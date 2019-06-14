Политика

Британия обвинила Иран в атаке на танкеры в Оманcком заливеФАН вчера в 16:56

МИД Великобритании обвинил в атаке на танкеры в Оманском заливе иранский Корпус стражей исламской революции. В заявлении министерства сообщается, что ведомство провело «собственное изучение» инцидента в Оманском заливе.
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с чего всё началось
«Почти достоверно: подразделение иранских военных — Корпус стражей Исламской революции — атаковало два танкера 13 июня», — говорится
 в заявлении Форин Офиса.
RT на русскомвчера в 14:42

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Великобритания обвинила Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе

Телеканал 360°вчера в 15:39
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 05:38, Вашингтон
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Поставки вина из России в Китай сдерживаются пошлинами, заявил Титов

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Обновлено в 04:58
Происшествия

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В Ленинградской области грузовик въехал в остановку

Обновлено в 05:09
Происшествия

Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре

По словам представителей пресс-службы аэропорта, около двух часов ночи воздушное судно коснулось хвостом взлетно-посадочной полосы при попытке уйти на второй круг.
Обновлено в 04:26
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Российский сноубордист застрелен в США

Обновлено вчера в 14:51
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Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму

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8-летняя девочка из Казани погибла на аттракционе в Анапе

Обновлено в 03:52
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«Летающие объекты». Команда рассказала об атаке на танкер

Обновлено вчера в 11:46
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Федор Емельяненко прокомментировал подписание контракта с Bellator

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Обновлено в 03:05
Наука

В Австралии обнаружена окаменелость гигантского трилобита

Окаменелость крупного членистоногого из давно вымершей группы морских существ, называемых трилобитами, были найдены на острове Кенгуру (Южная Австралия), сообщается на сайте Университета Аделаиды.
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Авто

Chery приступила к сборке кроссовера Jetour X95

Основой для кроссовера выступила упрощенная версия Chery Jetour X90.
Обновлено в 04:09
Происшествия

В Невском районе годовалую девочку придавило столешницей

Ребенок получил черепно-мозговую травму и доставлен в больницу им. Раухфуса В Невском районе Петербурга маленький ребёнок пострадал в результате падения столешницы, инцидент произошел в пятницу, 14 июня, сообщает АН "Оперативное прикрытие".
Обновлено в 05:14
Музыка

Алсу стала народной артисткой Башкирии

О присвоении популярной российской певице Алсу звания народной артистки Башкортостана стало известно на Международном фестивале искусств "Сердце Евразии" в Уфе.
Обновлено в 04:40
Хоккей

«Локомотив» объявил о контракте со Свитовым

«Локомотив» официально объявил о контракте с 36-летним нападающим Александром Свитовым. Соглашение рассчитано до окончания сезона-2019/20.
Обновлено в 05:00
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На Украине один человек погиб в результате аварии в шахте

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Религия

Православные отмечают Троицкую субботу

Обновлено вчера в 22:41
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено вчера в 01:00
Транспорт

Роспотребнадзор рассказал, что можно требовать при задержке авиарейса

Роскомнадзор рассказал, о каких услугах могут попросить россияне у авиаперевозчика в случае перерыва, отмены, задержки или переноса рейса, соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
Обновлено в 03:17
Политика

Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа

Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о якобы приказе министерства обороны этой страны о "переформатировании спецназа Британии на Россию".
Обновлено вчера в 22:53
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Доля нацвалют в торговле России с ЕС будет расти, считает Набиуллина

Торговля России и Евросоюза проходит в долларах из-за того, что значительную часть российского экспорта составляют сырьевые товары, административным путем перевести торговлю на иные валюты невозможно, однако постепенно будет происходить переход на другие валюты, в том числе национальные, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 05:27
Политика

Экс-канцлер Германии Шредер назвал законным присоединение Крыма к РФ

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В машине появилась новая система управления G-Vectoring Control Plus и фирменный адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go – Mazda Radar Cruise Control (MRCC).
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Сестрам Хачатурян предъявили обвинение в окончательной редакции

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