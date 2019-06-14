Политика

Лондон обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливеРБК 15:25

Ответственность за атаки на танкеры в Оманском заливе лежит на иранском Корпусе стражей исламской революции. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Великобритании.
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с чего всё началось
«Почти достоверно: подразделение иранских военных — Корпус стражей Исламской революции — атаковало два танкера 13 июня», — говорится
 в заявлении Форин Офиса.
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