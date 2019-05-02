Британия потребовала от США документы по экстрадиции АссанжаГазета.Ru 10:55

Суд Британии потребовал от США документы по экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает The Guardian. Отмечается, что судья сообщил Ассанжу, что может согласиться на его экстрадицию в США.

Британия потребовала от США документы по экстрадиции Ассанжа

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