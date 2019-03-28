Экономика
Британия скрыла от России данные о счетах россиянLenta.ru вчера в 06:55
Россия присоединилась к международным соглашениям об автоматическом обмене финансовой информацией в сентябре 2018 года, и в результате начала получать данные из 58 стран, в том числе из Великобритании. В автоматическом обмене такой информацией участвует 75 стран и 13 территорий.
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ФНС опровергла данные о прекращении обмена налоговой информацией с Великобританией
Rambler News Serviceвчера в 08:19
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Кино
«Зелёная книга» побила рекорд в российском прокате
Картина «Зелёная книга» собрала в российском прокате более 544 млн рублей — рекордную сумму для кинолент, завоевавших «Оскар» в номинации «Лучший фильм года», свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
Обновлено вчера в 15:53
Экономика
На острове Русский построят торговый комплекс с ЗАГСом и ресторанами
В свободном порту Владивосток появился новый резидент, который построит на острове Русский во Владивостоке торгово-развлекательный центр с ресторанами, торговыми площадями, кинотеатром, ЗАГСом и залом торжеств.
Обновлено в 00:26
Политика
Арестованной в США россиянке Бутиной вынесут приговор 26 апреля
Обновлено вчера в 10:30
Футбол
Пике назвал Месси одним из главных троллей
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Происшествия
Музыканты рок-группы Her’s погибли в автокатастрофе в США
Британские музыканты из рок-группы Her's погибли в автокатастрофе во время гастролей по США. Об этом сообщило издание Daily Star.
Обновлено вчера в 23:40
Культура
Живопись путешественника Федора Конюхова покажут в Русском музее
Обновлено 27 марта в 07:25
Экономика
«Руспродсоюз» не ждет скорого снижения цен на помидоры и капусту в РФ
Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" не ожидает скорого снижения цен на помидоры и капусту в России.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
При столкновении поездов в Италии пострадали 50 человек
В результате столкновения двух пассажирских поездов в итальянской провинции Комо пострадали 50 человек.
Обновлено вчера в 20:57
Хоккей
Гол Панарина помог «Коламбусу» обыграть «Монреаль»
Обновлено в 00:39
Политика
Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе
Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 16:25
Политика
США готовы продлить торговые переговоры с КНР
Кадлоу заметил, что США в то же время могут отменить часть пошлин на товары из КНР, сохранив часть из них для "рычага" давления.
Обновлено в 00:16
Происшествия
Аэропорт Сиднея встал из-за эвакуации диспетчеров
Международный аэропорт Сиднея приостановил работу после того, как полиция эвакуировала диспетчерский пункт, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:45
Экономика
Отбор участников в рамках национального проекта по экспорту начнется 1 апреля
Конкурс по отбору в рамках национального проекта по экспорту участников и получателей госсубсидий начнется 1 апреля, сообщил на Красноярском экономическом форуме вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие
Израиль нанес авиаудар по Алеппо
Армия Израиля отказалась комментировать эти события. Она не подтверждала, что нанесла удар. Израиль не в первый раз атакует Сирию.
Обновлено вчера в 01:32
Политика
Парламент Британии проведет третье голосование по сделке о Brexit
Кабинет министров, внося свою инициативу в парламент, заявил, что от решения депутатов в пятницу будет зависеть - покинет ли Британия Европейский Союз 12 апреля без сделки или же выйдет из ЕС с соглашением 22 мая 2019 года.
Обновлено вчера в 18:24
Политика
Стало известно, зачем президент Эстонии приедет в Москву
Обновлено вчера в 11:10
Космос
Памятник Юрию Гагарину установили в Израиле
Памятник первому космонавту в истории человечества — Юрию Гагарину — установили в израильском городе Нетания.
Обновлено вчера в 12:58
Игры
На сайте S.T.A.L.K.E.R. 2 появился первый постер игры
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 внезапно напомнили о себе, опубликовав на официальном сайте проекта первый полноценный (и очень стильный) арт, на котором изображен обычный вольный сталкер.
Обновлено вчера в 15:00
Авто
Chery оценила премиальный кроссовер Exeed TX в 1,25 млн. рублей
Китайский автогигант Chery выводит на рынок роскошный кроссовер Exeed TX и его удлинённую версию Exeed TXL.
Обновлено вчера в 22:19
Экономика
Социальные пенсии повысятся с 1 апреля
С 1 апреля будут проиндексированы на 2% пенсии по государственному обеспечению, это в первую очередь социальные пенсии.
Обновлено 26 марта в 06:01
Политика
Трамп заявил, что «Россия должна уйти из Венесуэлы»
Президент США Дональд Трамп заявил, что российские военнослужащие должны покинуть Венесуэлу.
Обновлено 27 марта в 11:57
Политика
Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского
Актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали шуточный видеоролик "в поддержку" кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:09
Общество
Красноярец сделал татуировку с портретом мэра Сергея Еремина
Красноярский мастер Денис Кривосудов набил татуировку одному из жителей города. Клиент попросил нарисовать на руке портрет мэра.
Обновлено вчера в 22:44
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» устроила погром в офисе руководства шоу
Обновлено вчера в 12:08
Наука
Созданы бесклеточные кровеносные сосуды
Обновлено вчера в 11:24
Экономика
«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко
Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00
Кино
Колин Фёрт и Бенедикт Камбербэтч снимутся в фильме Сэма Мендеса
Картина расскажет про один день из жизни двух молодых британских солдат в разгар Первой мировой войны.
Обновлено вчера в 11:32
Технологии
Кадзуо Хираи окончательно покинет Sony в июне 2019 года
Sony объявила, что бывший президент и генеральный директор Кадзуо Хираи окончательно покинет компанию 18 июня.
Обновлено вчера в 06:16
Происшествия
Бывший министр Михаил Абызов арестован на два месяца
Бывший министр Михаил Абызов арестован на два месяца Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова, передает корреспондент "Медиазоны" из зала суда.
Обновлено 27 марта в 12:43