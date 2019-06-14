Британия обвинила Иран в атаке на танкеры в Оманcком заливеФАН вчера в 16:56

с чего всё началось

МИД Великобритании обвинил в атаке на танкеры в Оманском заливе иранский Корпус стражей исламской революции. В заявлении министерства сообщается, что ведомство провело «собственное изучение» инцидента в Оманском заливе.

Британия обвинила Иран в атаке на танкеры в Оманcком заливе

Экономика Поставки вина из России в Китай сдерживаются пошлинами, заявил Титов Наращивание экспорта российской винодельческой продукции в Китай сдерживается ввозными пошлинами при том, что другие страны пользуются правом беспошлинного ввоза, заявил в субботу уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в рамках V российско-китайского делового форума малого и среднего бизнеса.

Происшествия В Смоленской области сорванный ветром лист кровли упал на поезд Сорванный сильным ветром лист кровли упал накануне на проходящий пассажирский поезд на железнодорожной станции Вязьма в Смоленской области, из-за ЧП движение состава было задержано почти на полчаса, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Происшествия Нашелся пропавший кот Бари Алибасова PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.

Происшествия Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре По словам представителей пресс-службы аэропорта, около двух часов ночи воздушное судно коснулось хвостом взлетно-посадочной полосы при попытке уйти на второй круг.

Единоборства Федор Емельяненко прокомментировал подписание контракта с Bellator Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поделился мнением о решении подписать контракт с Bellator.

Наука В Австралии обнаружена окаменелость гигантского трилобита Окаменелость крупного членистоногого из давно вымершей группы морских существ, называемых трилобитами, были найдены на острове Кенгуру (Южная Австралия), сообщается на сайте Университета Аделаиды.

Авто Chery приступила к сборке кроссовера Jetour X95 Основой для кроссовера выступила упрощенная версия Chery Jetour X90.

Происшествия В Невском районе годовалую девочку придавило столешницей Ребенок получил черепно-мозговую травму и доставлен в больницу им. Раухфуса В Невском районе Петербурга маленький ребёнок пострадал в результате падения столешницы, инцидент произошел в пятницу, 14 июня, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Музыка Алсу стала народной артисткой Башкирии О присвоении популярной российской певице Алсу звания народной артистки Башкортостана стало известно на Международном фестивале искусств "Сердце Евразии" в Уфе.

Хоккей «Локомотив» объявил о контракте со Свитовым «Локомотив» официально объявил о контракте с 36-летним нападающим Александром Свитовым. Соглашение рассчитано до окончания сезона-2019/20.

Транспорт Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.

Транспорт Роспотребнадзор рассказал, что можно требовать при задержке авиарейса Роскомнадзор рассказал, о каких услугах могут попросить россияне у авиаперевозчика в случае перерыва, отмены, задержки или переноса рейса, соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Политика Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о якобы приказе министерства обороны этой страны о "переформатировании спецназа Британии на Россию".

Экономика Доля нацвалют в торговле России с ЕС будет расти, считает Набиуллина Торговля России и Евросоюза проходит в долларах из-за того, что значительную часть российского экспорта составляют сырьевые товары, административным путем перевести торговлю на иные валюты невозможно, однако постепенно будет происходить переход на другие валюты, в том числе национальные, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Политика Экс-канцлер Германии Шредер назвал законным присоединение Крыма к РФ Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал законным присоединение Крыма к территории Российской Федерации.

Технологии На Хайнане создана первая в стране сервисная платформа по консульским вопросам Канцелярия по иностранным делам южной китайской провинции Хайнань открыла специальную сервисную платформу для решения консульских вопросов.