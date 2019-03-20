Британия официально запросила у Евросоюза отсрочку Брексита до 30 июняЕвразия Daily вчера в 08:59

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась с официальной просьбой к руководству Евросоюза отложить выход Соединённого Королевства из ЕС до 30 июня, передаёт сегодня, 20 марта, агентство Associated Press. Изначально установленной датой выхода Британии из ЕС (Брексит) было 29 марта.

Британия официально запросила у Евросоюза отсрочку Брексита до 30 июня

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