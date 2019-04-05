Армия и оружие

Экстренное заседание СБ ООН по Ливии созвала БританияГазета.Ru 19:16

Великобритания созвала экстренное закрытое заседание СБ ООН по ситуации в Ливии. Об этом сообщается в твиттере британского постпредства при организации. "Глава миссии ООН в Ливии Гассан Саламе проведет для членов совета брифинг", - говорится в сообщении.
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Экстренное заседание Совбеза ООН по Ливии пройдет в пятницу

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Коммерсантъ17:15

Британия потребовала экстренного заседания Совбеза из-за ситуации в Ливии

РБК18:11
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