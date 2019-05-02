Политика
Британия потребовала от США документы по экстрадиции АссанжаГазета.Ru 10:55
Суд Британии потребовал от США документы по экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает The Guardian. Отмечается, что судья сообщил Ассанжу, что может согласиться на его экстрадицию в США.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:14, Ашберн
Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Шоу-бизнес
В Госдуме призвали перестать травить Алсу и ее дочь
Обновлено в 06:24
Политика
Зеленский назвал единственным общим у России и Украины госграницу
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у Украины осталось общего с Россией.
Обновлено в 07:41
Политика
Глава Минэнерго США назвал российский газ «дешевым, но ненадежным»
Российский газ, который поставляется в страны Евросоюза, является "дешевым, но ненадежным".
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес
Джуд Лоу тайно женился на подруге-психологе
Джуд Лоу тайно женился на подруге-психологе С Филиппой Коэн голливудский актер встречался четыре года.
Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес
Алла Пугачева уехала с Максимом Галкиным на море в первый день мая
«Алла, какая же Вы красотка», «Алла Пугачева прекрасно выглядит», «Алла с каждым днем все красивее становится», «Алле идут прямые волосы», «У вас на лицах настоящее счастье», - высказались фанаты.
Обновлено в 02:03
Музыка
Billboard назвал лучших исполнителей года
В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
Обновлено в 02:48
Наука
Instagram для волков помог развеять миф об их эгоистичности
Учёные провели эксперимент с участием домашних собак и волков.
Обновлено в 06:38
Футбол
Хави объявил о завершении игровой карьеры. Он станет тренером
Обновлено в 11:33
Кино
Netflix раскрыл многомиллионные гонорары голливудских звезд
Обновлено в 09:54
Футбол
Владельцы «ПСЖ» могут снизить финансирование клуба
Владельцам французского "ПСЖ" перестал быть интересен клуб, в связи с чем ему могут урезать финансирование ради покупки итальянской "Ромы", сообщает Get French Football News.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Архангельскому экоактивисту суд запретил пользоваться телефоном
Андрею Боровикову в течение двух месяцев запрещено участвовать в массовых и публичных мероприятиях, общаться с организаторами и участниками этих мероприятий, в том числе с помощью почтовой связи, а также использовать телефонную связь и Интернет (за исключением экстренных ситуаций).
Обновлено в 11:24
Шоу-бизнес
Евгений Петросян улетел из России из-за слухов о своей личной жизни
В своем Instagram Петросян написал, что решил улететь подальше от вранья, впрочем, не упоминая конкретных эпизодов.
Обновлено в 06:21
Футбол
Касильяс может не вернуться в футбол
Португальский клуб купил Касильяса у мадридского "Реала", с которым он трижды выиграл Лигу чемпионов и пять раз чемпионат Испании.
Обновлено в 11:06
Общество
Река Миссисипи прорвала дамбу в штате Айова и затопила целый город
Сильное наводнение произошло в американском городе Дэвенпорт, штат Айова.
Обновлено вчера в 23:54
Интернет
NetMarketShare: пользователи не спешат переходить на Windows 10
Динамика изменения уровня распространения операционных систем показывает, что несмотря на все усилия Microsoft, пользователи не торопятся переходить на Windows 10.
Обновлено в 11:49
Общество
Вам придется изменить свою жизнь: гороскоп от Василисы Володиной на май
Рассказывает известный астролог Василиса Володина.
Обновлено вчера в 08:30
Политика
Названа дата встречи Лаврова с Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео может встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 6 мая. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:56
Происшествия
В Москве четыре человека ранены из помпового ружья
Полицейские задержали в Москве мужчину, который открыл стрельбу по людям из помпового ружья и ранил четырех человек.
Обновлено в 07:05
Технологии
Планетарий №1 откроет уличный лекторий на 40 человек
Обновлено в 09:15
Общество
В Москве пройдет парад трамваев
Парад трамваев вновь пройдет в Москве.
Обновлено в 08:50
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
Армия и оружие
Истребители F-35A ВВС США впервые использовали в бою
Американские истребители F-35A Lightning II впервые применили в бою в рамках операции «Непоколебимая решимость».
Обновлено вчера в 21:01
Политика
Мадуро призвал военных отражать попытки государственного переворота
Венесуэльский лидер Николас Мадуро призвал армию страны отражать все попытки государственного переворота.
Обновлено в 09:37
Музыка
Лазарев заявил о необходимости сдать кровь перед «Евровидением»
Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на «Евровидении-2019», рассказал, что перед музыкальным конкурсом все участники сдали кровь.
Обновлено в 06:17
Общество
Автор «Сталингулага» впервые дал интервью
Автор Telegram-канала «Сталингулаг» раскрыл свою личность — им оказался житель Махачкалы Александр Горбунов.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Китайские специалисты восхищены новейшим российским радаром
Китайские специалисты восхищены российским истребителем Су-57, который при помощи новейшего микроволнового фотонного радара может превратить всю военную технику США в «мусор».
Обновлено в 11:37
Происшествия
В Краснодаре уволят унизившую ребенка заведующую детсадом
Заведующая детским садом № 74 в Краснодаре, где ребенка унизили, заставив целовать землю, будет в ближайший рабочий день уволена по статье.
Обновлено в 05:17