Политика
Британия подозревает РФ в причастности к захвату танкера ИраномФАН 03:07
Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании расследуют версию о том, что Москва «может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero». Об этом сообщает британская газета Sunday Mirror со ссылкой на неназванные источники.
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Футбол
Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии
Обновлено в 09:07
Кино
Медведев поздравил Дробышеву с 80-летием
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил артистку театра и кино Нину Дробышеву с 80-летием.
Обновлено в 05:05
Политика
Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, сообщили СМИ
Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Обновлено в 09:33
Политика
Глава Siemens назвал администрацию Трампа «лицом расизма»
Гендиректор компании Siemens Джо Кайзер заявил, что удручен тем, что администрация президента США становится лицом расизма и депортации людей из страны.
Обновлено в 08:10
Общество
В России назвали наименее востребованные профессии
Современный рынок труда в России не может удовлетворить спрос на квалифицированные кадры в сферах сельского и лесного хозяйств, рыбоводства и рыболовства.
Обновлено вчера в 09:50
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной обвинил в краже денег свою жену
Супруг кассирши заявил, что приехал на Первый канал под давлением лиц, которые осуществляют защиту Луизы Хайруллиной.
Обновлено в 09:24
Политика
В ЦИК Украины рассказали о явке на выборы в Раду
Обновлено в 05:29
Политика
Пенсионерка посоветовала «не играть, а работать» лидеру «Слуги народа»
Пожилая жительница Украины, встретившаяся на избирательном участке с лидером партии «Слуга народа» Дмитрием Разумковым, вступила с ним в диалог, в ходе которого порекомендовала политику «не играть, а работать».
Обновлено в 09:44
Футбол
В РПЛ разъяснили инцидент с фанатами «Спартака» в Ростове
Инцидент произошёл спустя примерно полчаса после финального свистка матча между «Спартаком» и «Ростовом», который завершился со счётом 2:2. Трибуны стадиона опустели довольно быстро — уже спустя 10 минут большая часть болельщиков покинули «Ростов Арену».
Обновлено в 05:43
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено вчера в 11:12
Политика
«Проблема» Зеленского ужаснула Скабееву
Журналист Александр Коц предположил в комментариях, что Зеленский вообще не говорил про убитую женщину, а проблемой считает солдат украинской армии, подорвавшихся на мине.
Обновлено в 08:48
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Экономика
Американский ритейл уходит в онлайн
Последняя становится все более популярной у американского населения — еще в феврале Министерство торговли США объявило, что онлайн-продажи в стране впервые в истории обогнали по объему выручки продажи в физических магазинах.
Обновлено в 09:04
Происшествия
В Петербурге арестовали мужчину, напавшего на глухонемых в метро
В Санкт-Петербурге суд арестовал Фетулаха Гамдулаева, который напал с ножом на двух пассажиров метро на станции "Пушкинская".
Обновлено в 08:13
Кино
«Мстители: Финал» побьет десятилетний рекорд «Аватара»
Обновлено в 07:53
Спорт
Российские пловцы завоевали серебро в эстафете на ЧМ
Мужская сборная России в составе Владислава Гринева, Владимира Морозова, Климента Колесникова и Евгения Рылова завоевала серебро в эстафете вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:46
Экономика
Выживающая Россия: найден способ побороть тотальную бедность
Проблема бедности в нашей стране остается одной из самых острых, и не случайно майским указом поставлена задача сократить ее уровень к 2024 году в 2 раза.
Обновлено в 07:43
Кино
Netflix опубликовал первый тизер-трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено вчера в 02:21
Политика
Зеленский объявил о расследовании из-за гибели бойцов ВСУ в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале расследования в связи с гибелью двух украинских военнослужащих в результате взрыва мины в Донбассе, передает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 07:40
Футбол
«Урал» с крупным счетом обыграл «Ахмат» во втором туре РПЛ
Екатеринбургский "Урал" с крупным счетом одержал победу над грозненским "Ахматом" во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Первое фото младшей дочери Константина Хабенского появилось в Сети
Первое фото младшей дочери Константина Хабенского появилось в Сети Актер проводит отпуск с семьей.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Власти Ирана отказались отпустить задержанных на танкере россиян
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание Британией иранского танкера 4 июля по подозрению в нарушении санкций ЕС против Сирии.
Обновлено в 09:50
Общество
Пляж открылся рядом с японской АЭС «Фукусима»
Рядом с АЭС вновь открыт для посетителей пляж. Об этом сообщило издание Japan Times. Пляж «Китайзуми» (Kitaizumi) открыт для посещения.
Обновлено вчера в 17:33
Происшествия
Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова
Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
Обновлено вчера в 05:51
Футбол
Агент Бэйла раскритиковал главного тренера «Реала» Зидана
Агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла, раскритиковал главного тренера команды Зинедина Зидана за слова о своём клиенте.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес
Галкин обнаружил сокровище на пляже Юрмалы
Максим Галкин обнаружил сокровище в песке на пляже Юрмалы. Соответствующее фото артист разместил в Instagram.
Обновлено вчера в 12:54
Кино
Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
Обновлено в 09:02
Политика
Зеленский назвал главные качества будущего премьера Украины
Обновлено в 05:53
Гаджеты
Стоимость Nokia 9 PureView снизилась до €500
Выпуск смартфона Nokia 9 PureView с пятью модулями основной камеры состоялся в начале 2019 года по цене €700.
Обновлено в 07:53