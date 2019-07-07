Политика

Британия призвала Иран вернуться к соблюдению условий ядерной сделкиRT на русском 10:30

В британском МИД подчеркнули, что Лондон выступает за полное соблюдение условий ядерной сделки и намерен обсудить с другими участниками СВПД дальнейшие меры, в том числе проведение заседания Совместной комиссии.
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Меры Ирана являются обратимыми при соблюдении Европой условий сделки

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РИА Новости03:20

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Вестник Кавказа11:32
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ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
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МИД Ирана опроверг перевозку нефти в Сирию задержанным танкером

Замглавы министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что задержанный в Гибралтарском проливе танкер не перевозил нефть в Сирию.
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Политика

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Президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев прокомментировал поведение украинского лидера Владимира Зеленского на совещании в Ужгороде.
Обновлено в 09:09
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В Одессе неизвестный взял в заложники сотрудницу одного из финансовых учреждений в Суворовском районе города.
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В Полтавской области разбился легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет разбился в Полтавской области Украины, один человек погиб, еще один травмирован, сообщила госслужба Украины по ЧС.
Обновлено в 10:36
Происшествия

В Белоруссии в результате ДТП погибло пять человек

Пять человек, среди которых трое детей, стали в воскресенье жертвами дорожно-транспортного происшествия в Березовском районе Брестской области.
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Оппозиция лидирует на выборах в Греции

На досрочных парламентских выборах в Греции лидирует оппозиционная консервативная партия «Новая демократия».
Обновлено в 07:42
Общество

Российских младшеклассников заставили смотреть фильм ужасов

Обновлено в 09:45
Происшествия

Сорвавшийся высоковольтный кабель убил всю рыбу в российской реке

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Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие

Журналисты телеканала «Звезда» попали под обстрел в Донбассе

Съемочная группа российского телеканала «Звезда» попала под обстрел в селе Коминтерново Донецкой области.
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Политика

Рейтинг Трампа достиг максимума за время его президентства

Показатели рейтинга американского лидера Дональда Трампа достигли рекордно высокого уровня за время его президентства.
Обновлено в 09:10
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Россияне впервые в истории выиграли ЧМ по пляжному волейболу

До вчерашнего дня россияне дважды становились призерами чемпионатов мира.
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Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
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В Совфеде оценили получение Киевом нефти из США

Получение Украиной впервые в истории партии нефти из США прокомментировал член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич.
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Происшествия

В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза «Альянс врачей»

В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, Владимира Сотникова и Павла Зеленского.
Обновлено в 06:25
Происшествия

У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение

Обновлено в 11:55
Происшествия

В США задержали миллиардера Эпштейна по подозрению в торговле людьми

Обновлено в 02:03
Происшествия

Во Франкфурте-на-Майне обезвредили бомбу времён Второй мировой войны

Неразорвавшаяся бомба времён Второй мировой войны была обезврежена 7 июля в немецком Франкфурте-на-Майне.
Обновлено в 11:40
Происшествия

Группа китайских туристов отравилась в петербургском ресторане

Обновлено в 10:55
Космос

Тамбовчане в середине июля смогут увидеть лунное затмение

Тамбовчанам не посчастливилось стать свидетелями солнечного затмения.
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Муж подозреваемой в избиении девочки из Ингушетии оказался полицейским

Муж 35-летней жительницы Ингушетии, которую арестовали по подозрению в избиении семилетней племянницы, работает в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:01
Политика

Медведчук рассказал, как стал кумом Путина

Глава украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" рассказал, как познакомился с Владимиром Путиным.
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Политика

Перед приездом Путина в Екатеринбурге запенивают люки

Обновлено в 07:05
Футбол

Виктор Гончаренко: «ЦСКА может играть и в два, и в три защитника»

Можем играть и в два, и в три защитника. Но у нас есть суператакующий защитник Мариу Фернандес и иногда ему нужно развязывать руки.
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Политика

Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.
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Экономика

Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста

Росстат подсчитал, что цены на пшено в 2018 году выросли на 73,6%, а на капусту — 72,8%, это в 17 раз выше больше уровня инфляции, обратил внимание РБК.
Обновлено в 04:32
Происшествия

Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше

Автобус с 35 пассажирами из Украины попал в ДТП на юго-западе Польши утром в воскресенье, 7 июля.
Обновлено в 09:05
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Выход США из ядерной сделки по ИрануБольше новостей по теме
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