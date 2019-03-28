Британия скрыла от России данные о счетах россиянLenta.ru вчера в 06:55

Россия присоединилась к международным соглашениям об автоматическом обмене финансовой информацией в сентябре 2018 года, и в результате начала получать данные из 58 стран, в том числе из Великобритании. В автоматическом обмене такой информацией участвует 75 стран и 13 территорий.

Британия скрыла от России данные о счетах россиян

Происшествия Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым Сбежавший из воинской части вооружённый солдат обнаружен мёртвым. Оружие и боеприпасы находились около его тела.

Политика Владимир Путин выступил против строительства ВСМ Москва—Казань Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.

Происшествия В Челябинске двое полицейских подозреваются в получении взяток Двое сотрудников полиции подозреваются в получении взятки, сообщают в СУ СКР по Челябинской области.

Происшествия СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.

Кино «Зеленая книга» собрала рекордную для лауреатов «Оскара» кассу в РФ «Зеленая книга» стала самой коммерчески успешной из оскароносных лент в РФ. Ее сборы составили 544 миллиона рублей.

Армия и оружие В США не исключают удар по России в ответ на нападение Китая В США не исключают возможности нанесения удара по России в случае нападения Китая при помощи новой крылатой ракеты, замаскированной под грузовой контейнер.

Экономика С апреля изменятся правила ОСАГО, пенсии и льготные товары Изменен список товаров, облагаемых льготной ставкой НДС С 1 апреля будет обновлен перечень продовольственных и детских товаров, облагаемых НДС по льготной ставке 10 процентов при ввозе в Россию.

Шоу-бизнес Екатерина Шпица рассказала Ивану Урганту как доила козу Актриса показала фото, на котором запечатлено как она помогает пожилой соседке доить козу.

Политика Пентагон сообщил, сколько денег США потратили на армию Украины С 2014 года США выделили более $1,3 млрд на развитие Вооруженных сил Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пэхон.

Шоу-бизнес Любовница режиссера Станислава Говорухина борется за его наследство Любовница режиссера Станислава Говорухина актриса Анастасия Мартцинковская решила через суд побороться за наследство кинематографиста.

Хоккей СКА проиграл ЦСКА в первом матче финала Западной конференции Невские армейцы не сумели победить столичных одноклубников в первом матче финала Западной конференции.

Политика Минобороны отказалось передавать операторам частоты для 5G Минобороны считает, что сотовым операторам рано передавать в пользование частоты для развертывания связи пятого поколения (диапазон 3,4–3,8 ГГц).

Авто Hyundai представила новую Hyundai Sonata с турбомотором Корейская компания в рамках автосалона в Сеуле представила новую версию Hyundai Sonata.

Политика Reuters: США угрожают нефтекомпаниям санкциями за сделки с Венесуэлой Компании, которые не согласятся на условия Вашингтона, могут подпасть под американские санкции, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Наука Назван неожиданный побочный эффект пробиотиков По словам ученых, не стоит полностью отказываться от терапии пробиотиками, но важно определить возможные побочные эффекты.

Происшествия Источник сообщил о пострадавших после конфликта в мэрии Назрани Несколько человек получили легкие ранения из травматического оружия в результате конфликта, произошедшего в мэрии Назрани, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ингушетии.

Общество В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.

Армия и оружие Военные корабли НАТО вошли в Черное море В группу кораблей НАТО входят эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто», испанский фрегат «Санта Мария», турецкий фрегат «Гелиболу», а также вспомогательное судно ВМС Франции «Вар».

Здоровье Проверка выявила нарушения в 80% психоневрологических интернатов Регионы России должны разработать дорожные карты по исправлению нарушений в психоневрологических интернатах, которые были выявлены по результатам проверок, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Хоккей Форвард «Айлендерс» Эберле назван первой звездой дня в НХЛ Второй звездой назван форвард«Чикаго Блэкхоукс» Алекс Дебринкэт. Нападающий забил два гола в игре с «Сан-Хосе Шаркс» (5:4).

Общество В России предложили запретить изымать детей из малоимущих семей Национальный родительский комитет обратился в правительство РФ с предложением запретить изъятие детей из семей с низким уровнем дохода.

Политика Депутаты приняли отставку Сергея Иванова После подсчёта бюллетеней выяснилось, что за отставку Сергея Иванова проголосовали 26 депутатов, а трое были против.

Политика США готовы продлить торговые переговоры с КНР Кадлоу заметил, что США в то же время могут отменить часть пошлин на товары из КНР, сохранив часть из них для "рычага" давления.

Общество Пикап УАЗ «снимается» в сериале «Новый папа» в качестве папамобиля В сериале «Новый папа», который станет продолжением популярного сериала «Молодой папа» режиссера Паоло Соррентино, в качестве папамобиля «снимается» автомобиль на базе УАЗа «Пикап».

Хоккей «Вашингтон» в 29-й раз в истории вышел в плей-офф НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Каролину" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) (3:2) и обеспечил выход в плей-офф, сообщает "Советский спорт".