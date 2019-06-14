Политика
Британия обвинила Иран в атаке на танкеры в Оманcком заливеФАН вчера в 16:56
МИД Великобритании обвинил в атаке на танкеры в Оманском заливе иранский Корпус стражей исламской революции. В заявлении министерства сообщается, что ведомство провело «собственное изучение» инцидента в Оманском заливе.
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с чего всё началось
«Почти достоверно: подразделение иранских военных — Корпус стражей Исламской революции — атаковало два танкера 13 июня», — говорится в заявлении Форин Офиса.RT на русскомвчера в 14:42
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 05:38, Вашингтон
Экономика
Поставки вина из России в Китай сдерживаются пошлинами, заявил Титов
Наращивание экспорта российской винодельческой продукции в Китай сдерживается ввозными пошлинами при том, что другие страны пользуются правом беспошлинного ввоза, заявил в субботу уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в рамках V российско-китайского делового форума малого и среднего бизнеса.
Обновлено в 03:33
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:45
Происшествия
В Смоленской области сорванный ветром лист кровли упал на поезд
Сорванный сильным ветром лист кровли упал накануне на проходящий пассажирский поезд на железнодорожной станции Вязьма в Смоленской области, из-за ЧП движение состава было задержано почти на полчаса, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Цыгане изложили свою версию конфликта в селе под Пензой
Обновлено в 05:23
Происшествия
Звезду сериала «Универ» задержали в центре Москвы
Обновлено в 03:45
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено вчера в 12:09
Происшествия
Младший сын Соколова мог убить мать из ревности
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия
В Ленинградской области грузовик въехал в остановку
Обновлено в 05:09
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре
По словам представителей пресс-службы аэропорта, около двух часов ночи воздушное судно коснулось хвостом взлетно-посадочной полосы при попытке уйти на второй круг.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Обновлено вчера в 14:51
Политика
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 04:56
Происшествия
«Летающие объекты». Команда рассказала об атаке на танкер
Обновлено вчера в 11:46
Единоборства
Федор Емельяненко прокомментировал подписание контракта с Bellator
Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поделился мнением о решении подписать контракт с Bellator.
Обновлено в 03:05
Наука
В Австралии обнаружена окаменелость гигантского трилобита
Окаменелость крупного членистоногого из давно вымершей группы морских существ, называемых трилобитами, были найдены на острове Кенгуру (Южная Австралия), сообщается на сайте Университета Аделаиды.
Обновлено вчера в 07:23
Авто
Chery приступила к сборке кроссовера Jetour X95
Основой для кроссовера выступила упрощенная версия Chery Jetour X90.
Обновлено в 04:09
Происшествия
В Невском районе годовалую девочку придавило столешницей
Ребенок получил черепно-мозговую травму и доставлен в больницу им. Раухфуса В Невском районе Петербурга маленький ребёнок пострадал в результате падения столешницы, инцидент произошел в пятницу, 14 июня, сообщает АН "Оперативное прикрытие".
Обновлено в 05:14
Музыка
Алсу стала народной артисткой Башкирии
О присвоении популярной российской певице Алсу звания народной артистки Башкортостана стало известно на Международном фестивале искусств "Сердце Евразии" в Уфе.
Обновлено в 04:40
Хоккей
«Локомотив» объявил о контракте со Свитовым
«Локомотив» официально объявил о контракте с 36-летним нападающим Александром Свитовым. Соглашение рассчитано до окончания сезона-2019/20.
Обновлено в 05:00
Религия
Православные отмечают Троицкую субботу
Обновлено вчера в 22:41
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено вчера в 01:00
Транспорт
Роспотребнадзор рассказал, что можно требовать при задержке авиарейса
Роскомнадзор рассказал, о каких услугах могут попросить россияне у авиаперевозчика в случае перерыва, отмены, задержки или переноса рейса, соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
Обновлено в 03:17
Политика
Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа
Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о якобы приказе министерства обороны этой страны о "переформатировании спецназа Британии на Россию".
Обновлено вчера в 22:53
Экономика
Доля нацвалют в торговле России с ЕС будет расти, считает Набиуллина
Торговля России и Евросоюза проходит в долларах из-за того, что значительную часть российского экспорта составляют сырьевые товары, административным путем перевести торговлю на иные валюты невозможно, однако постепенно будет происходить переход на другие валюты, в том числе национальные, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 05:27
Политика
Экс-канцлер Германии Шредер назвал законным присоединение Крыма к РФ
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал законным присоединение Крыма к территории Российской Федерации.
Обновлено вчера в 22:29
Технологии
На Хайнане создана первая в стране сервисная платформа по консульским вопросам
Канцелярия по иностранным делам южной китайской провинции Хайнань открыла специальную сервисную платформу для решения консульских вопросов.
Обновлено вчера в 23:03
Авто
Объявлены цены на Mazda 3 нового поколения для России
В машине появилась новая система управления G-Vectoring Control Plus и фирменный адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go – Mazda Radar Cruise Control (MRCC).
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия
Сестрам Хачатурян предъявили обвинение в окончательной редакции
Обновлено вчера в 05:55