Политика
Британия отказалась отдавать Ассанжа на смертную казньГазета.Ru 21:11
Заместитель главы британского МИД Алан Данкан заявил, что страна не станет отдавать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа другим странам, где его ждет смертный приговор. Об этом сообщает РИА "Новости". Данкан отметил, что это соглашение уже достигнуто и нарушать его никто не планирует.
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