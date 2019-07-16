Заместитель главы МИД Британии Алан Данкан заявил, что страна не выдаст основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа государствам, практикующим смертную казнь. Он отметил, что, несмотря на преступления Ассанжа, он не заслуживает высшей меры наказания.

Британия не отправит Ассанжа в страну со смертной казнью

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