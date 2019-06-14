Лондон обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливеРБК 15:25

с чего всё началось

Ответственность за атаки на танкеры в Оманском заливе лежит на иранском Корпусе стражей исламской революции. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Великобритании.

Лондон обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе

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