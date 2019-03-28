Экономика
Британия скрыла от России данные о счетах россиянLenta.ru 06:55
Россия присоединилась к международным соглашениям об автоматическом обмене финансовой информацией в сентябре 2018 года, и в результате начала получать данные из 58 стран, в том числе из Великобритании. В автоматическом обмене такой информацией участвует 75 стран и 13 территорий.
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ФНС опровергла данные о прекращении обмена налоговой информацией с Великобританией
Rambler News Service08:19
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Постоянное нахождение в среде, богатой разнообразными вирусами и бактериями, тренирует иммунную системы ребенка и делает ее устойчивой к болезням и аллергии.
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