Федерация»

Сотрудников корпорации «Энергия», отвечавших за работу над пилотируемым космическим кораблем «Федерация», пришлось уволить из-за их «нерадивости».
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Опубликовано фото с места гибели «Ведьмы»

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Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
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У Абызова в «Лефортово» появился любимый повар, сообщили в ОНК

Экс-министру открытого правительства России Михаилу Абызову нравится питание в следственном изоляторе "Лефортово", но работу определенного повара он выделяет особенно, сообщил РИА Новости ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
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Конгресс США отказал Саудовской Аравии в поддержке

«Если бы вы действительно волновались о жизнях йеменцев, то поддержали бы усилия Саудовской Аравии, препятствующие превращению Йемена в марионетку коррумпированной, жестокой Исламской Республики Иран»,— заявил госсекретарь США Майк Помпео после принятия резолюции Сенатом.
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Крупнейшие страховщики ОСАГО поменяли тарифы

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