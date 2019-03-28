Экономика
Британия скрыла от России данные о счетах россиянLenta.ru вчера в 06:55
Россия присоединилась к международным соглашениям об автоматическом обмене финансовой информацией в сентябре 2018 года, и в результате начала получать данные из 58 стран, в том числе из Великобритании. В автоматическом обмене такой информацией участвует 75 стран и 13 территорий.
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ФНС опровергла данные о прекращении обмена налоговой информацией с Великобританией
Rambler News Serviceвчера в 08:19
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 03:51, Ашберн
Происшествия
Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым
Сбежавший из воинской части вооружённый солдат обнаружен мёртвым. Оружие и боеприпасы находились около его тела.
Обновлено в 02:47
Политика
Владимир Путин выступил против строительства ВСМ Москва—Казань
Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.
Обновлено в 03:27
Происшествия
В Челябинске двое полицейских подозреваются в получении взяток
Двое сотрудников полиции подозреваются в получении взятки, сообщают в СУ СКР по Челябинской области.
Обновлено в 03:28
Происшествия
СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 00:24
Кино
«Зеленая книга» собрала рекордную для лауреатов «Оскара» кассу в РФ
«Зеленая книга» стала самой коммерчески успешной из оскароносных лент в РФ. Ее сборы составили 544 миллиона рублей.
Обновлено в 03:07
Политика
Президент Эстонии впервые за 8 лет приедет в Россию
Обновлено вчера в 07:30
Армия и оружие
В США не исключают удар по России в ответ на нападение Китая
В США не исключают возможности нанесения удара по России в случае нападения Китая при помощи новой крылатой ракеты, замаскированной под грузовой контейнер.
Обновлено в 01:31
Экономика
С апреля изменятся правила ОСАГО, пенсии и льготные товары
Изменен список товаров, облагаемых льготной ставкой НДС С 1 апреля будет обновлен перечень продовольственных и детских товаров, облагаемых НДС по льготной ставке 10 процентов при ввозе в Россию.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Екатерина Шпица рассказала Ивану Урганту как доила козу
Актриса показала фото, на котором запечатлено как она помогает пожилой соседке доить козу.
Обновлено в 03:18
Политика
Пентагон сообщил, сколько денег США потратили на армию Украины
С 2014 года США выделили более $1,3 млрд на развитие Вооруженных сил Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пэхон.
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес
Любовница режиссера Станислава Говорухина борется за его наследство
Любовница режиссера Станислава Говорухина актриса Анастасия Мартцинковская решила через суд побороться за наследство кинематографиста.
Обновлено вчера в 10:05
Хоккей
СКА проиграл ЦСКА в первом матче финала Западной конференции
Невские армейцы не сумели победить столичных одноклубников в первом матче финала Западной конференции.
Обновлено вчера в 16:48
Политика
Минобороны отказалось передавать операторам частоты для 5G
Минобороны считает, что сотовым операторам рано передавать в пользование частоты для развертывания связи пятого поколения (диапазон 3,4–3,8 ГГц).
Обновлено вчера в 15:40
Авто
Hyundai представила новую Hyundai Sonata с турбомотором
Корейская компания в рамках автосалона в Сеуле представила новую версию Hyundai Sonata.
Обновлено вчера в 04:53
Игры
Bulletstorm выйдет на Nintendo Switch этим летом
Обновлено в 03:16
Космос
Рогозин подтвердил просьбу NASA перенести запуск «Союза» к МКС
Обновлено в 03:26
Политика
Reuters: США угрожают нефтекомпаниям санкциями за сделки с Венесуэлой
Компании, которые не согласятся на условия Вашингтона, могут подпасть под американские санкции, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:59
Наука
Назван неожиданный побочный эффект пробиотиков
По словам ученых, не стоит полностью отказываться от терапии пробиотиками, но важно определить возможные побочные эффекты.
Обновлено 27 марта в 06:36
Происшествия
Источник сообщил о пострадавших после конфликта в мэрии Назрани
Несколько человек получили легкие ранения из травматического оружия в результате конфликта, произошедшего в мэрии Назрани, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ингушетии.
Обновлено в 03:34
Общество
В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе
В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие
Военные корабли НАТО вошли в Черное море
В группу кораблей НАТО входят эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто», испанский фрегат «Санта Мария», турецкий фрегат «Гелиболу», а также вспомогательное судно ВМС Франции «Вар».
Обновлено вчера в 23:00
Здоровье
Проверка выявила нарушения в 80% психоневрологических интернатов
Регионы России должны разработать дорожные карты по исправлению нарушений в психоневрологических интернатах, которые были выявлены по результатам проверок, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено вчера в 15:06
Хоккей
Форвард «Айлендерс» Эберле назван первой звездой дня в НХЛ
Второй звездой назван форвард«Чикаго Блэкхоукс» Алекс Дебринкэт. Нападающий забил два гола в игре с «Сан-Хосе Шаркс» (5:4).
Обновлено в 03:05
Общество
В России предложили запретить изымать детей из малоимущих семей
Национальный родительский комитет обратился в правительство РФ с предложением запретить изъятие детей из семей с низким уровнем дохода.
Обновлено в 01:34
Футбол
Геннадий Орлов: «У Дзюбы проблемы с зубами, это на него влияет»
Как сообщают дантисты, у Дзюбы что-то с зубами, а это влияет на футболистов.
Обновлено в 03:38
Политика
Депутаты приняли отставку Сергея Иванова
После подсчёта бюллетеней выяснилось, что за отставку Сергея Иванова проголосовали 26 депутатов, а трое были против.
Обновлено в 03:41
Политика
США готовы продлить торговые переговоры с КНР
Кадлоу заметил, что США в то же время могут отменить часть пошлин на товары из КНР, сохранив часть из них для "рычага" давления.
Обновлено в 00:16
Общество
Пикап УАЗ «снимается» в сериале «Новый папа» в качестве папамобиля
В сериале «Новый папа», который станет продолжением популярного сериала «Молодой папа» режиссера Паоло Соррентино, в качестве папамобиля «снимается» автомобиль на базе УАЗа «Пикап».
Обновлено в 03:14
Хоккей
«Вашингтон» в 29-й раз в истории вышел в плей-офф НХЛ
"Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Каролину" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) (3:2) и обеспечил выход в плей-офф, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:30
Финансы
Fitch оценило расходы ЦБ на расчистку банковского сектора в $70 млрд
Выводы Fitch по затратам ЦБ на оздоровление банковского сектора учитывают прежде всего проблемы частных банков, но не охватывают объем токсичных активов в госбанках, предупреждает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Руслан Коршунов.
Обновлено вчера в 13:47