Политика

Британия потребовала от США документы по экстрадиции АссанжаГазета.Ru 10:55

Суд Британии потребовал от США документы по экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает The Guardian. Отмечается, что судья сообщил Ассанжу, что может согласиться на его экстрадицию в США.
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Джулиан Ассанж
Австралийский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks. В больших объёмах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав.
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