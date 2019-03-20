Политика
Британия попросила ЕС отложить BrexitLenta.ru 08:24
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально попросила отложить выход страны из Евросоюза (Brexit). Об этом она объявила в парламенте, передает Reuters. Как сообщается, глава британского правительства направила письмо председателю Евросовета Дональду Туску.
Читать в источнике
Оценить37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 21:49, Ашберн
Космос
Пощады не будет: Экзопланета может уничтожить всё живое на Земле
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия
«Батенька, да вы трансформер» обжаловал блокировку статьи о наркотиках
Сайт «Батенька, да вы трансформер» подал в Таганский районный суд Москвы иск с просьбой признать незаконными решения МВД и Роскомнадзора о блокировке статьи «Героин – собственность модели».
Обновлено в 13:55
Политика
Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику
В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено в 20:37
Экономика
Forbes назвал самые надежные российские банки
Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".
Обновлено в 03:51
Политика
Губернатор республики Алтай ушел в отставку
Напомним, накануне стало известно, что в отставку ушел глава Челябинской области Борис Дубровский, кроме того, СМИ написали о отставке губернатора соседней с Карелией Мурманской области Марины Ковтун, однако эта информация пока официально не подтверждена.
Обновлено в 03:13
Гаджеты
Apple представила новые беспроводные наушники AirPods
Обновлено в 09:40
Наука
Аллигаторы помогли ученым измерить остроту слуха динозавров
Сравнение устройства мозга аллигаторов и птиц помогло нейрофизиологам доказать, что динозавры обладали очень хорошим слухом и могли легко определять положение источников звука в трехмерном пространстве.
Обновлено 18 марта в 13:40
Политика
Дочь Назарбаева Дарига избрана спикером Сената Казахстана
Обновлено в 05:19
Происшествия
По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено в 17:53
Политика
Абэ планирует посетить с визитом США в конце апреля
Как утверждают сразу несколько японских СМИ, глава кабмина Страны восходящего солнца Синдзо Абэ может посетить с визитом Соединенные Штаты и провести переговоры с хозяином Белого дома Дональдом Трампом в конце следующего месяца.
Обновлено в 21:31
Шоу-бизнес
Беркова рассказала о своем состоянии после госпитализации
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова рассказала о своем самочувствии после госпитализации.
Обновлено в 20:24
Армия и оружие
Армия начала получать модернизированные комплексы управления войсками
Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») приступил к началу поставок модернизированных комплексов организации связи и управления войсками Р-090К в Минобороны РФ.
Обновлено в 20:57
Армия и оружие
Спецслужбы Турции задержали в Стамбуле террориста
Телеканал отмечает, что спецслужбы Турции несколько дней назад узнали о призыве террористов из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершать нападения на церкви и синагоги в Стамбуле.
Обновлено в 17:56
Политика
Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах
Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено в 17:09
Футбол
Зобнин успешно перенес операцию
Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин успешно перенес операцию на правой руке, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:55
Политика
Украина ввела новые санкции против России
Украина ввела новые санкции против России, сообщается на сайте Совета по национальной безопасности (СНБО).
Обновлено в 10:59
Общество
Правительство расширило список оказываемых в МФЦ госуслуг
Правительство РФ расширило перечень госуслуг в многофункциональных центрах услугой по информированию россиян предпенсионного возраста об отнесении их к этой категории.
Обновлено в 02:33
Экономика
Центр Хруничева намерен продать OneWeb 10 ракет «Протон-М»
Говоря о планах по эксплуатации ракеты-носителя "Протон-М", гендиректор ГКНПЦ отметил, что всего в заказе числится еще 12 машин, которые необходимо использовать до 2025 года.
Обновлено в 21:07
Здоровье
Пензенцы узнают о симптомах инфаркта из квитанций
Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, из предыдущих квитанций жители Пензенской области смогли узнать о симптомах и мерах профилактики инсульта.
Обновлено в 04:18
Наука
Металлический «сэндвич» приготовили ученые СПбГУ
Если ученым удастся обнаружить у обратных сэндвичей полезные свойства, то в дальнейшем смогут использовать их для создания новых материалов и управления их свойствами.
Обновлено в 06:21
Наука
Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода
В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено в 15:40
Хоккей
Кучеров оформил дубль в матче с «Вашингтоном». Видео
Российский нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров отметился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтона".
Обновлено в 21:19
Наука
Ученые уточнили роль религий в зарождении цивилизации
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
Врач рассказал о нехватке у Началовой денег на лечение
Обновлено в 15:58
Политика
Климкин задумался о взыскании с России компенсации за «века оккупации»
Глава украинского МИДа Павел Климкин прокомментировал обсуждение в российской Госдуме вопроса о взыскании с Киева компенсации за экономические потери Крыма во время нахождения в составе Украины.
Обновлено в 18:33
Экономика
Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных в кассах магазинов
Сбербанк в июле 2019 года запустит услугу по снятию наличных в кассах магазинов.
Обновлено в 07:24
Общество
Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити»
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития, министерству финансов и АО "ДОМ.РФ" до 15 апреля подготовить предложения по вовлечению зданий в коммерческий оборот для полного возмещения затрат на создание нового правительственного комплекса.
Обновлено в 04:49
Авто
Skoda Karoq начнут собирать в России
Производство кроссовера Skoda Karoq начнется в России этой осенью, сообщает аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на председателя совета директоров Skoda Auto Бернхарда Майера.
Обновлено в 14:39
Политика
Мадуро обвинил Трампа в краже денег на лекарства
Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что правительство президента США Дональда Трампа "похитило" у Венесуэлы $5 млрд, предназначенных для покупки материалов для производства лекарств.
Обновлено в 20:36