Экономика

Британия скрыла от России данные о счетах россиянLenta.ru вчера в 06:55

Россия присоединилась к международным соглашениям об автоматическом обмене финансовой информацией в сентябре 2018 года, и в результате начала получать данные из 58 стран, в том числе из Великобритании. В автоматическом обмене такой информацией участвует 75 стран и 13 территорий.
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С чем связано решение Лондона прекратить автоматический обмен налоговой информацией с Москвой?

BFM.ruвчера в 23:59

Налоговая служба Британии продолжает обмениваться с РФ информацией по запросам

ТАССвчера в 13:34

Россия прояснила ситуацию со счетами россиян в Великобритании

Lenta.ruвчера в 11:20

Великобритания отказалась от автообмена налоговой информацией с Россией

Коммерсантъвчера в 11:48

ФНС подтвердила отсутствие автообмена финансовой информацией с Британией

РБКвчера в 08:57

Великобритания продолжит предоставлять России налоговые сведения

RT на русскомвчера в 08:49

ФНС опровергла данные о прекращении обмена налоговой информацией с Великобританией

Rambler News Serviceвчера в 08:19
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Происшествия

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым

Сбежавший из воинской части вооружённый солдат обнаружен мёртвым. Оружие и боеприпасы находились около его тела.
Обновлено в 02:47
Политика

Владимир Путин выступил против строительства ВСМ Москва—Казань

Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.
Обновлено в 03:27
Происшествия

В Челябинске двое полицейских подозреваются в получении взяток

Двое сотрудников полиции подозреваются в получении взятки, сообщают в СУ СКР по Челябинской области.
Обновлено в 03:28
Происшествия

СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 00:24
Кино

«Зеленая книга» собрала рекордную для лауреатов «Оскара» кассу в РФ

«Зеленая книга» стала самой коммерчески успешной из оскароносных лент в РФ. Ее сборы составили 544 миллиона рублей.
Обновлено в 03:07
Политика

Президент Эстонии впервые за 8 лет приедет в Россию

Обновлено вчера в 07:30
Армия и оружие

В США не исключают удар по России в ответ на нападение Китая

В США не исключают возможности нанесения удара по России в случае нападения Китая при помощи новой крылатой ракеты, замаскированной под грузовой контейнер.
Обновлено в 01:31
Экономика

С апреля изменятся правила ОСАГО, пенсии и льготные товары

Изменен список товаров, облагаемых льготной ставкой НДС С 1 апреля будет обновлен перечень продовольственных и детских товаров, облагаемых НДС по льготной ставке 10 процентов при ввозе в Россию.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Екатерина Шпица рассказала Ивану Урганту как доила козу

Актриса показала фото, на котором запечатлено как она помогает пожилой соседке доить козу.
Обновлено в 03:18
Политика

Пентагон сообщил, сколько денег США потратили на армию Украины

С 2014 года США выделили более $1,3 млрд на развитие Вооруженных сил Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пэхон.
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес

Любовница режиссера Станислава Говорухина борется за его наследство

Любовница режиссера Станислава Говорухина актриса Анастасия Мартцинковская решила через суд побороться за наследство кинематографиста.
Обновлено вчера в 10:05
Хоккей

СКА проиграл ЦСКА в первом матче финала Западной конференции

Невские армейцы не сумели победить столичных одноклубников в первом матче финала Западной конференции.
Обновлено вчера в 16:48
Политика

Минобороны отказалось передавать операторам частоты для 5G

Минобороны считает, что сотовым операторам рано передавать в пользование частоты для развертывания связи пятого поколения (диапазон 3,4–3,8 ГГц).
Обновлено вчера в 15:40
Авто

Hyundai представила новую Hyundai Sonata с турбомотором

Корейская компания в рамках автосалона в Сеуле представила новую версию Hyundai Sonata.
Обновлено вчера в 04:53
Игры

Bulletstorm выйдет на Nintendo Switch этим летом

Обновлено в 03:16
Космос

Рогозин подтвердил просьбу NASA перенести запуск «Союза» к МКС

Обновлено в 03:26
Политика

Reuters: США угрожают нефтекомпаниям санкциями за сделки с Венесуэлой

Компании, которые не согласятся на условия Вашингтона, могут подпасть под американские санкции, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:59
Наука

Назван неожиданный побочный эффект пробиотиков

По словам ученых, не стоит полностью отказываться от терапии пробиотиками, но важно определить возможные побочные эффекты.
Обновлено 27 марта в 06:36
Происшествия

Источник сообщил о пострадавших после конфликта в мэрии Назрани

Несколько человек получили легкие ранения из травматического оружия в результате конфликта, произошедшего в мэрии Назрани, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ингушетии.
Обновлено в 03:34
Общество

В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе

В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие

Военные корабли НАТО вошли в Черное море

В группу кораблей НАТО входят эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто», испанский фрегат «Санта Мария», турецкий фрегат «Гелиболу», а также вспомогательное судно ВМС Франции «Вар».
Обновлено вчера в 23:00
Здоровье

Проверка выявила нарушения в 80% психоневрологических интернатов

Регионы России должны разработать дорожные карты по исправлению нарушений в психоневрологических интернатах, которые были выявлены по результатам проверок, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено вчера в 15:06
Хоккей

Форвард «Айлендерс» Эберле назван первой звездой дня в НХЛ

Второй звездой назван форвард«Чикаго Блэкхоукс» Алекс Дебринкэт. Нападающий забил два гола в игре с «Сан-Хосе Шаркс» (5:4).
Обновлено в 03:05
Общество

В России предложили запретить изымать детей из малоимущих семей

Национальный родительский комитет обратился в правительство РФ с предложением запретить изъятие детей из семей с низким уровнем дохода.
Обновлено в 01:34
Футбол

Геннадий Орлов: «У Дзюбы проблемы с зубами, это на него влияет»

Как сообщают дантисты, у Дзюбы что-то с зубами, а это влияет на футболистов.
Обновлено в 03:38
Политика

Депутаты приняли отставку Сергея Иванова

После подсчёта бюллетеней выяснилось, что за отставку Сергея Иванова проголосовали 26 депутатов, а трое были против.
Обновлено в 03:41
Политика

США готовы продлить торговые переговоры с КНР

Кадлоу заметил, что США в то же время могут отменить часть пошлин на товары из КНР, сохранив часть из них для "рычага" давления.
Обновлено в 00:16
Общество

Пикап УАЗ «снимается» в сериале «Новый папа» в качестве папамобиля

В сериале «Новый папа», который станет продолжением популярного сериала «Молодой папа» режиссера Паоло Соррентино, в качестве папамобиля «снимается» автомобиль на базе УАЗа «Пикап».
Обновлено в 03:14
Хоккей

«Вашингтон» в 29-й раз в истории вышел в плей-офф НХЛ

"Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Каролину" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) (3:2) и обеспечил выход в плей-офф, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:30
Финансы

Fitch оценило расходы ЦБ на расчистку банковского сектора в $70 млрд

Выводы Fitch по затратам ЦБ на оздоровление банковского сектора учитывают прежде всего проблемы частных банков, но не охватывают объем токсичных активов в госбанках, предупреждает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Руслан Коршунов.
Обновлено вчера в 13:47
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